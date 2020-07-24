В Вильнюсе отметили 80-летие декларации США, осудившей советскую оккупацию 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



В Вильнюсе у здания Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса в четверг состоялось мероприятие, приуроченное к 80-летию декларации США, осудившей оккупацию стран Балтии Советским Союзом.



"Мы сегодня отмечает особую годовщину – символы много значат в политике, но декларация Самнера Уэллеса была не только символом, но и огромным моральным стимулом, помощью в течение всех лет оккупации, и это заложило основы сегодняшнего стратегического партнерства с США", – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, открывая мероприятие.



Президент Литвы Гитнас Науседа в приветственной речи отметил, что 23 июля 1940 года декларация, провозглашенная госсекретарем США Самнером Уэллесом о непризнании аннексии Балтийских стран "направила всему миру четкий ценностный сигнал". В Вильнюсе у здания Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса в четверг состоялось мероприятие, приуроченное к 80-летию декларации США, осудившей оккупацию стран Балтии Советским Союзом."Мы сегодня отмечает особую годовщину – символы много значат в политике, но декларация Самнера Уэллеса была не только символом, но и огромным моральным стимулом, помощью в течение всех лет оккупации, и это заложило основы сегодняшнего стратегического партнерства с США", – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, открывая мероприятие.Президент Литвы Гитнас Науседа в приветственной речи отметил, что 23 июля 1940 года декларация, провозглашенная госсекретарем США Самнером Уэллесом о непризнании аннексии Балтийских стран "направила всему миру четкий ценностный сигнал".



Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис, обращаясь к участникам мероприятия, сказал, что "этим документом США не только поддержали Балтийские страны в кризисный период, но и закрепили преемственность их государственности в годы оккупации".



"Этот день уже традиционно напоминает нам очень важную вещь. Возможно, глубоко в нашем сознании, нашей совести, в нашей реальности: это день, когда самое мощное государство мира было и самым справедливым государством миром, отклонило ложь и насилие, которыми три небольших страны у Балтийского моря были захвачены жадным соседским Советским Союзом, такт тогда называлась Россия", – сказал первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис.



"Это заявление от имени США имело огромное и жизненно важное значение, оно придавало смелости людям в Литве и в других странах", – добавил В. Ландсбергис.



Посол США в Литве Роберт С. Гилкрист заявил, что оглашенной 80 лет назад декларацией С. Уэллес вмести в ее семь предложений основные ценности США и заложил основания для дальнейшей политики США в отношении Балтийских стран.



"США никогда не забывали Литву – ваш флаг развивался в Госдепартаменте в Вашингтоне, ваши представительства продолжали работу, наши связи укреплялись, базируясь на вере в то, что однажды ваша свобода и суверенитет будут восстановлены", – сказал посол США.



На мероприятии также было показано видеообращение Госсекратаря США Майка Помпео к Балтийским странам.



Ранее в четверг госсекретарь США вместе с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии осудили попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии Балтийских стран, совершенных Советским Союзом.



"Мы решительно возражаем против каких бы то ни было попыток России переписать историю с целью оправдания осуществленной в 1940 году Советским Союзом оккупации и аннексии Балтийских стран", - говорится в совместном заявлении.



23 июля 1940 госсекретарь США С. Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы.



Как отмечается в сообщении министерства, цель празднования годовщины декларации - выразить благодарность союзнику по НАТО США за политику непризнания оккупации Балтийских стран.



Мероприятие началось поднятием флагов Литвы, Латвии, Эстонии и США, а также исполнением гимнов этих стран. Гостей приветствовали президент Гитанас Науседа, глава сейма Викторас Пранцкетис, первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, экс-президент Валдас Адамкус, министр ИД Л. Линкявичюс, посол США Роберт Гилкрист, глава Группы сейма по межпарламентским связям с США Эмануэлис Зингерис.



У Национальной библиотеке представлена экспозиция, собранная Союзом стрелков, посольством США, вооруженными силами, организованы концерт и просмотр американских фильмов, есть киоски с американской едой.



В Национальноой библиотеке им. М. Мажвидаса открыта выставка фотографий и документов, посвященная декларации.



Праздник организовали МИД, посольство США, Минобороны, самоуправление Вильнюса, Американская торговая палата в Литве и Национальная библиотека им. М. Мажвидаса.



"Декларация С. Уэллеса начала политику непризнания аннексии. (...) Дух декларации, который мы сегодня празднуем, многие десятилетия был словно ангелом-хранителем, сопровождающим Литву на долгом пути к восстановлению независимости и государственности", – заявил президент.Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис, обращаясь к участникам мероприятия, сказал, что "этим документом США не только поддержали Балтийские страны в кризисный период, но и закрепили преемственность их государственности в годы оккупации"."Этот день уже традиционно напоминает нам очень важную вещь. Возможно, глубоко в нашем сознании, нашей совести, в нашей реальности: это день, когда самое мощное государство мира было и самым справедливым государством миром, отклонило ложь и насилие, которыми три небольших страны у Балтийского моря были захвачены жадным соседским Советским Союзом, такт тогда называлась Россия", – сказал первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис."Это заявление от имени США имело огромное и жизненно важное значение, оно придавало смелости людям в Литве и в других странах", – добавил В. Ландсбергис.Посол США в Литве Роберт С. Гилкрист заявил, что оглашенной 80 лет назад декларацией С. Уэллес вмести в ее семь предложений основные ценности США и заложил основания для дальнейшей политики США в отношении Балтийских стран."США никогда не забывали Литву – ваш флаг развивался в Госдепартаменте в Вашингтоне, ваши представительства продолжали работу, наши связи укреплялись, базируясь на вере в то, что однажды ваша свобода и суверенитет будут восстановлены", – сказал посол США.На мероприятии также было показано видеообращение Госсекратаря США Майка Помпео к Балтийским странам.Ранее в четверг госсекретарь США вместе с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии осудили попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии Балтийских стран, совершенных Советским Союзом."Мы решительно возражаем против каких бы то ни было попыток России переписать историю с целью оправдания осуществленной в 1940 году Советским Союзом оккупации и аннексии Балтийских стран", - говорится в совместном заявлении.23 июля 1940 госсекретарь США С. Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы.Как отмечается в сообщении министерства, цель празднования годовщины декларации - выразить благодарность союзнику по НАТО США за политику непризнания оккупации Балтийских стран.Мероприятие началось поднятием флагов Литвы, Латвии, Эстонии и США, а также исполнением гимнов этих стран. Гостей приветствовали президент Гитанас Науседа, глава сейма Викторас Пранцкетис, первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, экс-президент Валдас Адамкус, министр ИД Л. Линкявичюс, посол США Роберт Гилкрист, глава Группы сейма по межпарламентским связям с США Эмануэлис Зингерис.У Национальной библиотеке представлена экспозиция, собранная Союзом стрелков, посольством США, вооруженными силами, организованы концерт и просмотр американских фильмов, есть киоски с американской едой.В Национальноой библиотеке им. М. Мажвидаса открыта выставка фотографий и документов, посвященная декларации.Праздник организовали МИД, посольство США, Минобороны, самоуправление Вильнюса, Американская торговая палата в Литве и Национальная библиотека им. М. Мажвидаса. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: независимость, юбилей, декларация, торжества География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии