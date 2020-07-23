Доктору наук из Вильнюса - первый приз

Вильнюсец Викторас Палюлёнис не только доктор наук, прекрасный специалист в области информатики, но и один из лучших в Литве шахматных композиторов (составителей задач).
Журнал «Superproblem» объявил итоги международного тематического конкурса составления задач. В соревновании участвовали 32 автора из 16 стран, которые представили 84 задачи.
Первый приз достался Викторасу Палюлёнису (Литва). Второе место у Марко Класинца (Словения) и Фадила Абдурахмановича (Босния и Герцеговина), представивших совместную задачу. Третий приз завоевал композитор из Германии Михаэль Лют.
На тематический конкурс принимались задачи с кооперативными матами. Так называются шахматные задачи, в которых чёрные помогают белым поставить мат королю чёрных в заданное число ходов, то есть чёрные и белые действуют согласованно, «кооперативно», чтобы выполнить задание.
В условиях соревнования было также оговорено, что в процессе решения превращённая из пешки фигура должна сделать темпоход.
Приводим композицию Виктораса Палюлёниса, за которую он удостоен первого приза.
В задаче игру начинают белые. Автором предусмотрено два красивых решения, завершающиеся правильными матами.
Решение задачи:
1...c8=К 2. Лa5 Кd6 3.Сa6 Кc8 (конь возвращается) 4.Kрb5 Кa7#
1...c8=С 2.Сd6 Сa6 3.Лe5 Сc8 (слон возвращается) 4.Kрd5 Сb7#
Борис ГЕЛЬПЕРНАС,
мастер по шахматной композиции,
Вильнюс,
специально для «Обзора»
Приводим композицию Виктораса Палюлёниса, за которую он удостоен первого приза.
В задаче игру начинают белые. Автором предусмотрено два красивых решения, завершающиеся правильными матами.
Решение задачи:
1...c8=К 2. Лa5 Кd6 3.Сa6 Кc8 (конь возвращается) 4.Kрb5 Кa7#
1...c8=С 2.Сd6 Сa6 3.Лe5 Сc8 (слон возвращается) 4.Kрd5 Сb7#
Борис ГЕЛЬПЕРНАС,
мастер по шахматной композиции,
Вильнюс,
специально для «Обзора»