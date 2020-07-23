В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа 🔊 Воспроизвести



Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом говорится в четверг в сообщении Кремля, передает



Путин и Трамп также обсудили иранскую ядерную программу с акцентом на востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности.



В Кремле отметили, что телефонный разговор президентов России и США носил конструктивный и содержательный характер. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом говорится в четверг в сообщении Кремля, передает ТАСС . Стороны подтвердили актуальность консультаций по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также выразили обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия.Путин и Трамп также обсудили иранскую ядерную программу с акцентом на востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности.В Кремле отметили, что телефонный разговор президентов России и США носил конструктивный и содержательный характер. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, Переговоры, телефон, Трамп — статья прочитана 102 раза Комментарии