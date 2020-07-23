В Китае стартовала ракета с зондом для изучения Марса 🔊 Воспроизвести Reuters



На юге Китая с космодрома Вэньчан стартовала тяжёлая ракета-носитель CZ-5 с зондом для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает



Уточняется, что для запуска этой миссии была использована модификация ракеты CZ-5 Y4, стартовая масса которой составляет около 870 тонн.



При этом общий вес зонда «Тяньвэнь-1» составляет 5 тонн.



21 июля в США стартовала ракета Falcon 9 со спутником для Южной Кореи. На юге Китая с космодрома Вэньчан стартовала тяжёлая ракета-носитель CZ-5 с зондом для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.Уточняется, что для запуска этой миссии была использована модификация ракеты CZ-5 Y4, стартовая масса которой составляет около 870 тонн.При этом общий вес зонда «Тяньвэнь-1» составляет 5 тонн.21 июля в США стартовала ракета Falcon 9 со спутником для Южной Кореи. russian.rt.com Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: космос, Китай, спутник, запуск — статья прочитана 172 раза Комментарии