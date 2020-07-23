Подарок Минздрава медикам Литвы за борьбу с коронавирусом – дотация в 200 евро на отдых осенью 🔊 Воспроизвести



Литовское Министерство экономики и инноваций в четверг сообщило, что за борьбу с коронавирусом выделяет более 50 тысячам медиков дотации по 200 евро на отдых осенью - в общей сложности на эти цели предусмотрено 10 млн евро.



"Медикам выделяется дотация в размере 200 евро для отдыха на объектах сельского туризма Литвы, чтобы одновременно поддержать и туристический бизнес", - сказал журналистам министр Римантас Синкявичюс.



"50 тысяч человек смогут с 1-го сентября до 30 -го ноября выбрать себе отдых, насладиться SPA, это наша благодарность", - сказал он.



Однако министр не смог сказать, из каких средств будет выделена эта сумма 10 млн евро.



По словам министра, дотацию получат все медики - и те, кто работает без лицензий.



Советник министра Виталия Янкаускайте-Мильчювене сказала, что осень выбрана потому, что есть цель простимулировать туристический сектор не в сезон, так как летом он перегружен.



Она добавила, что если будет вторая волна коронавируса, то это средство придется пересмотреть, так как медики вынуждены будут работать. Литовское Министерство экономики и инноваций в четверг сообщило, что за борьбу с коронавирусом выделяет более 50 тысячам медиков дотации по 200 евро на отдых осенью - в общей сложности на эти цели предусмотрено 10 млн евро."Медикам выделяется дотация в размере 200 евро для отдыха на объектах сельского туризма Литвы, чтобы одновременно поддержать и туристический бизнес", - сказал журналистам министр Римантас Синкявичюс."50 тысяч человек смогут с 1-го сентября до 30 -го ноября выбрать себе отдых, насладиться SPA, это наша благодарность", - сказал он.Однако министр не смог сказать, из каких средств будет выделена эта сумма 10 млн евро.По словам министра, дотацию получат все медики - и те, кто работает без лицензий.Советник министра Виталия Янкаускайте-Мильчювене сказала, что осень выбрана потому, что есть цель простимулировать туристический сектор не в сезон, так как летом он перегружен.Она добавила, что если будет вторая волна коронавируса, то это средство придется пересмотреть, так как медики вынуждены будут работать. Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: врачи, контроль, зарплата, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 339 раз Комментарии