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Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов
Американская певица Мадонна заявила, что после концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда она выступила с речью в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, ей якобы выписали штраф в размере 1 млн долларов. Артистка добавила, что штраф так не погасила, сообщает ВЗГЛЯД.
«Я произнесла эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им», – написала она в Twitter.
На запись певицы отреагировал блогер Максим Кононенко. «Неправда. Максимальный штраф [за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних] составляет 5 тыс. рублей – 70,7 доллара. Зачем ты лжешь?» – спросил он Мадонну по-английски.
Напомним, концерт Мадонны, вызвавший скандал в обществе, состоялся в августе 2012 года.
vz.ru
Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал
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