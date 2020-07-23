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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Подарок Минздрава медикам Литвы за борьбу с коронавирусом – дотация в 200 евро на отдых осенью
Литовское Министерство экономики и инноваций в четверг сообщило, что за борьбу с коронавирусом выделяет более 50 тысячам медиков дотации по 200 евро на отдых осенью - в общей сложности на эти цели предусмотрено 10 млн евро.
"Медикам выделяется дотация в размере 200 евро для отдыха на объектах сельского туризма Литвы, чтобы одновременно поддержать и туристический бизнес", - сказал журналистам министр Римантас Синкявичюс.
"50 тысяч человек смогут с 1-го сентября до 30 -го ноября выбрать себе отдых, насладиться SPA, это наша благодарность", - сказал он.
Однако министр не смог сказать, из каких средств будет выделена эта сумма 10 млн евро.
По словам министра, дотацию получат все медики - и те, кто работает без лицензий.
Советник министра Виталия Янкаускайте-Мильчювене сказала, что осень выбрана потому, что есть цель простимулировать туристический сектор не в сезон, так как летом он перегружен.
Она добавила, что если будет вторая волна коронавируса, то это средство придется пересмотреть, так как медики вынуждены будут работать.
Категории: экономика, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: врачи, контроль, зарплата, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
Ира
23 июля, 18:36
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—
Всем понравилось изображать бурную борьбу с ветряными мельницами. Очень доходное дело.
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Людмила
23 июля, 20:51
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—
Если медик не поедет отдыхать, то и 200 евро пропадут? хороша помощь!!!
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