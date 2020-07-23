Трамп назвал Путина человеком с острым умом и посоветовал Байдену проверить интеллект 🔊 Воспроизвести



По словам главы Белого дома, нельзя допустить того, чтобы американский лидер не был бы таким же, сообщает



Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, а также турецкого лидера Реджепа Эрдогана людьми с острым умом.



В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома в очередной раз выразил сомнения в том, что его главный соперник на предстоящих выборах Джо Байден в случае победы станет хорошим президентом. По мнению Трампа, демократу нужно пройти тест для проверки интеллектуальных способностей.



Американский лидер заметил, что с учётом тех качеств, которые присущи лидерам других стран, президент Штатов должен быть достаточно сообразительным.



— Я могу сказать, что у Си [Цзиньпина] — острый ум, у президента Путина — острый ум, у Эрдогана — острый ум… Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%, — рассказал Трамп.



Он добавил, что США имеют дело с теми, кто "может сделать нечто очень плохое" с Америкой, поэтому руководить страной должен человек, который хорошо соображает. Трамп также сообщил, что он сам уже прошёл очень сложный тест для проверки своих умственных способностей и справился, как он утверждает, хорошо. По словам главы Белого дома, нельзя допустить того, чтобы американский лидер не был бы таким же, сообщает ЛАЙФ Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, а также турецкого лидера Реджепа Эрдогана людьми с острым умом.В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома в очередной раз выразил сомнения в том, что его главный соперник на предстоящих выборах Джо Байден в случае победы станет хорошим президентом. По мнению Трампа, демократу нужно пройти тест для проверки интеллектуальных способностей.Американский лидер заметил, что с учётом тех качеств, которые присущи лидерам других стран, президент Штатов должен быть достаточно сообразительным.— Я могу сказать, что у Си [Цзиньпина] — острый ум, у президента Путина — острый ум, у Эрдогана — острый ум… Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%, — рассказал Трамп.Он добавил, что США имеют дело с теми, кто "может сделать нечто очень плохое" с Америкой, поэтому руководить страной должен человек, который хорошо соображает. Трамп также сообщил, что он сам уже прошёл очень сложный тест для проверки своих умственных способностей и справился, как он утверждает, хорошо. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: выборы, Путин, Трамп, компромат, Байден — статья прочитана 76 раз Комментарии