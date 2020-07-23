Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объемы промышленного производства и продаж в Литве за шесть месяцев нынешнего года по сравнению с январем-июнем прошлого года в ценах для сравнения сократились на 4,8% до 10,2 млрд евро. С учетом влияния числа рабочих дней годовой спад промышленности составил 4,4%.



Только в июне по сравнению с маем объемы промышленного производства и продаж без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней выросли на 1,2% до 1,7 млрд евро (с учетом влияния этих факторов - 6,3%), сообщил Департамент статистики.



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Показатели сетевых гостиниц в Литве после карантина стали отрываться от дна - данные компании исследований STR показывают, что заполняемость отелей в июне составляла 16,8%, тогда как в мае она была более чем наполовину ниже и составляла 6,8%, пишет деловое издание Verslo zinios. Объемы промышленного производства и продаж в Литве за шесть месяцев нынешнего года по сравнению с январем-июнем прошлого года в ценах для сравнения сократились на 4,8% до 10,2 млрд евро. С учетом влияния числа рабочих дней годовой спад промышленности составил 4,4%.Только в июне по сравнению с маем объемы промышленного производства и продаж без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней выросли на 1,2% до 1,7 млрд евро (с учетом влияния этих факторов - 6,3%), сообщил Департамент статистики.* * *Показатели сетевых гостиниц в Литве после карантина стали отрываться от дна - данные компании исследований STR показывают, что заполняемость отелей в июне составляла 16,8%, тогда как в мае она была более чем наполовину ниже и составляла 6,8%, пишет деловое издание Verslo zinios. Однако в Вильнюсе в июне ситуация была хуже - заполняемость достигала 10,7% и была на 86,7% ниже, чем в июне прошлого года.



Между тем гостиницы курортной Паланги утверждают, что июнь для них был неплохим. По словам главы Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги Ингриды Валайтене, в июне заполняемость отелей в Паланге достигала 55-65%.



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Новый, самый большой в странах Балтии плавучий док контролируемой эстонским концерном BLRT Grupp клайпедской компании Vakaru laivu gamykla (VLG) приступает к ремонту первого судна.



По словам главы группы VLG Арнолдаса Шилейки, сейчас перед предприятием открываются возможности занять более высокие позиции на европейском рынке ремонта судов.



В доке будет ремонтироваться контейнеровоз Minerva германской компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), его длина 189 метров, ширина - 30,5 метров. Предприятие VLG Vakaru laivu remontas планирует выполнить ремонт за две недели.



А. Шилейка в апреле сказал BNS, что два из трех плавучих доков меньшего размера будут заменены на доки большего размера, так как судоходные компании используют все более крупные суда.



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Единственный акционер энергетической группы Ignitis grupe - Министерство финансов Литвы предлагает выплатить за 2020 год дивиденды на сумму 85 млн евро или 80% прогнозируемой в этом году консолидированной чистой прибыли. Это предусмотрено в подготовленном Минфином проекте правительственного постановления - оно подготовлено в связи с планами Ignitis grupe провести в жизнь осенью первичное публичное предложение акий (IPO).



Если правительство одобрит, то за каждый последующий финансовый год на дивиденды будет выделяться сумма, которая будет не менее чем на 3% больше, говорится в проекте постановления. Таким образом будет возобновлена политика дивидендов Ignitis grupe, сообщила группа через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Это позволит таким компаниям привлекать инвесторов, повышать их доверие и стоимость компаний.



Как отмечает Минфин, готовясь к большим IPO, предприятия обычно объявляют о политике дивидендов, которая соответствует доброй рыночной практике - указывается абсолютный размер дивидендов, а также минимальный процент их роста в последующие периоды.



Как сообщает министерство, нынешняя политика группы в области дивидендов не соответствует доброй практике предприятий энергетического сектора.



"Так что, если нынешняя политика в области дивидендов не будет меняться, это может негативно повлиять на цену IPO Ignitis grupe", - отмечает Минфин.



Плнаирующееся этой осенью IPO Ignitis grupe, по мнению экспертов, может стать крупнейшей за всю историю сделкой в странах Балтии.



Ignitis grupe, которая в прошлом году заработала 32,2 млн евро чистой прибыли, заплатила государству за 2019 год 28 млн евро дивидендов. В прошлом году за 2018 год компания (тогда еще Lietuvos energija) заплатила 13 млн евро дивидендов.



Государству принадежит 100% акций Ignitis grupe.



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Расширяющиеся на польский рынок Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) хотели бы купить польское предприятие грузоперевозок. Для этого идет поиск консультантов.



"Сейчас мы проводим комплексное расширение на Польшу (...) Понимая, что путь органического развития долго, мы параллельно анализируем возможности его ускорения. Поэтому рассматриваем возможность приобретения действующего на польском железнодорожном рынке предприятия грузоперевозок", - сообщила BNS компания.



Она отмечает, что внешние эксперты помогут проанализировать потенциальные возможности развития.



Группа Lietuvos gelezinkeliai в июле сообщила, что посредством расширения на Польшу диверсифицирует риски деятельности компании грузоперевозок LTG Cargo, увеличит грузопоток до 65-70 млн тонн за год.



LTG Cargo уже учредила предприятие LTG Cargo Polska и сейчас ведет переговоры с польской PKP Cargo об учреждении совместного предприятия - оно будет заниматься интермодальными грузоперевозками между Литвой и Польшей.



Совет по ж/д транспорту Польши в конце июня предоставил LTG Cargo сертификат безопасности - компания планирует начать свою деятельность в Польше с регулярных грузоперевозок между Моцкавой и Белостоком. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии