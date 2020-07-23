Госдеп США объявил награду до 1 млн долларов за сведения об украинских хакерах 🔊 Воспроизвести Государственный департамент США



Двое граждан Украины, взломав электронную систему Комиссии по ценным бумагам и биржам США, похитили тысячи конфиденциальных файлов. Госдеп готов заплатить до 1 млн долларов за информацию о них, сообщает Двое граждан Украины, взломав электронную систему Комиссии по ценным бумагам и биржам США, похитили тысячи конфиденциальных файлов. Госдеп готов заплатить до 1 млн долларов за информацию о них, сообщает DW Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 1 млн долларов США за информацию, которая может привести к задержанию граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, подозреваемых в киберпреступности. Об этом говорится в пресс-релизе американского госсекретаря Майка Помпео, выпущенном в среду, 22 июля.



В сообщении указывается, что в январе 2020 года под руководством Секретной службы США было проведено расследование, по результатам которого Радченко и Еременко были заочно предъявлены обвинения по 16 пунктам: в частности, в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, электронном мошенничестве, компьютерном мошенничестве.



Им вменяется в вину взлом системы сбора, анализа и извлечения электронных данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) и хищении тысяч конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы. Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала гражданский иск против Еременко и других физических и юридических лиц. dw.com Категории: в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: награда, розыск, хакеры, Госдеп, украинцы — статья прочитана 161 раз Комментарии