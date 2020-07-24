BKT еще в этом году увеличит мощности до 16 млн тонн 🔊 Воспроизвести



Контролируемый Игорем Удовицким и белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" терминал сыпучих грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT) сообщает, что уже с конца этого года увеличит годовые мощности погрузок приблизительно с 10 млн до 16 млн тонн.



И. Удовицкий сообщил BNS, что до конца этого года BKT завершит программу расширения терминала.



"Уже построен третий погрузочный узел для вагонов, проводится удлинение галерей причалов. После утверждения специального плана развития южной части порта в ближайшие три года BKT построит на резервной территории еще один склад, вместимость которого достигает 100 тыс. тонн", – отметил в комментарии BNS И. Удовицкий.



Руководство "Беларуськалия" ранее заявляло, что к 2025 году компания увеличит производственные мощности до 15,5 млн тонн в год. Контролируемый Игорем Удовицким и белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" терминал сыпучих грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT) сообщает, что уже с конца этого года увеличит годовые мощности погрузок приблизительно с 10 млн до 16 млн тонн.И. Удовицкий сообщил BNS, что до конца этого года BKT завершит программу расширения терминала."Уже построен третий погрузочный узел для вагонов, проводится удлинение галерей причалов. После утверждения специального плана развития южной части порта в ближайшие три года BKT построит на резервной территории еще один склад, вместимость которого достигает 100 тыс. тонн", – отметил в комментарии BNS И. Удовицкий.Руководство "Беларуськалия" ранее заявляло, что к 2025 году компания увеличит производственные мощности до 15,5 млн тонн в год. Кроме того, И. Удовицкий утверждает, что к этому времени 1,5 млн тонн удобрений будет производить и другая белорусская компания "Славкалий" – его продукция также будет отправляться через Клайпедский порт, а экспортировать эту продукцию будет дистрибьютор "Беларуськалия" – Белорусская калийная компания (БКК).



"Логистика обоих компаний будет единой, общий объем продукции будут грузить через BKT", – сказал И. Удовицкий.



"Совокупный объем производства обеих компаний составит около 17 млн тонн", – добавил акционер BKT.



По его словам, в этом году в развитие BKT инвестирует около 5,5 млн евро, в целом компания сообщает, что инвестировала более 100 млн евро.



И. Удовицкий добавил, что коронакризис не повлиял на работу терминала – в первом полугодии на суда было погружено 4,6 млн тонн.



По его словам, небольшое сокращение грузопотока связано с глобальным рынком удобрений. Во втором полугодии BKT ожидает традиционный рост погрузок.



В 2019 году компания перевалила 10 млн тонн грузов. Почти все грузы (98%), переваленные через терминал, были удобрениями "Беларуськалия". В прошлом году BKT получил 90,5 млн евро доходов – на 7,9% меньше, чем в 2018 году, чистая прибыль сократилась на 8,8% до 18,7 млн евро.



В конце 2019 года И. Удовицкий владел 70% акций BKT, а "Беларуськалий" – 30% акций. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: порт, Погрузки, Biriu kroviniu terminalas, Белкалий, Игорь Удовицкий, "Беларуськалий", терминал сыпучих грузов, BKT География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 68 раз Комментарии