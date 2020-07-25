Памятник Ленину под Одессой превратили в болгарского переселенца с лозой 🔊 Воспроизвести © facebook.com



В селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой. Об этом 20 июля сообщил сотрудник общественной организации «Свитанок» и активист декоммунизации Вадим Поздняков на своей странице в Facebook, сообщает



Несмотря на национальный болгарский костюм, в который обрядили вождя мирового пролетариата, а также сельскохозяйственный антураж (корзина с ягодами винограда у ног и лоза в руке), в памятнике все равно узнается Ленин.



Весной местные журналисты писали, что монумент снесли в рамках декоммунизации, однако жители Зализничного во время карантина восстановили его.



По словам Позднякова, в стране теперь осталось всего два памятника Ленину: в селах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.



В селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой. Об этом 20 июля сообщил сотрудник общественной организации «Свитанок» и активист декоммунизации Вадим Поздняков на своей странице в Facebook, сообщает УКРАИНА.РУ Несмотря на национальный болгарский костюм, в который обрядили вождя мирового пролетариата, а также сельскохозяйственный антураж (корзина с ягодами винограда у ног и лоза в руке), в памятнике все равно узнается Ленин.Весной местные журналисты писали, что монумент снесли в рамках декоммунизации, однако жители Зализничного во время карантина восстановили его.По словам Позднякова, в стране теперь осталось всего два памятника Ленину: в селах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области. ukraina.ru Категории: общество, история Ключевые слова: памятник, Ленин, декоммунизация География: Украина — статья прочитана 193 раза Комментарии