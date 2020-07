В KFC могут появиться наггетсы из мяса, выращенного в пробирке

Андрей Гордеев / Ведомости



Производитель фаст-фуда KFC и лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions объявили о сотрудничестве. Лаборатория разработает технологию создания куриного мяса с помощью 3D-биопринтера. Первым таким продуктом станет куриный наггетс. Финансовые параметры соглашения стороны не раскрывают.



Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions основана в 2013 г. Специализируется на разработке и производстве биопринтеров и материалов в области трехмерной биопечати. В числе ее соучредителей один из основателей группы компаний «Инвитро» Александр Островский.



Самым популярными продуктами в сети, конечно, являются крылышки, поясняет Ирина Гущина, PR-директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе, но оказалось, что их невозможно напечатать на биопринтере, так как внутри находится кость. Выбирали продукт без нее и становились на наггетсе, продолжает она. В будущем будет возможна печать и других продуктов, например стрипсов, говорит Гущина.



Для производства куриных полуфабрикатов будет использоваться смесь растительных белков (соевых и бобовых культур) и курятина, выращенная по технологиям клеточного мяса, говорит Андрей Рукавишников, директор по маркетингу и продажам 3D Bioprinting Solutions. Смеси белков и куриные клетки лаборатория будет производить самостоятельно.



На выходе продукт будет иметь волокнистую текстуру куриного мяса, за исключением того что ни одна курица при его производстве не пострадала, обещает Рукавишников. Полуфабрикат доведет до вкуса KFC – наггетс приправят фирменными специями, обваляют в панировке и поджарят. Речь пока идет не о массовом производстве, а лишь о небольшой партии опытных образцов, уточняет Рукавишников: попробовать продукт можно будет уже к концу года. Тестирование в ресторанах возможно будет провести позже, после прохождения процедуры сертификации, отмечает Гущина.



Интерес к альтернативному мясу KFC проявляет не в первый раз. Год назад одном из своих ресторанов в американском городе Атланта (штат Джорджия) компания продавала веганские крылышки и наггетсы, приготовленные из «мяса курицы» на растительной основе. Для этого сеть объединилась с производителем растительного мяса Beyond Meat. Крылышки и наггетсы тогда разошлись за пять часов, сообщало издание Adweek, а длинные – на несколько кварталов – очереди выстроились еще до открытия ресторана. Другой производитель фаст-фуда Burger King сотрудничает с компанией Impossible Foods, в США в более чем 7000 ресторанов можно попробовать альтернативный бургер Impossible Whopper.



Спрос на здоровую еду и продукты питания, при производстве которых ущерб экологии минимизирован, растет. Год назад мировой рынок мяса оценивался в $1,7 трлн, а альтернативного протеина, по данным McKinsey, – в $2,2 млрд. По расчетам Financial Times, через 15 лет рынок мяса, выращенного на протеине растительного происхождения, может достичь $100 млрд.



Beyond Meat стала пионером в области использования протеина растительного происхождения для производства заменителя мяса. Компанию в 2009 г. основал Итан Браун, среди ее инвесторов – основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. Продукция компании продается в России. В ноябре прошлого года розничную продажу растительного мяса Beyond Meat первой начала «Азбука вкуса». Цена превышает 3000 руб. за килограмм.



Всем крупным корпорациям свойственно задумываться о будущем, указывает гендиректор агентства Mildberry Олег Бериев: меняется мир, потребитель, продажи и производства. Компании фаст-фуда тут не исключение, продолжает он: «именно то, что они производят не слишком здоровое питание, и заставляет их экспериментировать».



Например, McDonald’s часто становился объектом атак различных общественных организаций, обвиняющих его в продаже вредной пищи и неэкологичных практиках бизнеса. Последние годы компания стремилась всячески улучшить имидж. McDonald’s изменял дизайн ресторанов, подчеркивал свою ответственность за сохранение природных ресурсов, указывал калории на упаковках, позиционировал себя как чуть ли не здоровое питание, напоминает Бериев.