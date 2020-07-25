Учёный заявил, что Иисус, Яхве и Ной были украинцами 🔊 Воспроизвести



Кроме того, он сообщил, что Великий потоп и возрождение человеческого рода произошли именно на территории Незалежной, сообщает



На Украине учёный и историк Сергей Поддубный написал книгу, в которой называет богов и пророков предками современных жителей Незалежной. Цитаты из его произведения привёл директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в "Фейсбуке".



— Вторая часть имени библейского Нимрода — "род" — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая вначале была "нип", что вместе составляет "нипрод" — днепровский род, — говорится в книге.



По мнению Поддубного, украинцами были и Иисус, и Яхве, и даже ветхозаветный пророк Ной: именно на территории Украины, как утверждает историк, произошёл Великий потоп, здесь же Ной возродил человеческий род. По словам автора книги, поэтому украинцы молятся в храмах не чужим богам, а своим соотечественникам.



Кроме того, Поддубный уверяет, что древние греки не создавали богатую культуру и свой пантеон богов. Всё это они украли у древних украинцев, история которых, как заявил учёный, насчитывает около трёх тысяч лет. Кроме того, он сообщил, что Великий потоп и возрождение человеческого рода произошли именно на территории Незалежной, сообщает ЛАЙФ На Украине учёный и историк Сергей Поддубный написал книгу, в которой называет богов и пророков предками современных жителей Незалежной. Цитаты из его произведения привёл директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в "Фейсбуке".— Вторая часть имени библейского Нимрода — "род" — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая вначале была "нип", что вместе составляет "нипрод" — днепровский род, — говорится в книге.По мнению Поддубного, украинцами были и Иисус, и Яхве, и даже ветхозаветный пророк Ной: именно на территории Украины, как утверждает историк, произошёл Великий потоп, здесь же Ной возродил человеческий род. По словам автора книги, поэтому украинцы молятся в храмах не чужим богам, а своим соотечественникам.Кроме того, Поддубный уверяет, что древние греки не создавали богатую культуру и свой пантеон богов. Всё это они украли у древних украинцев, история которых, как заявил учёный, насчитывает около трёх тысяч лет. life.ru Категории: общество, история Ключевые слова: историк, версия, украинцы География: Украина — статья прочитана 82 раза Комментарии