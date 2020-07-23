Паралич стратегических серверов Литвы 🔊 Воспроизвести



Восстановить работу системы электронного здравоохранения Литвы e.sveikata пока не удалось, однако есть существенные подвижки, сообил в четверг утром BNS Реестровый центр (РЦ).



"Данные уже перенесены на новые, защищенные носители. Сейчас данные переносятся в саму систему, и после начнутся работы по тестированию системы (...)", - сказал пресс-атташе РЦ Миндаугас Самкус.



Отвечая на вопрос, когда система может быть полностью восстановлена, М. Самкус сказал, что сейчас прилагаются все усилмя, чтобы это произошло "как можно скорее".



Он также сказал, что за ночь не удалось полностью восстановить и действие услуги электронной подписи, сейчас эта проблема решается.



По словам М. Самкуса, все остальные системы и регистры действуют. Восстановить работу системы электронного здравоохранения Литвы e.sveikata пока не удалось, однако есть существенные подвижки, сообил в четверг утром BNS Реестровый центр (РЦ)."Данные уже перенесены на новые, защищенные носители. Сейчас данные переносятся в саму систему, и после начнутся работы по тестированию системы (...)", - сказал пресс-атташе РЦ Миндаугас Самкус.Отвечая на вопрос, когда система может быть полностью восстановлена, М. Самкус сказал, что сейчас прилагаются все усилмя, чтобы это произошло "как можно скорее".Он также сказал, что за ночь не удалось полностью восстановить и действие услуги электронной подписи, сейчас эта проблема решается.По словам М. Самкуса, все остальные системы и регистры действуют. Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Реестрового центра. Из-за этого начались перебои в системах многих учреждений.



По причине неисправности e.sveikata лечебные учреждения не могут вносить электронные документы, выписывать электронные рецепты, выполнять прочие электронные функции в системе здравоохранения, пациенты не могут получить в аптеках лекарства, выписанные по электронным рецептам.



Аптеки просят по возможности отложить приобретение рецептных лекарств, Министерство здравоохранения призывает медиков временно выписывать бумажные рецепты.



Из-за перебоев в других системах в среду с проблемами все еще сталкивались нотариусы, Служба занятости, банк Luminor.



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Находящаяся в управлении Реестрового центра (РЦ) система электронного здравоохранения Литвы e.sveikata могла не действовать максимум восемь часов, сказали BNS в Министерстве обороны.



"Категория системы e.sveikata - первая, самая высокая. Есть утвержденные министром внутренних дел требования к безопасности, (...) в соответствии с которыми система e.sveikata должна быть восстановлена в течение восьми часов. Управляющий должен предусмотреть средства, конкретно - запасные помещения, откуда можно было бы продолжать деятельность, если нет возможности продолжать деятельность в основных помещениях", - сказал BNS глава Группы по политике в области кибернетической безопасности и информационных технологий Минобороны Йонас Скардинскас.



"Другой момент - доступность системы первой категории должна быть обеспечена не менее 99% времени в течение суток", - добавил он.



Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Реестрового центра в Вильнюсе. Из-за этого начались перебои в системах многих учреждений.



Система e.sveikata не работает до сих пор – работы по ее восстановлению продолжаются третьи сутки.



Как сказал в четверг BNS пресс-атташе РЦ Миндаугас Самкус, за ночь не удалось полностью восстановить и действие услуги электронной подписи, сейчас эта проблема решается.



По словам М. Самкуса, все остальные системы и регистры действуют.



Й. Скардинскас говорит, что РЦ - предприятие, представляющее особую важность для национальной безопасности, а находящиеся в его управлении системы - часть информационной структуры исключительной важности.



По его словам, РЦ обязан был обеспечить продолжение работы системы e.sveikata.



"Восстановление такой системы должно быть прописано в плане обеспечения продолжения деятельности (...) Теперь главное, чтобы деятельность была восстановлена как можно скорее, а почему было сделано так или иначе, будем выяснить с ними, чтобы не повторилось", - сказал представитель Минобороны.



По словам Й. Скардинскаса, серверы РЦ должны храниться в государственных центрах данных.



"Они произведены в соответствии с определенными международными стандартами, поэтому мы считаем (...), что они не будут затронуты внешними угрозами", - сказал он.



По причине неисправности e.sveikata лечебные учреждения не могут вносить электронные документы, выписывать электронные рецепты, выполнять прочие электронные функции в системе здравоохранения, пациенты не могут получить в аптеках лекарства, выписанные по электронным рецептам.



Аптеки просят по возможности отложить приобретение рецептных лекарств, Министерство здравоохранения призывает медиков временно выписывать бумажные рецепты.



Из-за перебоев в других системах в среду с проблемами все еще сталкивались нотариусы, Служба занятости, банк Luminor. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, банки, серверы География: Литва — статья прочитана 268 раз Комментарии