Литва предоставила убежище подозреваемому в загрязнении нефти в РФ Р. Ружечко СМИ 🔊 Воспроизвести Экс-гендиректор компании "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко



Литва предоставила убежище бизнесмену, бывшему гендиректору компании "Самаратранснефть-Терминал" Роману Ружечко, подозреваемого в России в загрязнении нефти, сообщил в четверг новостной портал 15min.lt.



Предоставление убежища Р. Ружечко в марте этого года подтвердил порталу Департамент миграции.



Спасаясь от уголовного преследования в своей стране, Р. Ружечко приехал в Литву летом прошлого года, тогда же он был задержан и взят под арест.



Адвокаты предпринимателя обжаловало решение Вильнюсского участкового суда о его аресте, эту жалобу удовлетворил Вильнюсский окружной суд, и Р. Ружечко был освобожден из-под ареста, правда, с ножным браслетом.



Российская правоохрана подозревает, что Р. Ружечко способствовал загрязнению нефти в сети, управляемой компанией "Транснефть".



Российский трубопровод "Дружба" был остановлен 19 апреля после того, как было установлено, что он содержит высокие концентрации дихлорэтана - токсичного вещества с высокой степенью коррозионности.



В связи с этим были прекращены поставки загрязненной нефти по меньшей мере в шесть европейских стран. Между тем российская правоохрана в мае прошлого года назначила Р. Ружечко заочный арест и объявила его в розыск.



По словам адвоката Р. Ружечко Роландаса Тилиндиса, уголовный процесс в России может быть в отношении него необъективным. Литва предоставила убежище бизнесмену, бывшему гендиректору компании "Самаратранснефть-Терминал" Роману Ружечко, подозреваемого в России в загрязнении нефти, сообщил в четверг новостной портал 15min.lt.Предоставление убежища Р. Ружечко в марте этого года подтвердил порталу Департамент миграции.Спасаясь от уголовного преследования в своей стране, Р. Ружечко приехал в Литву летом прошлого года, тогда же он был задержан и взят под арест.Адвокаты предпринимателя обжаловало решение Вильнюсского участкового суда о его аресте, эту жалобу удовлетворил Вильнюсский окружной суд, и Р. Ружечко был освобожден из-под ареста, правда, с ножным браслетом.Российская правоохрана подозревает, что Р. Ружечко способствовал загрязнению нефти в сети, управляемой компанией "Транснефть".Российский трубопровод "Дружба" был остановлен 19 апреля после того, как было установлено, что он содержит высокие концентрации дихлорэтана - токсичного вещества с высокой степенью коррозионности.В связи с этим были прекращены поставки загрязненной нефти по меньшей мере в шесть европейских стран. Между тем российская правоохрана в мае прошлого года назначила Р. Ружечко заочный арест и объявила его в розыск.По словам адвоката Р. Ружечко Роландаса Тилиндиса, уголовный процесс в России может быть в отношении него необъективным. BNS Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: авария, убежище, Ружечко, нефтепровод. Дружба — статья прочитана 231 раз Комментарии