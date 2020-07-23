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Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
Об этом сообщает RT со ссылкой на страницу дипмиссии в Facebook.
«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Ранее сообщалось, что оператора Первого канала Вячеслава Архипова, снимавшего попытку протестующих поджечь вход в здание суда в Портленде, ударили дубинкой по руке, а затем у него отобрали камеру и разбили её об асфальт. Самого журналиста повалили на землю.
Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у неё телефон, схватил за голову и сорвал шлем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимыми действия полиции Соединённых Штатов.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот инцидент, заявил, что Кремль ожидает от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ.
russian.rt.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
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