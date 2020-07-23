За карантин в Литве обанкротилось наполовину меньше предприятий, чем в 2019 году - исследование 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



За период карантина (с 1 марта до 1 июля) в Литве обанкротилось 205 предприятий или почти наполовину меньше, чем за такой же период прошлого годп, показывает исследование, проведенное аналитической компанией Scorify.



Как сообщает Scorify, о надвигающемся банкротстве многих из них еще год назад сигнализировали сокращение числа работников, рост задолженности перед Фондом социального страхования Sodra, суды из-за долгов и превышающие средние рейтинги кредитного риска.



"Вполне вероятно, что процесс банкротств затянут, владельцы предприятий не принимают необходимые решения и ждут второй половины года, когда будет яснее экономическая ситуация и направления бизнеса", - сказал для пресс-релиза глава Scorify Жильвинас Милерюс.



Исследование показало, что проблемы у обанкротившихся в этом году предприятий были еще в начале 2018 года - почти у 40% проверенных предприятий уже тогда не было работников, шли суды из-за долгов.



Сейм в апреле принял Закон о моратории на банкротство и реструктуризацию, который позволяет руководителям предприятий в течение трех месяцев после карантина не обращаться в суд по поводу дела о банкротстве или реструктуризации, или по поводу банкротства во внесудебном порядке. За период карантина (с 1 марта до 1 июля) в Литве обанкротилось 205 предприятий или почти наполовину меньше, чем за такой же период прошлого годп, показывает исследование, проведенное аналитической компанией Scorify.Как сообщает Scorify, о надвигающемся банкротстве многих из них еще год назад сигнализировали сокращение числа работников, рост задолженности перед Фондом социального страхования Sodra, суды из-за долгов и превышающие средние рейтинги кредитного риска."Вполне вероятно, что процесс банкротств затянут, владельцы предприятий не принимают необходимые решения и ждут второй половины года, когда будет яснее экономическая ситуация и направления бизнеса", - сказал для пресс-релиза глава Scorify Жильвинас Милерюс.Исследование показало, что проблемы у обанкротившихся в этом году предприятий были еще в начале 2018 года - почти у 40% проверенных предприятий уже тогда не было работников, шли суды из-за долгов.Сейм в апреле принял Закон о моратории на банкротство и реструктуризацию, который позволяет руководителям предприятий в течение трех месяцев после карантина не обращаться в суд по поводу дела о банкротстве или реструктуризации, или по поводу банкротства во внесудебном порядке. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, банкротства, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 53 раза Комментарии