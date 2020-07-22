Суд в Литве отклонил жалобу Дома Москвы к мэрии Вильнюса 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Александр Липовец



Заявитель просил отменить решение муниципалитета, который отказался утверждать проектные предложения по зданию, сообщает



Заявитель просил отменить решение муниципалитета, который отказался утверждать проектные предложения по зданию, и обязать его пересмотреть этот вопрос. Также было неясно, по каким причинам решено, что назначение здания является "угрозой" национальной безопасности. Заявитель просил отменить решение муниципалитета, который отказался утверждать проектные предложения по зданию, сообщает Sputnik Литва . Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу общественного учреждения "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" к администрации самоуправления Вильнюса как необоснованную, говорится в решении суда.Заявитель просил отменить решение муниципалитета, который отказался утверждать проектные предложения по зданию, и обязать его пересмотреть этот вопрос. Также было неясно, по каким причинам решено, что назначение здания является "угрозой" национальной безопасности. Коллегия судей постановила, что решение администрации соответствует требованиям закона о государственном управлении. Во время разбирательства суд решил привлечь Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) "в качестве третьей стороны", поскольку муниципалитет обращался к спецслужбам.



"Тот факт, что администрация приняла во внимание информацию, предоставленную ДГБ, не является основанием для того, чтобы считать решение незаконным и необоснованным, поскольку национальная безопасность отвечает общественным интересам, защита которых имеет преимущественную силу по сравнению с применением формальных правил в настоящем деле", - говорится в решении суда.



Также в постановлении отмечается, что решения самоуправлений надо анализировать с точки зрения того, как они будут способствовать снижению факторов риска, опасности и угроз для национальной безопасности.



Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Высшем административном суде Литвы. Апелляция должна быть подана через Вильнюсский окружной административный суд.



Спор между "Домом Москвы" и Вильнюсом



Идея строительства "Дома Москвы" в Вильнюсе возникла в 2004 году. Он должен был стать центром культуры и делового сотрудничества, деятельность которого направлена на установление и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Россией и Литвой.



Спустя шесть лет началось строительство. Однако позднее разрешение отобрали, объяснив это тем, что якобы проектируемое здание слишком высокое и не соответствует нормам безопасности. После исправления "недочетов" организация обратилась в столичный муниципалитет с просьбой согласовать новые проектные предложения по зданию, но не получила одобрения.



В конце декабря 2018 года Вильнюсское самоуправление сообщило, что не выдаст новое разрешение на строительство "Дома Москвы". Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс перед этим обратился в ДГБ и попросил оценить, не представляет ли планируемый культурно-деловой центр угрозы для национальной безопасности. По его мнению, это "вредоносный проект для Литвы, который является возможным прикрытием для пропагандистской машины Кремля".



Проектные предложения застройщика были отклонены на основании заключения спецслужб о том, что объект представляет "угрозу" для национальной безопасности страны. lt.sputniknews.ru Категории: общество, политика Ключевые слова: безопасность, дгб, суд, Дом Москвы, мэр География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 91 раз Комментарии