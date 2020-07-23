Главная >> Новости >> спорт, в странах Балтии >> Доктору наук из Вильнюса - первый приз

Доктору наук из Вильнюса - первый приз

Викторас Палюлёнис




Вильнюсец Викторас Палюлёнис не только доктор наук, прекрасный специалист в области информатики, но и один из лучших в Литве шахматных композиторов (составителей задач).

Журнал «Superproblem» объявил итоги международного тематического конкурса составления задач. В соревновании участвовали 32 автора из 16 стран, которые представили 84 задачи.

Первый приз достался Викторасу Палюлёнису (Литва). Второе место у Марко Класинца (Словения) и Фадила Абдурахмановича (Босния и Герцеговина), представивших совместную задачу. Третий приз завоевал композитор из Германии Михаэль Лют.

На тематический конкурс принимались задачи с кооперативными матами. Так называются шахматные задачи, в которых чёрные помогают белым поставить мат королю чёрных в заданное число ходов, то есть чёрные и белые действуют согласованно, «кооперативно», чтобы выполнить задание.
В условиях соревнования было также оговорено, что в процессе решения превращённая из пешки фигура должна сделать темпоход.

Приводим композицию Виктораса Палюлёниса, за которую он удостоен первого приза.

В задаче игру начинают белые. Автором предусмотрено два красивых решения, завершающиеся правильными матами.





Решение задачи:

1...c8=К 2. Лa5 Кd6 3.Сa6 Кc8 (конь возвращается) 4.Kрb5 Кa7#

1...c8=С 2.Сd6 Сa6 3.Лe5 Сc8 (слон возвращается) 4.Kрd5 Сb7#

Борис ГЕЛЬПЕРНАС,

мастер по шахматной композиции,

Вильнюс,

специально для «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: конкурс, шахматы, журнал, композиция, Викторас Палюлёнис, «Superproblem»
статья прочитана 192 раза
добавлена сегодня, 23 июля, 12:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка