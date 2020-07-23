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В Китае стартовала ракета с зондом для изучения Марса

Reuters


На юге Китая с космодрома Вэньчан стартовала тяжёлая ракета-носитель CZ-5 с зондом для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что для запуска этой миссии была использована модификация ракеты CZ-5 Y4, стартовая масса которой составляет около 870 тонн.

При этом общий вес зонда «Тяньвэнь-1» составляет 5 тонн.

21 июля в США стартовала ракета Falcon 9 со спутником для Южной Кореи.
russian.rt.com
Категории: экономика, в мире, технологии
Ключевые слова: космос, Китай, спутник, запуск
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добавлена сегодня, 23 июля, 17:00

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