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В ДНР заявили о прорыве на переговорах по Донбассу
В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на сайт ведомства.
Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. Меры вступят в силу с 27 июля. «Это стало возможным благодаря нашей настойчивой позиции и ее принципиальной поддержке со стороны Российской Федерации», — отметили в МИД ДНР.
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.
lenta.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2
География: Украина
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