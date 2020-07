Aftonbladet Швеция : последний нацист из концлагеря предстанет перед судом 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Daniel Bockwoldt



75 лет бывший охранник концентрационного лагеря Штуттгоф жил обычной жизнью. Но правосудие настигло его: ныне 95-летний старик предстанет перед судом за то, что совершил в 19 лет, сообщает Aftonbladet. Говорят, это будет последний процесс в Германии, связанный с преступлениями Холокоста.



Немецкое правосудие сообщает, что история с военными преступниками нацистской Германии близится к концу. 75 лет бывший охранник концентрационного лагеря Штуттгоф жил на свободе. Сейчас 95-летнего мужчину обвиняют в содействии убийству нескольких сотен человек. Говорят, это будет последний судебный процесс, связанный с Холокостом.



В ожидании суда Германия возбудила дело против еще одного охранника из того же концентрационного лагеря. Личность этого 95-летнего мужчины пока не раскрывают. Его обвиняют в военных преступлениях и пособничестве в убийстве нескольких сотен человек.



Поскольку ныне 95-летнему мужчине было всего 19 лет, когда он служил в лагере смерти, процессом будет заниматься суд по делам молодежи.



Гонка со временем



По словам властей, это станет последним процессом подобного рода после Второй мировой войны. Это была гонка со временем, ведь надо было успеть осудить всех стареющих бывших эсэсовцев, после того как в 2011 году был вынесен первый приговор такого рода: к ответственности привлекли американца украинского происхождения Ивана (Джона) Демьянюка.



Поначалу считалось, что именно Демьянюк был палачом, прозванным «Иван Грозный», и обслуживал газовые камеры в Треблинке. Его осудили за убийство 100 тысяч человек. Доказать, что Демьянюк действительно был «Иваном Грозным», не удалось, зато позднее суд установил, что он служил в концентрационном лагере Собибор.



В деле появился новый поворот. Уже одного доказательства того, что Демьянюк работал именно там, оказалось достаточно, чтобы осудить его за соучастие в 28 тысячах убийств. Аргументировали, например, тем, что он знал об уничтожении людей.



Критика Германии



Этот необычный суд стал прецедентом, позволившим постепенно привлекать к ответственности и других еще живых эсэсовцев. В 2016 году, например, к четырем годам лишения свободы за пособничество в убийстве 300 тысяч евреев приговорили Оскара Грёнинга (Oskar Gröning), известного как «Бухгалтер Освенцима». При этом доказательств его причастности к конкретным убийствам не было.



Немецкую судебную систему критиковали за то, что она не возбуждает дела против многочисленных эсэсовцев-охранников, которые служили в концентрационных лагерях во время Холокоста. Например, из 6,5 тысяч выживших сотрудников Освенцима осудили лишь 49 человек.



Это отчасти объяснилось тем, что трудно определить степень личной вины людей, служивших под началом Гитлера. Вдобавок многие нацисты долгое время продолжали занимать высокие посты во властных структурах Германии.



«Сразу после окончания войны власти разбирались только с теми, кто был напрямую замешан в преступлениях, например, с ключевыми фигурами Нюрнбергского процесса», — объясняет адвокат Раймунд Нивински (Rajmund Niwinski), представляющий интересы выживших жертв. Вот почему, например, Бруно Дей после Холокоста мог жить самой обычной жизнью.



От газовой камеры в пекарню



Эсэсовец-охранник Бруно Дей после службы при газовых камерах переквалифицировался в пекаря. Он женился, у него родились две дочери, а на пенсии он спокойно жил в Гамбурге, пока один из следователей в 2016 году вдруг не наткнулся на униформу СС с именем Дея.



А Демьянюк, которого осудили в 2011 году, после войны переехал в США и 30 лет вел тихую жизнь автомеханика, пока его в один прекрасный день не объявили военным преступником. Об этом рассказывается в документальном сериале Netflix под названием «Дьявол по соседству» (The devil next door).



Как прожил 75 лет после окончания войны новый обвиняемый, ныне 95-летний старик, имени которого мы еще не знаем, пока не известно. Нет информации и о том, как его обнаружили и почему потребовалось целых девять лет на то, чтобы возбудить дело.



Сейчас экспертам предстоит установить, позволяет ли здоровье обвиняемого предстать перед судом.



Штуттгоф был первым концентрационным лагерем, построенным нацистами за пределами государственной границы Германии на 1937 год. Он находился в 30 километрах от города Данцига. Сейчас он называется Гданьск и принадлежит Польше.



С 2 сентября 1939 года по 9 мая 1945 в Штуттгофе убили около 85 тысяч человек.



