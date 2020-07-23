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Пополнившие батальон НАТО французские военные проведут презентацию в Рукле

фото: kam.lt


В четверг в Йонавском районе Литвы, в Рукле пополнившие батальон НАТО в Литве французские военные провели презентацию.

В контингенте почти 300 военнослужащих, из них около 200 сформировали механизированную пехотную роту, еще около 100 военных выполняют административные и логистические задачи.

Рота французских военных - одна из маневренных рот боевой группы, она также служит в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы, сообщает Министерство обороны.

Как и друшие контингенты боевой группы, французы привезли с собой в Литву боевую технику, технику, связанную с обеспечением и администрированием. Маневренная единица будет использовать боевые танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI.

Численность боевой группы батальона передовых сил НАТО в Литве составляет более 1200 человек. Французы сменят военнослужащих из Хорватии.

Международный батальон НАТО в Литве размещен в феврале 2017 года, в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном в Литве осуществляет Германия. В нем служат и военные из других стран.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: нато, Европа, учения, Рукла, базы, французы
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 июля, 15:30

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