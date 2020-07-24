В адрес Veolia и Icor – новый иск на 240 млн евро 🔊 Воспроизвести



Министерство энергетики Литвы подало в литовский суд иск о возмещении ущерба на сумму более чем на 240 млн евро, нанесенного французской энергогруппой Veolia, литовским концерном Icor (находится в управлении физических лиц) и связанными с ними лицами.



Эту информацию BNS подтвердили в Вильнюсском окружном суде. Иск подан в четверг.



Министерство сообщило, что иск подан в отношении компаний группы Veolia: Veolia Environnement, Veolia Energie International, Vilniaus Energija и Litesko, а также концерна Icor и связанных с ними лиц.



"Такое дело в Литве является беспрецедентным, и это один из первых случаев, когда государство в гражданском порядке стремится к компенсации со стороны иностранного инвестора и связанных с ним лиц за ущерб, нанесенной всей экономике Литвы. Коррупционные действия, торговля влиянием, нечестные соглашения, ограничивающие конкуренцию, наносят большой экономический и репутационный ущерб государству, поэтому есть стремление к тому, чтобы ущерб, нанесенный подобными действиями, был возмещен", – говорится в сообщении министерства. Министерство энергетики Литвы подало в литовский суд иск о возмещении ущерба на сумму более чем на 240 млн евро, нанесенного французской энергогруппой Veolia, литовским концерном Icor (находится в управлении физических лиц) и связанными с ними лицами.Эту информацию BNS подтвердили в Вильнюсском окружном суде. Иск подан в четверг.Министерство сообщило, что иск подан в отношении компаний группы Veolia: Veolia Environnement, Veolia Energie International, Vilniaus Energija и Litesko, а также концерна Icor и связанных с ними лиц."Такое дело в Литве является беспрецедентным, и это один из первых случаев, когда государство в гражданском порядке стремится к компенсации со стороны иностранного инвестора и связанных с ним лиц за ущерб, нанесенной всей экономике Литвы. Коррупционные действия, торговля влиянием, нечестные соглашения, ограничивающие конкуренцию, наносят большой экономический и репутационный ущерб государству, поэтому есть стремление к тому, чтобы ущерб, нанесенный подобными действиями, был возмещен", – говорится в сообщении министерства. Иском в национальные суды переносятся требования, которые Литва в 2017 году предъявила Veolia в контриске в Вашингтонском арбитраже.



Иск был подан в Вильнюсский окружной суд после того, как в мае почти все государства ЕС, включая Литву и Францию, подписали международное соглашение, требующее, чтобы инвесторы и государства-члены отозвали свои иски в арбитражах, которые проходят в рамках двухсторонних договоров о защите инвестиций.



Литва стремится доказать, что Veolia и Icor в 1999-2003 годах незаконными путами добивались договоров об аренде теплового хозяйства в десятках самоуправлений Литвы и незаконно обогащались за счет потребителей.



В начале 2016 года находящиеся в управлении Veolia компании подали иск в Вашингтонский арбитраж с требованием возместить около 120 млн евро убытков, понесенных, по их утверждению, в связи с нечестным повелением и присвоением инвестиций в Литве. Позднее сумма иска, выдвинутого Veolia сократилась до 79 млн евро.



Veolia пока не отозвала свой иск из Вашингтонского арбитража – рассмотрение дела перенесено на весну 2021 года.



В марте этого года поступили сообщения о том, что Вильнюсская мэрия и находящиеся в ее управлении Вильнюсские теплосети Vilniaus silumos tinklai (VST) стремятся взыскать в Стокгольмском арбитраже с Veolia, которая в 2002-2017 годах арендовала столичные теплосети, до 560 млн евро. Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: суд, договор, Veolia География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии