Der Spiegel Германия : кровавое лето

Не успел Нью-Йорк разобраться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, как его накрыла беспрецедентная волна насилия. Каждый день на улицах возникают перестрелки, криминальные банды устраивают разборки, а полиция не знает, как быть с новыми правилами поведения. Количество убийств подскочило на 30%.



Коронакризис в Нью-Йорке, кажется, преодолен, но город уже столкнулся со следующей проблемой: мегаполис накрыла историческая волна убийств.



Семья сидела вокруг гриля у игровой площадки. В Бруклине стояла душная ночь, люди ели, пили и смеялись. Внезапно подъехал внедорожник, из него выскочили двое неизвестных и открыли огонь. Ранения получили трое мужчин — а также Дэвелл Гарднер, который спал в коляске. Ему был всего год. Семья сидела вокруг гриля у игровой площадки. В Бруклине стояла душная ночь, люди ели, пили и смеялись. Внезапно подъехал внедорожник, из него выскочили двое неизвестных и открыли огонь. Ранения получили трое мужчин — а также Дэвелл Гарднер, который спал в коляске. Ему был всего год.



Смерть Дэвелла в ночь на понедельник стала трагическим итогом кровавых выходных в Нью-Йорке: четыре человека были застрелены, еще 49 получили ранения. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио лично выразил соболезнования матери Дэвелла. «Никто не может себе представить, что она переживает, — сказал он. — Мы позаботимся о том, чтобы больше ни одна мать не столкнулась с подобным».



Это обещание он вряд ли сможет сдержать. Нью-Йорк пережил коронакризис, но сейчас его сотрясает волна насилия, какого не было многие десятки лет.



Только в июне случилось 205 перестрелок — на 130 больше, чем в июне прошлого года. Число жертв убийств в июне выросло на 30% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 39.



Затем наступили праздничные выходные 4 июля: 64 перестрелки, 11 жертв, причем четверо — в один день. 4 июля, в День независимости Америки.



Криминальная статистика Нью-Йорка внезапно снова сменила курс. Казалось, худшие годы этого города позади, и он стал самым безопасным мегаполисом США. Но если число грабежей в долгосрочной перспективе продолжает снижаться, то количество перестрелок снова резко растет — от небольших инцидентов до смертельных.



«Тяжелое лето, — сказал Теренс Монахан, начальник управления нью-йоркского департамента полиции после первых июльских выходных, которые он назвал «одними из самых жестоких в современной истории». — Становится очевидно, сколько вокруг людей с оружием».



«Билл, сделай что-нибудь», — написала газета New York Post. Это отсылка к аналогичной обложке сентября 1990 года, когда мэром был Дэвид Динкинс («Дэвид, сделай что-нибудь»), а 29-летний Билл де Блазио занимал должность его советника.



Но речь не только о Нью-Йорке. Чикаго, Вашингтон, Майами, Атланта, Миннеаполис, Филадельфия, Хьюстон — повсюду бушует насилие с применением оружия, и повсюду от этого гибнут дети. «Это не должно стать нормой», — предостерег Дэвид Браун, глава чикагской полиции. Несколько лет назад ему удалось взять ситуацию под контроль, но сейчас статистика снова ползет вверх.



Негодует уже и президент Дональд Трамп, пусть он и постоянно в поисках новых столкновений культур, чтобы наэлектризовать сторонников. «Нью-Йорк вышел из-под контроля», — заявил он и пообещал на следующей неделе принять «активные» меры по борьбе с насилием в родном городе и других «районах боевых действий»: при необходимости он «введет армию» и просто захватит это леворадикальные города.



Это типичный прием Трампа — размытый, противоречивый. Такие угрозы звучали уже не раз, правда, обычно только в адрес Чикаго. А после смерти Джорджа Флойда у него чешутся руки отправить войска во все города, где проходят протесты Black Lives Matter, чтобы таким образом побороть антирасистское движение. Параллельная волна насилия пришлась ему вполне кстати.



Первые признаки наблюдались на днях в Портленде. Там внезапно, без разрешения губернатора-демократа или местных властей, появились вооруженные сотрудники министерства внутренней безопасности и пограничной полиции в военной форме. По данным американских СМИ, они жестко подавляли демонстрации. Министр юстиции Орегона подала иск против федерального ведомства.



С ростом преступности это не имеет ничего общего. Встает вопрос: что на самом деле стоит за этим явлением, распространившимся по всей стране? Можно строить догадки, а о чем-то — и говорить с политической уверенностью.



— Количество преступлений растет в США каждое лето, когда на улицах городов сталкиваются разные банды. Но рост уже давно не был таким резким, как сейчас.



— Коронакризис спутал все правила. Более 671 тысяч жителей Нью-Йорка потеряли работу, в мае безработица в городе была на уровне 18,3% — это рекорд со времен мирового экономического кризиса. Подавленность в связи с этим толкает к агрессии или игнорированию норм. Это заметно и по непривычно многочисленным залпам нелегальной пиротехники, которые с июня не дают многим жителям спать по ночам.



— Система юстиции на грани. Суды тоже в кризисе из-за коронавируса, 2,5 тысяч заключенных нью-йоркской тюрьмы Райкерс Айлэнд досрочно освобождены из-за бушующего в ней вируса. Многие преступники остаются на свободе, в том числе половина всех обвиняемых в незаконном хранением оружия.



— Пандемия сильно ударила по полицейским. В Нью-Йорке свыше 7 тысяч из 38 тысяч сотрудников полиции города побывали на больничном, десятки скончались от коронавируса.



— Полицейские утверждают, что их настолько отвлекают протесты Black Lives Matter, что они не в состоянии заниматься другими преступниками.



— Как и многие другие города, Нью-Йорк сейчас занят разработкой новых правил поведения для полиции. Городской совет принял пакет реформ, которые делают наказуемыми такие приемы, как удушающие захваты, а также давление коленом, как в случае Джорджа Флойда. Местное правительство даже грозит арестом полицейским, применяющим насилие. Начальник полиции Нью-Йорка Дермот Ши назвал это «слабоумием», ведь это лишает полицейских власти. Однако The New York Times написала, проанализировав свыше 60 видео, что полиция во время протестов зачастую обращалась с демонстрантами слишком жестоко.



События прошлых недель вызвали в нью-йоркском департаменте полиции «кризис смысла». Мораль низка как никогда, сказал полицейский, которому во время столкновения с демонстрантами на Бруклинском мосту на этой неделе сломали палец. «Кто настоящие жертвы?» — бушует профсоюз полицейских Нью-Йорка, обращаясь к демонстрантам и политикам, которые тех поддерживают.



Муниципальные политики, такие как глава Бруклина Эрик Адамс, в свою очередь критикуют департамент полиции Нью-Йорка, который в знак протеста против новых законов даже начал своего рода забастовку.



Как и все остальное в США, эти дебаты давно стали слишком поляризованы, чтобы быть разумными. Тем временем каждый день погибает все больше людей. В среду в Бруклине в перестрелке были ранены пять человек, один мужчина погиб. По данным полиции, они стали жертвами стычки двух банд.



На том месте, где застрелили годовалого Дэвелла Гарднера, десятки скорбящих людей собрались во вторник на акцию памяти. «Они забрали у меня сына, — кричал отец мальчика Дэвелл Гарднер-старший. — Пусть горят в аду!»



