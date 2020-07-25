Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов 🔊 Воспроизвести Фото: Wiese/face to face/Global Look Press



Американская певица Мадонна заявила, что после концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда она выступила с речью в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, ей якобы выписали штраф в размере 1 млн долларов. Артистка добавила, что штраф так не погасила, сообщает



«Я произнесла эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им», – написала она в Twitter.



На запись певицы отреагировал блогер Максим Кононенко. «Неправда. Максимальный штраф [за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних] составляет 5 тыс. рублей – 70,7 доллара. Зачем ты лжешь?» – спросил он Мадонну по-английски.



Напомним, концерт Мадонны, вызвавший скандал в обществе, состоялся в августе 2012 года. Американская певица Мадонна заявила, что после концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда она выступила с речью в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, ей якобы выписали штраф в размере 1 млн долларов. Артистка добавила, что штраф так не погасила, сообщает ВЗГЛЯД «Я произнесла эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им», – написала она в Twitter.На запись певицы отреагировал блогер Максим Кононенко. «Неправда. Максимальный штраф [за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних] составляет 5 тыс. рублей – 70,7 доллара. Зачем ты лжешь?» – спросил он Мадонну по-английски.Напомним, концерт Мадонны, вызвавший скандал в обществе, состоялся в августе 2012 года. vz.ru Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, штраф, певица, Мадона — статья прочитана 206 раз Комментарии