В Вильнюсе отмечают 80-летие осудившей советскую оккупацию декларации США 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Alexander Lipovets



В Вильнюсе у здания Национальной библитеки им. Мартинаса Мажвидаса в четверг состоится мероприятие, приуроченное к 80-летию декларации США, осудившей оккупацию стран Балтии Советским Союзом.



"Декларация Самнера Уэллеса - главный символ дружбы и взаимной поддержки Литвы, Эстонии, Латвии и США. Усилия США поддерживали дух литовцев в тяжелые годы оккупации, не позволили забыть наше стремление к свободе и восстановлению независимости в мировых столицах", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



23 июля 1940 госсекретарь США С. Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы. В Вильнюсе у здания Национальной библитеки им. Мартинаса Мажвидаса в четверг состоится мероприятие, приуроченное к 80-летию декларации США, осудившей оккупацию стран Балтии Советским Союзом."Декларация Самнера Уэллеса - главный символ дружбы и взаимной поддержки Литвы, Эстонии, Латвии и США. Усилия США поддерживали дух литовцев в тяжелые годы оккупации, не позволили забыть наше стремление к свободе и восстановлению независимости в мировых столицах", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.23 июля 1940 госсекретарь США С. Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы. Как отмечается в сообщении министерства, цель празднования годовщины декларации - выразить благодарность союзнику по НАТО США за политику непризнания оккупации Балтийских стран.



Мероприятие начнется в 16 час.



Гостей будут приветствовать президент Гитанас Науседа, глава сейма Викторас Пранцкетис, первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, экс-президент Валдас Адамкус, министр ИД Л. Линкявичюс, посол США Роберт Гилкрист, глава Группы сейма по межпарламентским связям с США Эмануэлис Зингерис.



Праздник организуют МИД, посольство США, Минобороны, самоуправление Вильнюса, Американская торговая палата в Литве и Национальная библитека им. М. Мажвидаса.



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Государственный секретарь США Майк Помпео, а также министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в четверг совместно осудили попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии Балтийских стран Советским Союзом.



"Мы решительно возражаем против каких бы то ни было попыток России переписать историю с целью оправдания осуществленной в 1940 году Советским Союзом оккупации и аннексии Балтийских стран", - говорится в совместном заявлении.



Совместное заявление приурочено к 80-летию декларации США, которая осудила оккупацию стран Балтии Советским Союзом.



23 июля 1940 госсекретарь США Самнер Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы.



"Декларация С. Уэллеса показывает, что еще в 1940 году свободный мир признал действия советов тем, чем это было - незаконным актом насильственной аннексии. К сожалению, даже окончание Второй мировой войны несколько лет спустя не принесло странам Балтии и другим народам Восточной и Центральной Европы освобождения, а принесло репрессии и преследования", - говорится в распространенном в четверг сообщении.



В заявлении четырех министров также подчеркивается сотрудничество США и Балтийских стран, важность присутствия НАТО и американских военных в регионе.



"Обязательство Эстонии, Латвии и Литвы перед трансатлантическим альянсом остается бесспорным. Страны Балтии ценят вклад США в оборону Европы, прежде всего, поддерживая регулярное размешение военных в этих странах - это исключительно важно в деле сдерживания любого вероятного противника", - говорится в четырехсторонней декларации. Категории: политика, история Ключевые слова: оккупация, юбилей, декларация География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии