О коронавирусе в Литве сегодня, 23 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено девять новых случая коронавируса, общее количество их выросло до 1960, сообщило в среду Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом больны 256 человек, 1611 человек выздоровело. В изоляции находится 107 человек.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.



Как сообщает Минздрав, из-за перебоев в работе системы e. sveikata в информации о числе случаев могут быть уточнения.



За сутки проверено 3996 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 493 тыс. 865. За минувшие сутки в Литве подтверждено девять новых случая коронавируса, общее количество их выросло до 1960, сообщило в среду Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом больны 256 человек, 1611 человек выздоровело. В изоляции находится 107 человек.От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.Как сообщает Минздрав, из-за перебоев в работе системы e. sveikata в информации о числе случаев могут быть уточнения.За сутки проверено 3996 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 493 тыс. 865. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии