|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
На следующей неделе кабмин получит рекомендации медиков об обязательном ношении масок
На следующей неделе на заседании правительства Литвы будет представлена ситуация с распространением коронавируса в стране, а также с учетом рекомендаций медиков и эпидемиологов будет рассмотрен вопрос, стоит ли вернуться к обязательному ношению масок в местах с самым высоким риском заражения, информировало в среду правительство.
Как отмечает кабмин, за последние дни число заразившихся подскочисл до двузначного, однако пока не достигло показателя пяти случаев заражения на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.
"Это вероятный показатель, по достижении которого будет введено обязательное ношение масок в публичных местах. Сейчас медицинское сообщество и эксперты Минздрава пересматривают величину этого показателя", - говорится в сообщении правительства.
Кабмин также примет решение, сколько единиц вновь создаваемой вакцины Литва закажет в совместной закупке Евросоюза (ЕС).
Как отмечает правительство, в Литве в последнее время очагов коронавируса нет, однако случаи заражения распространены по всей стране.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|