Пополнившие батальон НАТО французские военные проведут презентацию в Рукле 🔊 Воспроизвести фото: kam.lt



В четверг в Йонавском районе Литвы, в Рукле пополнившие батальон НАТО в Литве французские военные провели презентацию.



В контингенте почти 300 военнослужащих, из них около 200 сформировали механизированную пехотную роту, еще около 100 военных выполняют административные и логистические задачи.



Рота французских военных - одна из маневренных рот боевой группы, она также служит в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы, сообщает Министерство обороны.



Как и друшие контингенты боевой группы, французы привезли с собой в Литву боевую технику, технику, связанную с обеспечением и администрированием. Маневренная единица будет использовать боевые танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI.



Численность боевой группы батальона передовых сил НАТО в Литве составляет более 1200 человек. Французы сменят военнослужащих из Хорватии.



Международный батальон НАТО в Литве размещен в феврале 2017 года, в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном в Литве осуществляет Германия. В нем служат и военные из других стран. В четверг в Йонавском районе Литвы, в Рукле пополнившие батальон НАТО в Литве французские военные провели презентацию.В контингенте почти 300 военнослужащих, из них около 200 сформировали механизированную пехотную роту, еще около 100 военных выполняют административные и логистические задачи.Рота французских военных - одна из маневренных рот боевой группы, она также служит в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы, сообщает Министерство обороны.Как и друшие контингенты боевой группы, французы привезли с собой в Литву боевую технику, технику, связанную с обеспечением и администрированием. Маневренная единица будет использовать боевые танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI.Численность боевой группы батальона передовых сил НАТО в Литве составляет более 1200 человек. Французы сменят военнослужащих из Хорватии.Международный батальон НАТО в Литве размещен в феврале 2017 года, в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном в Литве осуществляет Германия. В нем служат и военные из других стран. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: нато, Европа, учения, Рукла, базы, французы География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии