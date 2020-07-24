Wired Великобритания : Россия проторила дорогу китайским олигархам к скупке лондонской недвижимости 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Кирилл Каллиников



Благодаря стабильной инвестиционной среде Лондон стал пристанищем российских богачей, желающих купить дорогую недвижимость. Теперь к ним присоединились китайцы. Автор, не разбираясь в происхождении капитала, клеймит и тех, и других преступниками, а лондонский рынок недвижимости называет прогнившим.



Сегодня основную часть первоклассной недвижимости в Лондоне покупают китайцы.



Сегодня Лондон уже немыслим без русских олигархов. Город стал надежным пристанищем для богатых и знаменитых — а также для тех, кто пытается избежать тщательной проверки. В Лондоне хорошие школы, стабильная инвестиционная среда. А по мнению тех, кто следит за потоками поступающих в Британию криминальных денег, законы страны по борьбе с их отмыванием настолько беззубые, что преступники могут безбоязненно покупать здесь свои мафиозные особняки. Лондонский рынок недвижимости прогнил, и причиной тому — незаконные деньги. Сегодня Лондон уже немыслим без русских олигархов. Город стал надежным пристанищем для богатых и знаменитых — а также для тех, кто пытается избежать тщательной проверки. В Лондоне хорошие школы, стабильная инвестиционная среда. А по мнению тех, кто следит за потоками поступающих в Британию криминальных денег, законы страны по борьбе с их отмыванием настолько беззубые, что преступники могут безбоязненно покупать здесь свои мафиозные особняки. Лондонский рынок недвижимости прогнил, и причиной тому — незаконные деньги.



«То, что об этом столь четко и ясно сказано в парламентском докладе, будет, как мне кажется, иметь очень важные последствия», — говорит борец с коррупцией Билл Браудер, ставший главным инициатором принятия американского закона Магнитского, предусматривающего финансовые санкции против иностранных чиновников и официальных лиц, которые совершили противоправные деяния (а еще он стал ключевым инициатором поправок к британскому закону об отмывании денег, принятых в 2018 году).



«Важность доклада не в том, что там вспоминается прошлое, а в том, что он создает надежную защиту на будущее», — отмечает Браудер. Для многих это означает, что надо обращать внимание не на то, где был рынок ценной недвижимости, а в каком направлении он идет.



Теперь, когда Россия проторила дорогу, по ней пошли китайцы. И на сей раз благодушие и самоуспокоенность для Британии недопустимы.



«Распространение грязных денег в Британии и отмечаемое нами сокрытие доходов из России — не единственный пример того, что Соединенное Королевство используют в качестве безопасной гавани», — говорит депутат британского парламента от Консервативной партии Том Тугендхат (Tom Tugendhat), возглавляющий там Комитет по иностранным делам и исследовательскую группу по Китаю.



До недавнего времени основными и самыми активными покупателями ценной лондонской недвижимости были русские и индийцы. Но в последнее время их обгоняют покупатели из других стран, о чем рассказывает руководитель лондонской посреднической фирмы «Бошан Истейтс» (Beauchamp Estates) Джереми Ги (Jeremy Gee).



«После всеобщих выборов в декабре 2019 года покупатели из Гонконга обошли покупателей из России и Индии, став самой большой группой иностранцев, приобретающих в Лондоне жилье и коммерческую недвижимость», — отмечает Ги. Интерес россиян с середины 2010-х годов пошел на убыль, так как стоимость золотой инвестиционной визы в Британии удвоилась, и появился закон о вкладах неустановленного происхождения.



«Те русские, с которыми мы имеем дело, проходят строжайшую проверку на предмет отмывания денег. Но теперь возникла обеспокоенность по поводу того, что и из других стран в Лондон попадают деньги, полученные преступным путем», — говорит он.



15% домов, приобретаемых в центре Лондона иностранцами более чем за один миллион фунтов стерлингов, сегодня покупают люди из Китая и Гонконга. В связи с этим выходцы из Китая сегодня подвергаются как никогда жестким проверкам. Если посмотреть на самую дорогостоящую лондонскую недвижимость, за которую просят от 10 миллионов фунтов, то каждый пятый дом покупают китайцы. В 2019 году, когда покупатели из Китая и Гонконга еще не вышли на первое место, они вложили в лондонскую недвижимость7,7 миллиарда фунтов стерлингов. Сегодня почти 220 000 объектов недвижимости в британской столице принадлежат китайским и гонконгским покупателям.



Многие из них — это так называемые «большие крокодилы», или китайский вариант русских олигархов. В основном они сколотили свои состояния в период, когда Китай осуществлял переход от стопроцентно плановой экономики к экономике с элементами рыночной конкуренции.



На самом деле, их инвестиции стали уже второй волной китайских денег, пришедшей в Соединенное Королевство, о чем рассказывает преподаватель экономической географии Ноттингемского университета профессор Сара Холл (Sarah Hall), исследующая усиливающееся присутствие Китая в лондонском финансовом секторе, а также банковские услуги для супербогачей. После финансового краха 2007-2008 годов инвесторы из Гонконга стали скупать лондонскую недвижимость, видя в этом безопасное вложение средств. «В Гонконге существовал массовый рынок больших состояний, и люди хотели вкладывать деньги за пределами большого Китая, чтобы иметь больше возможностей распоряжаться своими средствами», — говорит Холл. После 2014 и 2015 годов им на смену пришли деньги из континентального Китая, что «демонстрирует рост частных состояний в этой стране».



«Китайские инвестиции во многом похожи на деньги русских олигархов», — говорит она. На формирование состояний и развитие рынка недвижимости у Европы ушло 200 лет, рассказывает Маркус О'Брайен (Marcus O'Brien) из «Бошан Истейтс». В Китае тот же самый процесс занял всего 20 лет.



Китайцы — это главные покупатели дорогой недвижимости стоимостью 15 миллионов фунтов и более, которая размещается в богатых районах Лондона типа Вестминстера, Кенсингтона и Челси, пользующихся популярностью у русских приобретателей собственности. По оценке «Бошан Истейтс», в 2019 году китайские покупатели потратили на дома в этих районах более 750 миллионов фунтов.



«Поскольку богатство китайцам в новинку, в Лондоне им очень нравится приобретать либо совсем новые дома, либо историческую недвижимость, где можно все полностью перестроить изнутри и создать суперсовременный и роскошный интерьер», — говорит О'Брайен. Культура показного потребления требует, чтобы деньги текли рекой. «Покупателю надо показать, что он добился успеха в своей среде, и поэтому, если кто-то покупает в Лондоне недвижимость, его конкуренту по бизнесу нужно приобрести недвижимость еще лучше и дороже», — отмечает он.



«Лондон считается важным местом вложения средств, и он играет немалую роль в информационных войнах, — говорит социолог из Шеффилдского университета Роуланд Аткинсон (Rowland Atkinson), написавший книгу о захвате Лондона супербогатыми людьми под названием „Альфа-Сити" (Alpha City). — Есть также культурные параллели в плане привлекательности Лондона для богатых китайцев и русских».



Подобно русским в 1990-х и в начале 2000-х годов, в Лондон влечет антиправительственных деятелей, бегущих из Гонконга, а также представителей китайского истэблишмента, которые пытаются спрятать свои состояния. «Надо подходить к этому реалистично. Не все деньги криминальные, не все доходы незаконные. Мы должны защищать тех, кто просто пытается уберечь свои сбережения от государственной клептократии, которая существует в однопартийных авторитарных государствах», — говорит Тугендхат.



В докладе четко указывается на то, что правительство должно действовать незамедлительно, дабы не повторить с Китаем те ошибки, которые оно допустило в отношении России. Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое следит за незаконными деньгами и борется с ними, нуждается в усилении, на что указывают депутаты в только что опубликованном парламентском докладе. На просьбу дать комментарий для этой статьи Национальное агентство по борьбе с преступностью не откликнулось.



«Пока правоохранительные органы не станут более крепкими и надежными, эта проблема будет сохраняться», — говорит Браудер, считающий Лондон мировой столицей грязных денег, потому что он хорошо известен своей терпимостью к финансовым преступлениям. «Я опасаюсь, что как бы громко парламент ни колотил кулаками по столу, обсуждая эту проблему, всегда будет существовать нестыковка между волей парламента и практическим действиями правительства», — добавляет он.



Автор: Крис Стокел-Уокер (CHRIS STOKEL-WALKER) для Wired.co.uk, Великобритания, перевод «Британия радовалась российским деньгам и старалась задавать поменьше вопросов о происхождении таких крупных состояний», — утверждает Комитет по разведке и безопасности британского парламента, чей долгожданный доклад о российском влиянии в стране был опубликован вчера. Члены комитета говорят, что это была ошибка. Из-за нее российское влияние в Британии превратилось в норму, а те, кто получил свои деньги нечестным путем, смогли отмыть их, усиливая свою власть и авторитет. В докладе много общего с показаниями бывшего британского разведчика Кристофера Стила, которые он в свое время давал в комитете. В частности, он утверждал, что Россия «постепенно и изощренно подрывает наши нормы и нашу политику».«То, что об этом столь четко и ясно сказано в парламентском докладе, будет, как мне кажется, иметь очень важные последствия», — говорит борец с коррупцией Билл Браудер, ставший главным инициатором принятия американского закона Магнитского, предусматривающего финансовые санкции против иностранных чиновников и официальных лиц, которые совершили противоправные деяния (а еще он стал ключевым инициатором поправок к британскому закону об отмывании денег, принятых в 2018 году).«Важность доклада не в том, что там вспоминается прошлое, а в том, что он создает надежную защиту на будущее», — отмечает Браудер. Для многих это означает, что надо обращать внимание не на то, где был рынок ценной недвижимости, а в каком направлении он идет.Теперь, когда Россия проторила дорогу, по ней пошли китайцы. И на сей раз благодушие и самоуспокоенность для Британии недопустимы.«Распространение грязных денег в Британии и отмечаемое нами сокрытие доходов из России — не единственный пример того, что Соединенное Королевство используют в качестве безопасной гавани», — говорит депутат британского парламента от Консервативной партии Том Тугендхат (Tom Tugendhat), возглавляющий там Комитет по иностранным делам и исследовательскую группу по Китаю.До недавнего времени основными и самыми активными покупателями ценной лондонской недвижимости были русские и индийцы. Но в последнее время их обгоняют покупатели из других стран, о чем рассказывает руководитель лондонской посреднической фирмы «Бошан Истейтс» (Beauchamp Estates) Джереми Ги (Jeremy Gee).«После всеобщих выборов в декабре 2019 года покупатели из Гонконга обошли покупателей из России и Индии, став самой большой группой иностранцев, приобретающих в Лондоне жилье и коммерческую недвижимость», — отмечает Ги. Интерес россиян с середины 2010-х годов пошел на убыль, так как стоимость золотой инвестиционной визы в Британии удвоилась, и появился закон о вкладах неустановленного происхождения.«Те русские, с которыми мы имеем дело, проходят строжайшую проверку на предмет отмывания денег. Но теперь возникла обеспокоенность по поводу того, что и из других стран в Лондон попадают деньги, полученные преступным путем», — говорит он.15% домов, приобретаемых в центре Лондона иностранцами более чем за один миллион фунтов стерлингов, сегодня покупают люди из Китая и Гонконга. В связи с этим выходцы из Китая сегодня подвергаются как никогда жестким проверкам. Если посмотреть на самую дорогостоящую лондонскую недвижимость, за которую просят от 10 миллионов фунтов, то каждый пятый дом покупают китайцы. В 2019 году, когда покупатели из Китая и Гонконга еще не вышли на первое место, они вложили в лондонскую недвижимость7,7 миллиарда фунтов стерлингов. Сегодня почти 220 000 объектов недвижимости в британской столице принадлежат китайским и гонконгским покупателям.Многие из них — это так называемые «большие крокодилы», или китайский вариант русских олигархов. В основном они сколотили свои состояния в период, когда Китай осуществлял переход от стопроцентно плановой экономики к экономике с элементами рыночной конкуренции.На самом деле, их инвестиции стали уже второй волной китайских денег, пришедшей в Соединенное Королевство, о чем рассказывает преподаватель экономической географии Ноттингемского университета профессор Сара Холл (Sarah Hall), исследующая усиливающееся присутствие Китая в лондонском финансовом секторе, а также банковские услуги для супербогачей. После финансового краха 2007-2008 годов инвесторы из Гонконга стали скупать лондонскую недвижимость, видя в этом безопасное вложение средств. «В Гонконге существовал массовый рынок больших состояний, и люди хотели вкладывать деньги за пределами большого Китая, чтобы иметь больше возможностей распоряжаться своими средствами», — говорит Холл. После 2014 и 2015 годов им на смену пришли деньги из континентального Китая, что «демонстрирует рост частных состояний в этой стране».«Китайские инвестиции во многом похожи на деньги русских олигархов», — говорит она. На формирование состояний и развитие рынка недвижимости у Европы ушло 200 лет, рассказывает Маркус О'Брайен (Marcus O'Brien) из «Бошан Истейтс». В Китае тот же самый процесс занял всего 20 лет.Китайцы — это главные покупатели дорогой недвижимости стоимостью 15 миллионов фунтов и более, которая размещается в богатых районах Лондона типа Вестминстера, Кенсингтона и Челси, пользующихся популярностью у русских приобретателей собственности. По оценке «Бошан Истейтс», в 2019 году китайские покупатели потратили на дома в этих районах более 750 миллионов фунтов.«Поскольку богатство китайцам в новинку, в Лондоне им очень нравится приобретать либо совсем новые дома, либо историческую недвижимость, где можно все полностью перестроить изнутри и создать суперсовременный и роскошный интерьер», — говорит О'Брайен. Культура показного потребления требует, чтобы деньги текли рекой. «Покупателю надо показать, что он добился успеха в своей среде, и поэтому, если кто-то покупает в Лондоне недвижимость, его конкуренту по бизнесу нужно приобрести недвижимость еще лучше и дороже», — отмечает он.«Лондон считается важным местом вложения средств, и он играет немалую роль в информационных войнах, — говорит социолог из Шеффилдского университета Роуланд Аткинсон (Rowland Atkinson), написавший книгу о захвате Лондона супербогатыми людьми под названием „Альфа-Сити" (Alpha City). — Есть также культурные параллели в плане привлекательности Лондона для богатых китайцев и русских».Подобно русским в 1990-х и в начале 2000-х годов, в Лондон влечет антиправительственных деятелей, бегущих из Гонконга, а также представителей китайского истэблишмента, которые пытаются спрятать свои состояния. «Надо подходить к этому реалистично. Не все деньги криминальные, не все доходы незаконные. Мы должны защищать тех, кто просто пытается уберечь свои сбережения от государственной клептократии, которая существует в однопартийных авторитарных государствах», — говорит Тугендхат.В докладе четко указывается на то, что правительство должно действовать незамедлительно, дабы не повторить с Китаем те ошибки, которые оно допустило в отношении России. Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое следит за незаконными деньгами и борется с ними, нуждается в усилении, на что указывают депутаты в только что опубликованном парламентском докладе. На просьбу дать комментарий для этой статьи Национальное агентство по борьбе с преступностью не откликнулось.«Пока правоохранительные органы не станут более крепкими и надежными, эта проблема будет сохраняться», — говорит Браудер, считающий Лондон мировой столицей грязных денег, потому что он хорошо известен своей терпимостью к финансовым преступлениям. «Я опасаюсь, что как бы громко парламент ни колотил кулаками по столу, обсуждая эту проблему, всегда будет существовать нестыковка между волей парламента и практическим действиями правительства», — добавляет он.Автор: Крис Стокел-Уокер (CHRIS STOKEL-WALKER) для Wired.co.uk, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, аналитика, Китай, отношения — статья прочитана 166 раз Комментарии