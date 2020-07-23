Главная >> Новости >> общество, в мире, чп и криминал >> Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов



Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.

Об этом сообщает RT со ссылкой на страницу дипмиссии в Facebook.

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее сообщалось, что оператора Первого канала Вячеслава Архипова, снимавшего попытку протестующих поджечь вход в здание суда в Портленде, ударили дубинкой по руке, а затем у него отобрали камеру и разбили её об асфальт. Самого журналиста повалили на землю.

Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у неё телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимыми действия полиции Соединённых Штатов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот инцидент, заявил, что Кремль ожидает от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ.
russian.rt.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, журналисты, МИД, нота, полиция, Нападение
статья прочитана 87 раз
добавлена сегодня, 23 июля, 10:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка