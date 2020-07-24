Litgrid в августе проведет испытания частично изолированной работы ЛЭП Литвы 🔊 Воспроизвести



В августе литовский оператор системы линий электропередачи (ЛЭП) проведет частичные технологические испытания работы системы в изолированном режиме. В ходе испытаний будет тестироваться деятельность электрогенераторов страны и готовность к изменением режима системы.



По словам главы центра управления системами Litgrid Гинтаутаса Монкявичюса, согласно намеченному сценарию испытаний будут электростанции будут включены в обычном состоянии сети, а затем система будет изолироваться.



"Мы работаем по утвержденному плану, чтобы вовремя быть готовыми к синхронной работе с континентальной Европой. Испытания системы подобного рода по потребности планируем проводить и в будущем", – отметил в пресс-релизе Г. Монкявичюс.



В испытании примут участие ТЭС „Orlen Lietuva, 7 и 9 блоки ТЭС Lietuvos elektrine, Каунасская термофикационная станция, Панявежская электростанция и Круонисская гидроаккумуляционная станция.



О планирующихся испытаниях Litgrid сообщила участникам биржи Nord Pool, во время них не будут осуществляться торги со смычки LitPol Link, а торговля на литовской стороне будет осуществляться через смычку NordBalt со Швецией будет ограничена до 300 мегаватт (максимальная мощность 700 мегаватт).



Поскольку Балтийские страны готовятся к синхронизации с сетями континентальной Европы, в сентябре также планируется испытание изолированного режима работы ЛЭП Калининградской области. В августе литовский оператор системы линий электропередачи (ЛЭП) проведет частичные технологические испытания работы системы в изолированном режиме. В ходе испытаний будет тестироваться деятельность электрогенераторов страны и готовность к изменением режима системы.По словам главы центра управления системами Litgrid Гинтаутаса Монкявичюса, согласно намеченному сценарию испытаний будут электростанции будут включены в обычном состоянии сети, а затем система будет изолироваться."Мы работаем по утвержденному плану, чтобы вовремя быть готовыми к синхронной работе с континентальной Европой. Испытания системы подобного рода по потребности планируем проводить и в будущем", – отметил в пресс-релизе Г. Монкявичюс.В испытании примут участие ТЭС „Orlen Lietuva, 7 и 9 блоки ТЭС Lietuvos elektrine, Каунасская термофикационная станция, Панявежская электростанция и Круонисская гидроаккумуляционная станция.О планирующихся испытаниях Litgrid сообщила участникам биржи Nord Pool, во время них не будут осуществляться торги со смычки LitPol Link, а торговля на литовской стороне будет осуществляться через смычку NordBalt со Швецией будет ограничена до 300 мегаватт (максимальная мощность 700 мегаватт).Поскольку Балтийские страны готовятся к синхронизации с сетями континентальной Европы, в сентябре также планируется испытание изолированного режима работы ЛЭП Калининградской области. BNS Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: Россия, энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ География: Литва — статья прочитана 203 раза Комментарии