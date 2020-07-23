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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом говорится в четверг в сообщении Кремля, передает ТАСС. Стороны подтвердили актуальность консультаций по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также выразили обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия.
Путин и Трамп также обсудили иранскую ядерную программу с акцентом на востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности.
В Кремле отметили, что телефонный разговор президентов России и США носил конструктивный и содержательный характер.
ТАСС
Ключевые слова: Путин, Переговоры, телефон, Трамп
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Телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.
23 июля 2020 года 19:40
Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также большое значение российской инициативы о проведении саммита стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности.
Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.
Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полёта в рамках совместной программы «Союз – Аполлон».
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
Разговор носил конструктивный и содержательный характер.