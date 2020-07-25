Новая гражданская война в США дезорганизует мировую экономику 🔊 Воспроизвести



Первая волна коронавируса, которая в некоторых странах, типа Израиля, уже сменяется второй волной, была призвана замаскировать падение мира в глобальную депрессию — чтобы речь шла не о конце капитализма, а просто о «неприятных последствиях пандемии», которой не было и не будет.



В результате оказались разорванными огромное количество хозяйственных связей, и ни одна экономика мира от этого не оправится. Экономики, в которых государство не оказывает целенаправленной помощи по восстановлению, не оправятся тем более.



Другая проблема — ожидаемое обострение глобального кризиса. Оно вызвано объективными причинами — тем именно, что мир впадает в депрессию, будет падать дальше, и это падение окажется неравномерным.



Но есть и другая причина нынешнего обострения. Вспомним кризис 2008 года: тогда можно было спасти банк Lehman Brothers. Можно было продлить его существование на пару лет, разобраться с его долгами, и ущерб от этого был бы меньше, чем от последствий его банкротства. За два года до этого таким же образом был обанкрочен другой изгой The Wall Street, но его банкротили мягко, без катастрофы, чтобы сохранить систему. А Lehman Brothers банкротили жестко — потому что нужно было дестабилизировать экономику с целью подселить в Белый дом Барака Обаму. Первая волна коронавируса, которая в некоторых странах, типа Израиля, уже сменяется второй волной, была призвана замаскировать падение мира в глобальную депрессию — чтобы речь шла не о конце капитализма, а просто о «неприятных последствиях пандемии», которой не было и не будет.В результате оказались разорванными огромное количество хозяйственных связей, и ни одна экономика мира от этого не оправится. Экономики, в которых государство не оказывает целенаправленной помощи по восстановлению, не оправятся тем более.Другая проблема — ожидаемое обострение глобального кризиса. Оно вызвано объективными причинами — тем именно, что мир впадает в депрессию, будет падать дальше, и это падение окажется неравномерным.Но есть и другая причина нынешнего обострения. Вспомним кризис 2008 года: тогда можно было спасти банк Lehman Brothers. Можно было продлить его существование на пару лет, разобраться с его долгами, и ущерб от этого был бы меньше, чем от последствий его банкротства. За два года до этого таким же образом был обанкрочен другой изгой The Wall Street, но его банкротили мягко, без катастрофы, чтобы сохранить систему. А Lehman Brothers банкротили жестко — потому что нужно было дестабилизировать экономику с целью подселить в Белый дом Барака Обаму. ФБА «Экономика сегодня»



И сейчас точно так же нужно дестабилизировать экономику, чтобы подселить в Белый дом Джо Байдена. Поэтому возможно применение той старой технологии, идеальное время для которой, с учетом выборов, — середина сентября. Чтобы все успели испугаться и ощутить негативные последствия, а государство системно отреагировать не успело. Но может быть, в силу нервозности и страха случится фальстарт, и кризис произойдет раньше, чем в середине сентября.



С другой стороны, не только Байден, но и Дональд Трамп уже ясно дали понять, что не признают своего поражения на выборах 3 ноября. Поэтому есть высокая вероятность, что сразу после выборов холодная внутриэлитная гражданская война в США перестанет быть таковой — и станет просто второй гражданской войной.



Понятно, что это дезорганизует не только американскую экономику, но и весь мир, потому что она все еще остается стержнем мировой системы хозяйства.



Среди прочего, по американским прогнозам, доллар обесценят к остальным валютам примерно на треть. Этот прогноз выглядит вполне разумно и даже в чем-то оптимистично.



Федеральное агентство новостей



Больше будет и глубина преобразований. Речь ведь идет не только о падении, но и о преобразовании мировой экономики. Мы сейчас переходим от глобального рынка к экономике социальных платформ, технологической инфраструктуры. И от управления людьми через коллективы — к управлению ими через индивидуализированные социальные платформы.



Выбираться из нового кризиса мировая экономика начнет в лучшем случае через пять лет, но вероятнее всего — лет через десять, потому что глубина падения окажется больше, чем даже в Великую депрессию.



Автор: Михаил Делягин для издания И сейчас точно так же нужно дестабилизировать экономику, чтобы подселить в Белый дом Джо Байдена. Поэтому возможно применение той старой технологии, идеальное время для которой, с учетом выборов, — середина сентября. Чтобы все успели испугаться и ощутить негативные последствия, а государство системно отреагировать не успело. Но может быть, в силу нервозности и страха случится фальстарт, и кризис произойдет раньше, чем в середине сентября.С другой стороны, не только Байден, но и Дональд Трамп уже ясно дали понять, что не признают своего поражения на выборах 3 ноября. Поэтому есть высокая вероятность, что сразу после выборов холодная внутриэлитная гражданская война в США перестанет быть таковой — и станет просто второй гражданской войной.Понятно, что это дезорганизует не только американскую экономику, но и весь мир, потому что она все еще остается стержнем мировой системы хозяйства.Среди прочего, по американским прогнозам, доллар обесценят к остальным валютам примерно на треть. Этот прогноз выглядит вполне разумно и даже в чем-то оптимистично.Больше будет и глубина преобразований. Речь ведь идет не только о падении, но и о преобразовании мировой экономики. Мы сейчас переходим от глобального рынка к экономике социальных платформ, технологической инфраструктуры. И от управления людьми через коллективы — к управлению ими через индивидуализированные социальные платформы.Выбираться из нового кризиса мировая экономика начнет в лучшем случае через пять лет, но вероятнее всего — лет через десять, потому что глубина падения окажется больше, чем даже в Великую депрессию.Автор: Михаил Делягин для издания РИАФАН riafan.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: аналитика, политика, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 168 раз Комментарии