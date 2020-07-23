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На следующей неделе кабмин получит рекомендации медиков об обязательном ношении масок



На следующей неделе на заседании правительства Литвы будет представлена ситуация с распространением коронавируса в стране, а также с учетом рекомендаций медиков и эпидемиологов будет рассмотрен вопрос, стоит ли вернуться к обязательному ношению масок в местах с самым высоким риском заражения, информировало в среду правительство.

Как отмечает кабмин, за последние дни число заразившихся подскочисл до двузначного, однако пока не достигло показателя пяти случаев заражения на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.

"Это вероятный показатель, по достижении которого будет введено обязательное ношение масок в публичных местах. Сейчас медицинское сообщество и эксперты Минздрава пересматривают величину этого показателя", - говорится в сообщении правительства.

Кабмин также примет решение, сколько единиц вновь создаваемой вакцины Литва закажет в совместной закупке Евросоюза (ЕС).

Как отмечает правительство, в Литве в последнее время очагов коронавируса нет, однако случаи заражения распространены по всей стране.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 июля, 11:20

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