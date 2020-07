Загрузка... ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году 🔊 Воспроизвести Группа ABBA © AP Photo/Tsugufumi Matsumoto



По данным издания The Independent, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии, сообщает



Шведская музыкальная группа ABBA планирует в следующем году выпустить пять новых песен. Об этом сообщила британская газета The Independent со ссылкой на радиоведущего Джоффа Ллойда, который взял интервью у Бьорна Ульвеуса - одного из участников коллектива.



По его словам, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии коронавируса.



Как отмечает издание, последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993 и 1994 годах.



Квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет своего существования группа выпустила восемь альбомов, многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день. Мюзикл "Мамма Миа" (Mamma Mia!, 2008), в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 млн человек в сотнях театров мира. По данным издания The Independent, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии, сообщает ТАСС Шведская музыкальная группа ABBA планирует в следующем году выпустить пять новых песен. Об этом сообщила британская газета The Independent со ссылкой на радиоведущего Джоффа Ллойда, который взял интервью у Бьорна Ульвеуса - одного из участников коллектива.По его словам, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии коронавируса.Как отмечает издание, последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993 и 1994 годах.Квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет своего существования группа выпустила восемь альбомов, многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день. Мюзикл "Мамма Миа" (Mamma Mia!, 2008), в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 млн человек в сотнях театров мира. Загрузка... ТАСС Категории: культура, в мире, история Ключевые слова: интернет, песни, авва, запись, турне — статья прочитана 101 раз Комментарии