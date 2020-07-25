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Памятник Ленину под Одессой превратили в болгарского переселенца с лозой

© facebook.com


В селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой. Об этом 20 июля сообщил сотрудник общественной организации «Свитанок» и активист декоммунизации Вадим Поздняков на своей странице в Facebook, сообщает УКРАИНА.РУ

Несмотря на национальный болгарский костюм, в который обрядили вождя мирового пролетариата, а также сельскохозяйственный антураж (корзина с ягодами винограда у ног и лоза в руке), в памятнике все равно узнается Ленин.

Весной местные журналисты писали, что монумент снесли в рамках декоммунизации, однако жители Зализничного во время карантина восстановили его.

По словам Позднякова, в стране теперь осталось всего два памятника Ленину: в селах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.

ukraina.ru
Категории: общество, история
Ключевые слова: памятник, Ленин, декоммунизация
География: Украина
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добавлена сегодня, 25 июля, 09:00

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