В ДНР заявили о прорыве на переговорах по Донбассу 🔊 Воспроизвести Фото: Сергей Аверин / РИА Новости



В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает



Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. Меры вступят в силу с 27 июля. «Это стало возможным благодаря нашей настойчивой позиции и ее принципиальной поддержке со стороны Российской Федерации», — отметили в МИД ДНР.



Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии. В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на сайт ведомства.Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. Меры вступят в силу с 27 июля. «Это стало возможным благодаря нашей настойчивой позиции и ее принципиальной поддержке со стороны Российской Федерации», — отметили в МИД ДНР.Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии. lenta.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2 География: Украина — статья прочитана 148 раз Комментарии