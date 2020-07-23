«Славянский базар в Витебске» - это уникальный проект 🔊 Воспроизвести Фото: fest-sbv.by







Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" является уникальным проектом. Об этом заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на пресс-конференции в Витебске.



Ведь, как отметил белорусский министр, проект зажигает новые звезды, имена творческой молодёжи, представляет результат их работы широкому кругу зрителей и поклонников эстрадного искусства. В то же время фестиваль сохраняет традиции, обогащая богатое духовное наследие славянских народов.



Весьма важным, по его мнению, является то, что нынешний фестиваль был организован и прошел, "преодолев многие сложности". И в нынешних условиях, в том числе вызванных коронавирусными ограничениями, особенно, по мнению белорусского министра, актуален девиз "Через искусство - к миру и взаимопониманию". И данному девизу форум соответствует на протяжении всех 29 лет своего существования. Ведь, как отметил белорусский министр, проект зажигает новые звезды, имена творческой молодёжи, представляет результат их работы широкому кругу зрителей и поклонников эстрадного искусства. В то же время фестиваль сохраняет традиции, обогащая богатое духовное наследие славянских народов.Весьма важным, по его мнению, является то, что нынешний фестиваль был организован и прошел, "преодолев многие сложности". И в нынешних условиях, в том числе вызванных коронавирусными ограничениями, особенно, по мнению белорусского министра, актуален девиз "Через искусство - к миру и взаимопониманию". И данному девизу форум соответствует на протяжении всех 29 лет своего существования. "Я очень рад, что молодёжь, которая в Витебске получит путёвку в творческую жизнь, будет определять картину будущего, руководствуясь идеалами сохранения мира, взаимопонимания, созидания и уважения к культурному наследию славянских народов",- добавил белорусский министр.



При этом, с учетом сложностей, которые стояли перед организаторами фестиваля, в частности, с закрытием границ многими государствами, можно сказать, что сделано просто невозможное. 29-й фестиваль показал, что же такое дружба и настоящая любовь к фестивалю.



"Те люди, которые по-настоящему любят искусство и дружат с фестивалем, были здесь.



Мы подготовили много интересного, например, кинотеатр под открытым небом. Всё сделано для того, чтобы мы максимально за эти 4 дня насытились положительными эмоциями. Оргкомитет сделал для этого все возможное", - добавил директор центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.



Он также отметил, что особенно приятно то, что несмотря на закрытость границ, прибыли 17 участников детского эстрадного конкурса и 14 участников конкурса молодых исполнителей.



Кроме того, на нынешний фестиваль аккредитовались более 300 журналистов.



Председатель Витебского городского исполнительного комитета Вадим Зарянкин, в свою очередь, отметил, что является очень важным в целом то, что звезды сошлись и съехались в очередной раз в «духовный и светлый город Витебск».



- Все сложности были преодолены, - заметил он. - Все проблемы должны сниматься у творческих людей, которые могут максимально порадовать нас своими достижениями.



"В городе проведена масштабная подготовительная работа к приему гостей и участников «Славянского базара в Витебске». Фестиваль — отличный стимул для обновления и созидания", - добавил мэр города.



По традиции, Союзное государство вновь приняло участие в финансировании Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщила заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак на пресс-конференции в Витебске.



По его словам, и в нынешнем году было выделено на проведение фестиваля 25 миллионов рублей.



"Мы рады быть среди организаторов фестиваля", - добавила парламентарий.



К слову сказать, одним из знаковых моментов фестиваля стало вручение премий Союзного государства в области литературы и искусства на 2019-2020 годы.



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Выбор лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы был очень непростым, отметила первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Наталья Карчевская.



Она, в частности, обратила внимание на то, что всегда не просто определять в культуре, чей труд более качественный, более достойный, а здесь все было не простым вдвойне, так как премия предполагает награждение за весьма продолжительный творческий период. Именно потому, кстати, крайне сложно получить эту премию представителям молодого поколения, хотя без их участия, как признались лауреаты, получить премию было бы невозможно и заслуженным, умудренным опытом людям.



"Прорывы, вместе с тем, безусловно, также должны поощряться", - добавила Наталья Карчевская.



Напомним, что премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы удостоены:



— кинорежиссер студии «Летопись» РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм», член РОО «Белорусский союз кинематографистов», народный артист Беларуси Анатолий Иванович Алай;



— режиссер, художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь театра-студии киноактера РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм», народный артист Беларуси Александр Васильевич Ефремов;



— авторский коллектив в составе сценариста, режиссера Ирины Рафаиловны Марголиной, режиссера Оксаны Леонтьевны Черкасовой, режиссера Елены Вячеславовны Петкевич и режиссера Ирины Валентиновны Кодюковой.



По словам председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина, витебские городские власти приложили максимум усилий, чтобы жителям и гостям фестивальной столицы было уютно, тепло на душе, чтобы зрители получили максимум положительных эмоций, а творческие люди показали свои таланты.



К слову сказать, на открытии фестиваля президент Белоруссии Александр Лукашенко (как всегда - без бумажки, горячо и убежденно) говорил о том, что в условиях грядущего передела мира «Славянский базар» остается единственным оплотом славянских народов и что фестиваль ни в кое случае нельзя ставить на паузу.



И зритель ответил на этот призыв, устроив аншлаги на большинстве мероприятий "Славянского базара-2020". Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: в Беларуси, культура Ключевые слова: "Славянский базар в Витебске" — статья прочитана 60 раз Комментарии