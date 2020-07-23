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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О коронавирусе в Литве сегодня, 23 июля
За минувшие сутки в Литве подтверждено девять новых случая коронавируса, общее количество их выросло до 1960, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусом больны 256 человек, 1611 человек выздоровело. В изоляции находится 107 человек.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.
Как сообщает Минздрав, из-за перебоев в работе системы e. sveikata в информации о числе случаев могут быть уточнения.
За сутки проверено 3996 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 493 тыс. 865.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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