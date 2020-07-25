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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Учёный заявил, что Иисус, Яхве и Ной были украинцами
Кроме того, он сообщил, что Великий потоп и возрождение человеческого рода произошли именно на территории Незалежной, сообщает ЛАЙФ.
На Украине учёный и историк Сергей Поддубный написал книгу, в которой называет богов и пророков предками современных жителей Незалежной. Цитаты из его произведения привёл директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в "Фейсбуке".
— Вторая часть имени библейского Нимрода — "род" — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая вначале была "нип", что вместе составляет "нипрод" — днепровский род, — говорится в книге.
По мнению Поддубного, украинцами были и Иисус, и Яхве, и даже ветхозаветный пророк Ной: именно на территории Украины, как утверждает историк, произошёл Великий потоп, здесь же Ной возродил человеческий род. По словам автора книги, поэтому украинцы молятся в храмах не чужим богам, а своим соотечественникам.
Кроме того, Поддубный уверяет, что древние греки не создавали богатую культуру и свой пантеон богов. Всё это они украли у древних украинцев, история которых, как заявил учёный, насчитывает около трёх тысяч лет.
life.ru
География: Украина
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