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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Китае стартовала ракета с зондом для изучения Марса
На юге Китая с космодрома Вэньчан стартовала тяжёлая ракета-носитель CZ-5 с зондом для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.
Уточняется, что для запуска этой миссии была использована модификация ракеты CZ-5 Y4, стартовая масса которой составляет около 870 тонн.
При этом общий вес зонда «Тяньвэнь-1» составляет 5 тонн.
21 июля в США стартовала ракета Falcon 9 со спутником для Южной Кореи.
russian.rt.com
Категории: экономика, в мире, технологии
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