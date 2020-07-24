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ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году

Группа ABBA © AP Photo/Tsugufumi Matsumoto


По данным издания The Independent, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии, сообщает ТАСС.

Шведская музыкальная группа ABBA планирует в следующем году выпустить пять новых песен. Об этом сообщила британская газета The Independent со ссылкой на радиоведущего Джоффа Ллойда, который взял интервью у Бьорна Ульвеуса - одного из участников коллектива.

По его словам, композиции уже записаны и должны были выйти в конце 2019 года, однако релиз не состоялся по причине технических сложностей и начавшейся пандемии коронавируса.

Как отмечает издание, последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году, а неизданные треки выходили впоследствии в 1993 и 1994 годах.

Квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет своего существования группа выпустила восемь альбомов, многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день. Мюзикл "Мамма Миа" (Mamma Mia!, 2008), в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 млн человек в сотнях театров мира.
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ТАСС
Категории: культура, в мире, история
Ключевые слова: интернет, песни, авва, запись, турне
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добавлена сегодня, 24 июля, 18:00

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