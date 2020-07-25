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Ученые предсказали появление на Земле нового океана
В восточной части Африки в будущем может появиться новый океан, рассказали ученые, передает телеканала NBC News.
Так, через примерно пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, и континент «расколется» на две части. Это произойдет в регионе Афар в Эфиопии, расположенном на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
В этом районе в 2005 году образовалась трещина, сейчас ее длина достигла 56 километров. «Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом», – подчеркнул профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.
По мнению исследователей, это явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Ученые следят за движением плит с помощью GPS.
Ранее Геологическая служба США предупредила, что тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье страны в ближайшие десятилетия может стать эпицентром землетрясения, в результате которого погибнут сотни человек.
vz.ru
Категории: в мире, история, образование
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