На следующей неделе кабмин получит рекомендации медиков об обязательном ношении масок 🔊 Воспроизвести



На следующей неделе на заседании правительства Литвы будет представлена ситуация с распространением коронавируса в стране, а также с учетом рекомендаций медиков и эпидемиологов будет рассмотрен вопрос, стоит ли вернуться к обязательному ношению масок в местах с самым высоким риском заражения, информировало в среду правительство.



Как отмечает кабмин, за последние дни число заразившихся подскочисл до двузначного, однако пока не достигло показателя пяти случаев заражения на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.



"Это вероятный показатель, по достижении которого будет введено обязательное ношение масок в публичных местах. Сейчас медицинское сообщество и эксперты Минздрава пересматривают величину этого показателя", - говорится в сообщении правительства.



Кабмин также примет решение, сколько единиц вновь создаваемой вакцины Литва закажет в совместной закупке Евросоюза (ЕС).



Как отмечает правительство, в Литве в последнее время очагов коронавируса нет, однако случаи заражения распространены по всей стране. На следующей неделе на заседании правительства Литвы будет представлена ситуация с распространением коронавируса в стране, а также с учетом рекомендаций медиков и эпидемиологов будет рассмотрен вопрос, стоит ли вернуться к обязательному ношению масок в местах с самым высоким риском заражения, информировало в среду правительство.Как отмечает кабмин, за последние дни число заразившихся подскочисл до двузначного, однако пока не достигло показателя пяти случаев заражения на 100 тыс. жителей в течение 14 дней."Это вероятный показатель, по достижении которого будет введено обязательное ношение масок в публичных местах. Сейчас медицинское сообщество и эксперты Минздрава пересматривают величину этого показателя", - говорится в сообщении правительства.Кабмин также примет решение, сколько единиц вновь создаваемой вакцины Литва закажет в совместной закупке Евросоюза (ЕС).Как отмечает правительство, в Литве в последнее время очагов коронавируса нет, однако случаи заражения распространены по всей стране. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии