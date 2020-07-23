США решили закрыть консульство в Ухане 🔊 Воспроизвести Фото: Wikipedia



Власти США решили закрыть свое консульство в китайском Ухане. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа, передает



По словам источника, Белый дом пошел на такой шаг, чтобы предупредить ответные меры Китая. Работа американского консульства в Ухане была приостановлена в январе из-за вспышки коронавируса. Скорее всего, Вашингтон не будет возобновлять его деятельность.



Ранее Reuters отмечали, что Китай якобы рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане. Таким образом Пекин собирался ответить на решение американцев о прекращении работы диппредставительства КНР в Хьюстоне. Власти США решили закрыть свое консульство в китайском Ухане. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа, передает ЛЕНТА По словам источника, Белый дом пошел на такой шаг, чтобы предупредить ответные меры Китая. Работа американского консульства в Ухане была приостановлена в январе из-за вспышки коронавируса. Скорее всего, Вашингтон не будет возобновлять его деятельность.Ранее Reuters отмечали, что Китай якобы рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане. Таким образом Пекин собирался ответить на решение американцев о прекращении работы диппредставительства КНР в Хьюстоне. Вскоре после этого в сети появились кадры, на которых показан задний двор генконсульства: его сотрудники подожгли несколько мусорных баков, предположительно, наполненных разными документами.



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США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что министерство иностранных дел Китая подтвердило указанную информацию. В ведомстве назвали принятое решение политической провокацией и серьезным нарушением международного права и китайско-американского консульского договора. В Пекине призывают исправить ошибку и отменить решение, в ином случае Китай примет ответные меры.



Ранее в Хьюстоне местные жители вызвали пожарных к зданию консульства КНР. Click2Houston сообщало, что дипломаты жгли во внутреннем дворе документы, при этом они отказались пускать внутрь приехавшие службы.



Известно, что упомянутое консульство — одно из шести диппредставительств Китая в США. Остальные располагаются в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. lenta.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Китай, закрытие, консульство — статья прочитана 124 раза Комментарии