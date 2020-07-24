Немецкий бургомистр ответил на угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2» 🔊 Воспроизвести nord-stream2.com



Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт в интервью RT Deutsch прокомментировал возможные санкции со стороны США, под которые он может подпасть из-за нового американского закона об ограничительных мерах против «Северного потока — 2», сообщает



«Мы ещё не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьёз, так как это продолжение уже имеющихся санкций. И я не отношусь к этому с пониманием, так как, с моей точки зрения, нарушается международное право. Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — сказал Крахт RT Deutsch. Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт в интервью RT Deutsch прокомментировал возможные санкции со стороны США, под которые он может подпасть из-за нового американского закона об ограничительных мерах против «Северного потока — 2», сообщает RT «Мы ещё не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьёз, так как это продолжение уже имеющихся санкций. И я не отношусь к этому с пониманием, так как, с моей точки зрения, нарушается международное право. Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — сказал Крахт RT Deutsch. По его словам, проекты, подобные «Северному потоку — 2», играют важную роль в развитии маленького портового города.



«Я бы хотел, чтобы у нас были рабочие места, не зависящие от сезона. Мы сможем достичь этого благодаря созданию рабочих мест в таких проектах, а также благодаря долгосрочному заселению, заселению для промышленной работы. Благодаря таким проектам мы на международном уровне сможем рекламировать свой диапазон производительности, чтобы экономические отрасли, работающие на международном уровне, обратили внимание на Засниц-Мукран и обосновались здесь», — отметил политик.



Крахт также подчеркнул, что земля Мекленбург — Передняя Померания всегда была в хороших отношениях с Россией.



«Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времён были хорошие экономические отношения с Россией... На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать. Пандемия COVID-19 привела к глобальному кризису, в том числе экономическому. Думаю, об этом стоит задуматься и, возможно, ещё теснее сотрудничать на глобальном уровне, а не угрожать и препятствовать развитию экономики. Это неверный путь», — добавил он.



Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся поправки об усилении санкций против «Северного потока — 2».



Как писала немецкая Handelsblatt, если новый закон вступит в силу, то под него будут подпадать все лица, прямо или косвенно связанные с постройкой газопровода. В их число может войти и Франк Крахт, поскольку в порту, на 90% принадлежащему Засницу, находятся два российских корабля, намеревающихся завершить постройку. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 161 раз Комментарии