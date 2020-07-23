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Гейтс считает, что для полной защиты от коронавируса потребуется несколько доз вакцины

Билл Гейтс


Полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить инъекция нескольких доз потенциальной вакцины. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в транслировавшемся в интервью телеканалу CBS, передает ТАСС.

"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы, - считает миллиардер, который финансирует, в частности, проекты в области здравоохранения. - С самого начала это была лишь надежда".

Пожертвовавший на борьбу с инфекцией $300 млн филантроп заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру. "Если вы стремитесь полностью препятствовать передаче [коронавируса], то вам нужно охватить 70-80% [населения] в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", - отметил предприниматель.
Гейтс, который с 2015 года предупреждал об угрозе пандемии, признал, что "будет много неопределенностей" относительно эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат "со временем улучшится".

Он также подверг критике заявления президента Дональда Трампа о самом низком уровне смертности от коронавируса в США по сравнению с остальными странами. "Почти по всем показателям [по ситуации с инфекцией] США являются одними из худших", - подчеркнул один из самых богатых людей планеты. "Были допущены серьезные ошибки", - добавил он, говоря о действиях властей по борьбе с распространением нового коронавируса. Гейтс, в частности, указал, что в США защитные маски носят гораздо реже, чем в других странах.

Предприниматель в очередной раз опроверг слухи о его намерении вживлять людям микрочипы под видом вакцины от нового коронавируса. Тем не менее, по данным социологической компании YouGov, 28% американцев верят этим утверждениям. "Правда должна восторжествовать, - отметил филантроп, - Я надеюсь, что это [утверждение] исчезнет, когда люди узнают факты".
ТАСС
Категории: общество, здоровье, образование
Ключевые слова: вакцина, Китай, вирус, пандемия, Гейтс
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добавлена сегодня, 23 июля, 15:00

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