Брежневские музыканты, или Мультглоток свободы 🔊 Воспроизвести Вряд ли кто-то станет серьёзно возражать, что «Бременские музыканты»(1969) стали реально легендарным мультфильмом. Выросли на нём и продолжают расти несколько поколений детей и взрослых. Это мультшлягер на все времена с раскрашенной современными ритмами почти классической историей, с пёстрыми и яркими красками, с остроумными шутками и приколами, с модными «прикидами» героев и чудесными песнями. История же его создания не менее любопытна и захватывающа, как и сюжет самого мультфильма.



По словам поэта Юрия Энтина, написавшего стихи ко всем песням мультфильма, идея создать этот «мультмюзикл» пришла его создателям внезапно и совершенно спонтанно: «На дворе стояли 1960-е, заграничным миром правили хиппи, даже у нас витал какой-то нереальный запах свободы. А ещё мы были очень молоды, и нам отчаянно хотелось сделать что-нибудь разэдакое». По словам поэта Юрия Энтина, написавшего стихи ко всем песням мультфильма, идея создать этот «мультмюзикл» пришла его создателям внезапно и совершенно спонтанно: «На дворе стояли 1960-е, заграничным миром правили хиппи, даже у нас витал какой-то нереальный запах свободы. А ещё мы были очень молоды, и нам отчаянно хотелось сделать что-нибудь разэдакое».



Что такое мюзикл, им было приблизительно понятно, но как это сделать в мультфильме, да ещё и для детей?



«Но самое главное - наше сочинение абсолютно не было похоже ни на что, существовавшее тогда, в конце 60-х годов. Наши «Бременские» были настоящим открытием, прорывом к свободе. Тогда уже были известны и «Битлз», и у нас в «Бременских» тоже была четвёрка музыкантов. Они полюбились даже тогдашним стилягам, не признававшим ни одного сочинения «совка», - вспоминает поэт.



«…в Трубадуре усматривали Элвиса Пресли, в этих четырёх зверушках - битлов, - добавляет композитор Геннадий Гладков. - Элементы пародии если и имели место, то доброжелательной, свойской. Не сатира, а именно мягкий юмор. Но в то время тотальных запретов даже пародия воспринималась слишком серьёзно, это всё равно был прорыв».



Инесса Ковалевская по первому образованию театровед и, лишь закончив Высшие курсы режиссёров и сценаристов, она пришла на «Союзмультфильм». Уже свои первые мультфильмы она делала на проверенной временем музыкальной классике.



Первым был фильм «Детский альбом» на музыку Петра Ильича Чайковского, а персонажами его стали детские игрушки и герои сказок. За ним последовали «Камаринская» на музыку Михаила Глинки, «Картинки с выставки» на музыку Модеста Мусоргского, «Прогулка» на музыку Сергея Прокофьева, «Танцы кукол» на музыку Дмитрия Шостаковича, «Гномы и горный король» на музыку Эдварда Грига и народная песня «Кострома».







Казалось бы, что проще? Взять простую и хорошо знакомую сказку, чтобы сюжет был знаком и понятен. Но попробуйте найти такую, достаточно известную, да которую ещё никто до этого не экранизировал!



Никто точно и не вспомнит, у кого первого возникла мысль сделать мюзикл по сказке братьев Гримм «Бременские музыканты». Она была далеко не лучшей из творений знаменитых сказочников. А после выхода мультфильма совсем неудивительно, что не все помнят, о чём, собственно, идёт речь в первоисточнике.



«Мы пришли в ужас от этой сказки, - рассказывает Инесса Ковалевская. - Но зато её ещё не экранизировали, да и герои - музыканты! Поэтому решили работать всё-таки над этим материалом».



«Когда я пришёл к Василию Ливанову, у меня просто нечаянно был написан один стишок: «А как известно, мы народ горячий…», - рассказал Юрий Энтин. - Я ему прочитал это сначала как шутку, а ещё сказал, что прочитал сказку «Бременские музыканты», но ничего из неё не понял. Бред какой-то: молодые хозяева выгнали на улицу четырёх пенсионеров, не зная куда. Те решили пойти в Бремен, чтобы стать музыкантами. По дороге встретили логово разбойников, сделали там пирамиду… Разогнали при помощи этой пирамиды разбойников и стали жить на их награбленное золото. Вот вам и всё произведение».



Но что-то в ней Ливанова зацепило, и он подключился к работе в качестве второго сценариста.



У Василия Ливанова, который ещё не достиг своего актёрского звёздного часа с Шерлоком Холмсом, тем не менее литературного опыта было даже побольше, чем у Юрия Энтина. К тому моменту у него вышло несколько сборников сказок, которые хвалил даже сам Самуил Маршак. Именно Ливанов и придумал, чтобы у этой звериной четвёрки был человеческий лидер-руководитель Трубадур.



Геннадий Гладков, со своей стороны заметил, что в сказке ещё нужна любовь, то есть какая-та девушка. Так возникла Принцесса. А там, где есть принцесса, есть и король, и его охрана. В результате было создано по сути абсолютно новое произведение: новые герои даже стали главными, вокруг них и закрутился весь сюжет. От оригинальной сказки осталось лишь название. А когда с героями определились, то и сценарий был написан быстро, и его сразу же понесли на студию «Союзмультфильм». Принесли в пятницу, а уже в понедельник мульт­фильм запустили в производство. Вот это темпы!







Композитор Геннадий Гладков написал музыку, а Юрий Энтин стихи, многие строки из которых с забавной игрой слов стали крылатыми и сразу ушли в народ: «Ох, рано встаёт охрана!», «Нам любые дороги дороги!», «В королевских покоях потеряла покой!» и «В замке я под замком!».



Все эти литературные приколы украшают песенки, делают их занятными и легко запоминающимися. Недолго мучаясь, авторы и роли распределили так: Трубадура споёт Олег Анофриев, Атаманшу - Зиновий Гердт, Принцессу – солистка квартета «Аккорд» Зоя Харабадзе, Осла, Пса, Кота и Петуха – остальные участники «Аккорда».



Существует даже версия, что Осёл, Пёс, Кот и Петух должны были петь голосами Олега Янковского, Юрия Никулина, Андрея Миронова и Георгия Вицина. Но сами создатели мультфильма её никогда не подтверждали. Да и слишком мелкими были их вокальные партии в мульт­фильме, чтобы приглашать для озвучки столь знаменитых актёров.



Юрий Энтин, который в ту пору работал редактором на фирме грамзаписи «Мелодия», договорился записать фонограмму тут же в новенькой студии. А поскольку студия была нарасхват и постоянно занята, то запись назначили на двенадцать ночи.



Энтин вспоминает: «К назначенному часу появился только Олег Анофриев, который рядом с «Мелодией» жил, и пришёл сказать, что записываться не может, потому что у него высокая температура. Тут же позвонил Гердт: он не рассчитал где-то на вечеринке и изрядно выпил, мол, перенесите запись. Потом позвонили с такой же просьбой ребята из «Аккорда». Но перенести работу мы никак не могли и решили справиться своими силами. В ночи позвали в студию наших друзей: поэта Анатолия Горохова, автора текстов популярных песен «Наша служба и опасна и трудна…» и «Королева красоты». Анатолий добавлял своих сочных и колоритных басов в многоголосых песнях и в знаменитое ослиное «Йе-е-е-е-е!». С грехом пополам запись всё же началась... По словам Геннадия Гладкова, отличную работу проделал звукорежиссёр Виктор Бабушкин: «Он сделал невероятную вещь: на довольно примитивной аппаратуре смог сделать великолепную запись. Волшебник!».







«Это произошло не совсем случайно, так как я к тому времени был не только очень популярным актёром, но и исполнителем песен. Я часто участвовал в различных детских передачах на радио и пел известные эстрадные песни. Когда ко мне пришли домой ребята – Вася Ливанов, Гена Гладков и Юра Энтин – и показали эту музыкальную сказку, то я сказал, что мне очень нравится данный музыкальный материал. В то время я очень увлекался «Театром одного актёра» и пытался сыграть несколько ролей в тех или иных спектаклях, и поэтому я потребовал исполнения всех ролей, за исключением Принцессы».



Более того, но Анофриев пробовал спеть и за Принцессу, но потерпел неудачу, потому что её партия была написана Гладковым для лирико-колоратурного сопрано. В результате в ту же ночь пришлось в срочном порядке вызывать вокалистку Эльмиру Жерздеву, однокурсницу Геннадия Гладкова по Гнесинскому училищу. И тут же записали дуэт Трубадура с Принцессой.



Звукорежиссёр сначала записывал Анофриева на отдельные дорожки, потом сводил всё вместе, добавляя бас Анатолия Горохова. «Бо-о-ольшой секрет!» - спел за Короля слабеньким тенорочком сам Геннадий Гладков. Ну вот, справились. Теперь добрались до куплетов разбойников и вновь тупик...







Все с облегчением вздохнули лишь тогда, когда запись благополучно закончилась. Как гласит народная поговорка, «не было бы счастья, да несчастье помогло…».



Из студии грамзаписи «Мелодия» разъезжались уже под утро, а герои мультфильма навсегда получили свои неповторимые голоса. «Помню, я так разошёлся, когда записывали фонограмму, что предложил спеть и за Принцессу, - вспоминает Олег Анофриев. - А что, я бы смог! Когда под утро мы закончили работу, я измерил температуру, но она оказалась в норме. Вот великая сила искусства!»



Теперь можно было приступать и к мультипликационному воплощению этой истории. Принцесса и Трубадур вначале выглядели совсем иначе, чем мы их сегодня знаем.



Трубадур на первых набросках художника-постановщика Макса Жеребчевского был изображён в колпаке, как настоящий русский скоморох, что Инессе Ковалевской совсем не понравилось. Но потом ей в руки попал журнал иностранной моды из закрытой библиотеки Госкино, и она увидела там мальчика-блондина с причёской под битлов в узких джинсах. Похожим на него оказался солист Ансамбля Моисеева Вячеслав Бакшеев, танец и движения которого специально засняли на киноплёнку, после чего скрупулёзно перенесли в рисунки.







«То самое красное платье, которое вы видите в мультфильме, я ей купил за 40 рублей, в нём она и была на свадьбе, - вспоминал Энтин. - А Гладков и Ливанов были нашими свидетелями».



По другой же версии, Ковалевская всё в том же журнале мод увидела фото девочки в мини-платье, а её причёску с забавными хвостиками, торчащими в разные стороны, предложила ассистент художника-постановщика Светлана Скребнёва.



С лесными разбойниками сразу всё было понятно. Они изначально делались под популярную кинотроицу – Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов).



В короле узнаётся Эраст Гарин, неоднократно исполнявший роли бестолковых королей в фильмах-сказках (например, «Золушка» или «Каин XVIII»).



Внешне прототипом Атаманши стала балерина Театра оперетты Тамара Вишнёва, жена режиссёра-мультипликатора Вячеслава Котёночкина, которая реально иногда устраивала зажигательные танцы на бочке.



Чего только не «получила» в свой адрес Инесса Ковалевская от критиков после выхода мультфильма? Её даже не приняли в Союз кинематографистов «за непрофессиональный видеоряд»?!



В Министерство культуры приходили гневные письма от «доброжелателей»: «Как можно для детей петь про разбойников и про покойников?!»



Не обошлось и без штампа про «тлетворное влияние Запада», а композитор Ростислав Бойко назвал фильм Ковалевской «марихуаной для детей».



Больше всего многих смущали почему-то две фразы: «Величество должны мы уберечь от всяческих ему не нужных встреч» и «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы». А самым нереальным домыслом было предположение, что доченька, поведение которой «истерическое», - это прямой намёк на Галину Брежневу, имевшую тогда скандальную известность из-за своего эксцентричного поведения и многочисленных романов. Ну, а под Королём, естественно, подразумевается сам Леонид Ильич.



На худсовете «крёстная мама» детского музтеатра Наталия Сац с возмущением говорила, что пластинок Тихона Хренникова было продано всего 3 млн экземпляров, а «Бременских музыкантов» – 28 млн (!)



пластинок, что свидетельствует о «приближении развала страны».



С выпуском пластинки тоже всё было непросто. «Прежде чем увидеть свет, пластинка с «Бременскими музыкантами» девять (!) месяцев, как ребёнок, пролежала на студии грамзаписи «Мелодия». Именно там я работал редактором, - вспоминает Юрий Энтин. - Нужна была подпись директора. Я воспользовался служебным положением и… пластинка с «Бременскими музыкантами» «проскочила» на прилавок, когда директор был в отпуске. Затем появился мультфильм… То-то было шума!»



Но вопреки тому, что фильм так и не получил ни одной награды, «Бременские музыканты» приобрели просто ошеломляющую популярность, а песни из него стали настоящими хитами. После даже слишком шумного успеха мультфильма «Бременские музыканты» и многочисленных просьб о его продолжении, но и с нескончаемыми нападками критиканов и недоброжелателей, Ковалевская наотрез отказалась работать над продолжением киносказки, которое написали Энтин и Ливанов. Однако Инесса и в дальнейшем не оставила музыкальную тему в мультипликации. Широко известны и популярны её следующие работы – «Катерок» (1970) на музыку Владимира Шаинского, «Как львёнок и черепаха пели песню» (1974) на музыку того же Геннадия Гладкова или «В порту» (1975) на музыку Марка Минкова.



Так или иначе, но режиссёром продолжения «По следам бременских музыкантов»(1973) стал сам Василий Ливанов.



«Сначала мы вообще не представляли, о чём писать, - вспоминает Юрий Энтин, - но потом меня осенило, что раз принцесса сбежала, то должен быть нанятый сыщик, которого король снарядил на поиски дочери. Я написал четыре строчки и решил прочитать их Ливанову и Гладкову. Они были настроены скептически и спросили: «Ну, что ты ещё придумал?» Я сказал, что вторая серия начинается с того, что сидит король, нажимает на кнопку, появляется гениальный сыщик и звучит песня:



Я - гениальный сыщик,



Мне помощь не нужна,



Найду я даже прыщик



На ж… у слона».



«Они молчали с минуту, глядя на меня совершенно безумными глазами, - продолжает поэт-песенник, - А потом у нас всех просто началась истерика, и мы начали дико хохотать. И мы сочинили продолжение».



По аналогии с фильмом первым большинство вокальных партий должен был исполнять один певец. Но место Олега Анофриева занял Муслим Магомаев. Почему? По словам Геннадия Гладкова, Анофриев «немного капризничал, что-то ему не нравилось…». И тогда было решено сделать Трубадура более взрослым, более баритонистым - для чего и пригласили Магомаева. Он же исполнил партии Атаманши и Сыщика.



В новом телесериале «Магомаев» эта история показана достаточно подробно. Сам же Геннадий Гладков во второй серии спел за Короля, хотя это и вышло случайно.



«Должен был петь Муслим Магомаев, но он в тот момент отсутствовал, и я заполнил временную пустоту в фонограмме. А он послушал и сказал: «Мне нравится, как Гладков поёт». Так и оставили», - рассказывает композитор.



На вокальные партии остальных бременских музыкантов, разбойников и придворных, а также для записи инструментальных партий планировались белорусские «Песняры» с аранжировкой и вокалом Владимира Мулявина. Но из-за явного белорусского акцента (хотя откуда он у уроженца Свердловска?) в песне, где требовался западный вокал («Весь мир у нас в руках, мы звёзды континентов»), в мультфильме «Песняров» заменили на инструментальный ансамбль Константина Кримца, а на вокал пригласили бывшего солиста «Весёлых ребят» Леонида Бергера. Но в титрах фильма он не указан, поскольку к моменту выхода мультфильма уже эмигрировал в Австралию. Поэтому и в мультфильме, и на пластинке стоит лишь имя Анатолия Горохова, того самого, что пел за Осла в первом мультфильме, и вокального ансамбля.



После выхода пластинки появился и спектакль, и даже игровой фильм, но это уже совсем иная история.



Вторая часть мультпохождений бременских музыкантов как нельзя лучше отображала переход от шестидесятых к семидесятым. Романтика просто дальних странствий во втором фильме перерастает в романтику большой дороги. Многих тогда удивила запоминающаяся песня о работниках ножа и топора: тут вам и протест, и недовольство своим укладом жизни, и извечное желание всех бунтовщиков всё «сломать и переделать». Вот и получилось, что разбойники, абсолютно лишние в сюжете во второй части мультфильма, появляются лишь для того, чтобы спеть свой гимн романтикам большой дороги.



Зная всю подноготную того времени, трудно осознать, почему же столь необычное произведение в 70-х не растерзала цензура? Но советская бюрократия «достала» и раздражала уже всех: и богему, и интеллигенцию, и простой народ, и даже самих власть имущих. О престарелом генсеке уже вовсю ходили анекдоты, а все иллюзии и мифы романтиков 60-х доживали последние дни. В сумме всего этого оказалось достаточно для того, чтобы фильм всё же состоялся и появился на экранах. Возможно, во время самого короткого глотка воздуха свободы… По одной из легенд создатели фильма где-то ухитрились посмотреть только что вышедший битловский мультфильм «Жёлтая подводная лодка» и прониклись его бунтарским духом и необычным дизайном. И вот тогда молодые, мало кому известные композитор Геннадий Гладков, поэт Юрий Энтин и режиссёр-мультипликатор Инесса Ковалевская решили сделать мультипликационный мюзикл для детей.Что такое мюзикл, им было приблизительно понятно, но как это сделать в мультфильме, да ещё и для детей?«Но самое главное - наше сочинение абсолютно не было похоже ни на что, существовавшее тогда, в конце 60-х годов. Наши «Бременские» были настоящим открытием, прорывом к свободе. Тогда уже были известны и «Битлз», и у нас в «Бременских» тоже была четвёрка музыкантов. Они полюбились даже тогдашним стилягам, не признававшим ни одного сочинения «совка», - вспоминает поэт.«…в Трубадуре усматривали Элвиса Пресли, в этих четырёх зверушках - битлов, - добавляет композитор Геннадий Гладков. - Элементы пародии если и имели место, то доброжелательной, свойской. Не сатира, а именно мягкий юмор. Но в то время тотальных запретов даже пародия воспринималась слишком серьёзно, это всё равно был прорыв».Инесса Ковалевская по первому образованию театровед и, лишь закончив Высшие курсы режиссёров и сценаристов, она пришла на «Союзмультфильм». Уже свои первые мультфильмы она делала на проверенной временем музыкальной классике.Первым был фильм «Детский альбом» на музыку Петра Ильича Чайковского, а персонажами его стали детские игрушки и герои сказок. За ним последовали «Камаринская» на музыку Михаила Глинки, «Картинки с выставки» на музыку Модеста Мусоргского, «Прогулка» на музыку Сергея Прокофьева, «Танцы кукол» на музыку Дмитрия Шостаковича, «Гномы и горный король» на музыку Эдварда Грига и народная песня «Кострома».Так что Инесса уже была вполне готова создавать и мультмюзикл. Но вначале его ещё следовало написать…Казалось бы, что проще? Взять простую и хорошо знакомую сказку, чтобы сюжет был знаком и понятен. Но попробуйте найти такую, достаточно известную, да которую ещё никто до этого не экранизировал!Никто точно и не вспомнит, у кого первого возникла мысль сделать мюзикл по сказке братьев Гримм «Бременские музыканты». Она была далеко не лучшей из творений знаменитых сказочников. А после выхода мультфильма совсем неудивительно, что не все помнят, о чём, собственно, идёт речь в первоисточнике.«Мы пришли в ужас от этой сказки, - рассказывает Инесса Ковалевская. - Но зато её ещё не экранизировали, да и герои - музыканты! Поэтому решили работать всё-таки над этим материалом».«Когда я пришёл к Василию Ливанову, у меня просто нечаянно был написан один стишок: «А как известно, мы народ горячий…», - рассказал Юрий Энтин. - Я ему прочитал это сначала как шутку, а ещё сказал, что прочитал сказку «Бременские музыканты», но ничего из неё не понял. Бред какой-то: молодые хозяева выгнали на улицу четырёх пенсионеров, не зная куда. Те решили пойти в Бремен, чтобы стать музыкантами. По дороге встретили логово разбойников, сделали там пирамиду… Разогнали при помощи этой пирамиды разбойников и стали жить на их награбленное золото. Вот вам и всё произведение».Но что-то в ней Ливанова зацепило, и он подключился к работе в качестве второго сценариста.У Василия Ливанова, который ещё не достиг своего актёрского звёздного часа с Шерлоком Холмсом, тем не менее литературного опыта было даже побольше, чем у Юрия Энтина. К тому моменту у него вышло несколько сборников сказок, которые хвалил даже сам Самуил Маршак. Именно Ливанов и придумал, чтобы у этой звериной четвёрки был человеческий лидер-руководитель Трубадур.Геннадий Гладков, со своей стороны заметил, что в сказке ещё нужна любовь, то есть какая-та девушка. Так возникла Принцесса. А там, где есть принцесса, есть и король, и его охрана. В результате было создано по сути абсолютно новое произведение: новые герои даже стали главными, вокруг них и закрутился весь сюжет. От оригинальной сказки осталось лишь название. А когда с героями определились, то и сценарий был написан быстро, и его сразу же понесли на студию «Союзмультфильм». Принесли в пятницу, а уже в понедельник мульт­фильм запустили в производство. Вот это темпы!Но вначале следовало записать фонограмму для будущего мульт­фильма, а уже потом рисовать героев. Ведь это мюзикл!Композитор Геннадий Гладков написал музыку, а Юрий Энтин стихи, многие строки из которых с забавной игрой слов стали крылатыми и сразу ушли в народ: «Ох, рано встаёт охрана!», «Нам любые дороги дороги!», «В королевских покоях потеряла покой!» и «В замке я под замком!».Все эти литературные приколы украшают песенки, делают их занятными и легко запоминающимися. Недолго мучаясь, авторы и роли распределили так: Трубадура споёт Олег Анофриев, Атаманшу - Зиновий Гердт, Принцессу – солистка квартета «Аккорд» Зоя Харабадзе, Осла, Пса, Кота и Петуха – остальные участники «Аккорда».Существует даже версия, что Осёл, Пёс, Кот и Петух должны были петь голосами Олега Янковского, Юрия Никулина, Андрея Миронова и Георгия Вицина. Но сами создатели мультфильма её никогда не подтверждали. Да и слишком мелкими были их вокальные партии в мульт­фильме, чтобы приглашать для озвучки столь знаменитых актёров.Юрий Энтин, который в ту пору работал редактором на фирме грамзаписи «Мелодия», договорился записать фонограмму тут же в новенькой студии. А поскольку студия была нарасхват и постоянно занята, то запись назначили на двенадцать ночи.Энтин вспоминает: «К назначенному часу появился только Олег Анофриев, который рядом с «Мелодией» жил, и пришёл сказать, что записываться не может, потому что у него высокая температура. Тут же позвонил Гердт: он не рассчитал где-то на вечеринке и изрядно выпил, мол, перенесите запись. Потом позвонили с такой же просьбой ребята из «Аккорда». Но перенести работу мы никак не могли и решили справиться своими силами. В ночи позвали в студию наших друзей: поэта Анатолия Горохова, автора текстов популярных песен «Наша служба и опасна и трудна…» и «Королева красоты». Анатолий добавлял своих сочных и колоритных басов в многоголосых песнях и в знаменитое ослиное «Йе-е-е-е-е!». С грехом пополам запись всё же началась... По словам Геннадия Гладкова, отличную работу проделал звукорежиссёр Виктор Бабушкин: «Он сделал невероятную вещь: на довольно примитивной аппаратуре смог сделать великолепную запись. Волшебник!».Вначале записали серенаду Трубадура. Но вот когда дошла очередь до ансамблей, выяснилось, что Олег Анофриев – многогранный имитатор, могущий спеть почти за любого.«Это произошло не совсем случайно, так как я к тому времени был не только очень популярным актёром, но и исполнителем песен. Я часто участвовал в различных детских передачах на радио и пел известные эстрадные песни. Когда ко мне пришли домой ребята – Вася Ливанов, Гена Гладков и Юра Энтин – и показали эту музыкальную сказку, то я сказал, что мне очень нравится данный музыкальный материал. В то время я очень увлекался «Театром одного актёра» и пытался сыграть несколько ролей в тех или иных спектаклях, и поэтому я потребовал исполнения всех ролей, за исключением Принцессы».Более того, но Анофриев пробовал спеть и за Принцессу, но потерпел неудачу, потому что её партия была написана Гладковым для лирико-колоратурного сопрано. В результате в ту же ночь пришлось в срочном порядке вызывать вокалистку Эльмиру Жерздеву, однокурсницу Геннадия Гладкова по Гнесинскому училищу. И тут же записали дуэт Трубадура с Принцессой.Звукорежиссёр сначала записывал Анофриева на отдельные дорожки, потом сводил всё вместе, добавляя бас Анатолия Горохова. «Бо-о-ольшой секрет!» - спел за Короля слабеньким тенорочком сам Геннадий Гладков. Ну вот, справились. Теперь добрались до куплетов разбойников и вновь тупик...Во главе банды же должна быть женщина – Атаманша. И сопрано Эльмиры Жерздевой для этого совсем не годилось. Тогда Анофриев предложил спеть и за Атаманшу! Все оторопели. Но он настаивал, потом спросил, кого из актрис хотели бы «видеть» в роли Атаманши? «Скорее всего, Фаину Раневскую? – Отлично! Попробую «под Раневскую»! – заявил Анофриев и пошёл к микрофону…Все с облегчением вздохнули лишь тогда, когда запись благополучно закончилась. Как гласит народная поговорка, «не было бы счастья, да несчастье помогло…».Из студии грамзаписи «Мелодия» разъезжались уже под утро, а герои мультфильма навсегда получили свои неповторимые голоса. «Помню, я так разошёлся, когда записывали фонограмму, что предложил спеть и за Принцессу, - вспоминает Олег Анофриев. - А что, я бы смог! Когда под утро мы закончили работу, я измерил температуру, но она оказалась в норме. Вот великая сила искусства!»Теперь можно было приступать и к мультипликационному воплощению этой истории. Принцесса и Трубадур вначале выглядели совсем иначе, чем мы их сегодня знаем.Трубадур на первых набросках художника-постановщика Макса Жеребчевского был изображён в колпаке, как настоящий русский скоморох, что Инессе Ковалевской совсем не понравилось. Но потом ей в руки попал журнал иностранной моды из закрытой библиотеки Госкино, и она увидела там мальчика-блондина с причёской под битлов в узких джинсах. Похожим на него оказался солист Ансамбля Моисеева Вячеслав Бакшеев, танец и движения которого специально засняли на киноплёнку, после чего скрупулёзно перенесли в рисунки.По окончательному облику Принцессы существует две версии. По одной, Василий Ливанов увидел её в жене Юрия Энтина Марине.«То самое красное платье, которое вы видите в мультфильме, я ей купил за 40 рублей, в нём она и была на свадьбе, - вспоминал Энтин. - А Гладков и Ливанов были нашими свидетелями».По другой же версии, Ковалевская всё в том же журнале мод увидела фото девочки в мини-платье, а её причёску с забавными хвостиками, торчащими в разные стороны, предложила ассистент художника-постановщика Светлана Скребнёва.С лесными разбойниками сразу всё было понятно. Они изначально делались под популярную кинотроицу – Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов).В короле узнаётся Эраст Гарин, неоднократно исполнявший роли бестолковых королей в фильмах-сказках (например, «Золушка» или «Каин XVIII»).Внешне прототипом Атаманши стала балерина Театра оперетты Тамара Вишнёва, жена режиссёра-мультипликатора Вячеслава Котёночкина, которая реально иногда устраивала зажигательные танцы на бочке.Чего только не «получила» в свой адрес Инесса Ковалевская от критиков после выхода мультфильма? Её даже не приняли в Союз кинематографистов «за непрофессиональный видеоряд»?!В Министерство культуры приходили гневные письма от «доброжелателей»: «Как можно для детей петь про разбойников и про покойников?!»Не обошлось и без штампа про «тлетворное влияние Запада», а композитор Ростислав Бойко назвал фильм Ковалевской «марихуаной для детей».Больше всего многих смущали почему-то две фразы: «Величество должны мы уберечь от всяческих ему не нужных встреч» и «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы». А самым нереальным домыслом было предположение, что доченька, поведение которой «истерическое», - это прямой намёк на Галину Брежневу, имевшую тогда скандальную известность из-за своего эксцентричного поведения и многочисленных романов. Ну, а под Королём, естественно, подразумевается сам Леонид Ильич.На худсовете «крёстная мама» детского музтеатра Наталия Сац с возмущением говорила, что пластинок Тихона Хренникова было продано всего 3 млн экземпляров, а «Бременских музыкантов» – 28 млн (!)пластинок, что свидетельствует о «приближении развала страны».С выпуском пластинки тоже всё было непросто. «Прежде чем увидеть свет, пластинка с «Бременскими музыкантами» девять (!) месяцев, как ребёнок, пролежала на студии грамзаписи «Мелодия». Именно там я работал редактором, - вспоминает Юрий Энтин. - Нужна была подпись директора. Я воспользовался служебным положением и… пластинка с «Бременскими музыкантами» «проскочила» на прилавок, когда директор был в отпуске. Затем появился мультфильм… То-то было шума!»Но вопреки тому, что фильм так и не получил ни одной награды, «Бременские музыканты» приобрели просто ошеломляющую популярность, а песни из него стали настоящими хитами. После даже слишком шумного успеха мультфильма «Бременские музыканты» и многочисленных просьб о его продолжении, но и с нескончаемыми нападками критиканов и недоброжелателей, Ковалевская наотрез отказалась работать над продолжением киносказки, которое написали Энтин и Ливанов. Однако Инесса и в дальнейшем не оставила музыкальную тему в мультипликации. Широко известны и популярны её следующие работы – «Катерок» (1970) на музыку Владимира Шаинского, «Как львёнок и черепаха пели песню» (1974) на музыку того же Геннадия Гладкова или «В порту» (1975) на музыку Марка Минкова.Так или иначе, но режиссёром продолжения «По следам бременских музыкантов»(1973) стал сам Василий Ливанов.«Сначала мы вообще не представляли, о чём писать, - вспоминает Юрий Энтин, - но потом меня осенило, что раз принцесса сбежала, то должен быть нанятый сыщик, которого король снарядил на поиски дочери. Я написал четыре строчки и решил прочитать их Ливанову и Гладкову. Они были настроены скептически и спросили: «Ну, что ты ещё придумал?» Я сказал, что вторая серия начинается с того, что сидит король, нажимает на кнопку, появляется гениальный сыщик и звучит песня:«Они молчали с минуту, глядя на меня совершенно безумными глазами, - продолжает поэт-песенник, - А потом у нас всех просто началась истерика, и мы начали дико хохотать. И мы сочинили продолжение».По аналогии с фильмом первым большинство вокальных партий должен был исполнять один певец. Но место Олега Анофриева занял Муслим Магомаев. Почему? По словам Геннадия Гладкова, Анофриев «немного капризничал, что-то ему не нравилось…». И тогда было решено сделать Трубадура более взрослым, более баритонистым - для чего и пригласили Магомаева. Он же исполнил партии Атаманши и Сыщика.В новом телесериале «Магомаев» эта история показана достаточно подробно. Сам же Геннадий Гладков во второй серии спел за Короля, хотя это и вышло случайно.«Должен был петь Муслим Магомаев, но он в тот момент отсутствовал, и я заполнил временную пустоту в фонограмме. А он послушал и сказал: «Мне нравится, как Гладков поёт». Так и оставили», - рассказывает композитор.На вокальные партии остальных бременских музыкантов, разбойников и придворных, а также для записи инструментальных партий планировались белорусские «Песняры» с аранжировкой и вокалом Владимира Мулявина. Но из-за явного белорусского акцента (хотя откуда он у уроженца Свердловска?) в песне, где требовался западный вокал («Весь мир у нас в руках, мы звёзды континентов»), в мультфильме «Песняров» заменили на инструментальный ансамбль Константина Кримца, а на вокал пригласили бывшего солиста «Весёлых ребят» Леонида Бергера. Но в титрах фильма он не указан, поскольку к моменту выхода мультфильма уже эмигрировал в Австралию. Поэтому и в мультфильме, и на пластинке стоит лишь имя Анатолия Горохова, того самого, что пел за Осла в первом мультфильме, и вокального ансамбля.После выхода пластинки появился и спектакль, и даже игровой фильм, но это уже совсем иная история.Вторая часть мультпохождений бременских музыкантов как нельзя лучше отображала переход от шестидесятых к семидесятым. Романтика просто дальних странствий во втором фильме перерастает в романтику большой дороги. Многих тогда удивила запоминающаяся песня о работниках ножа и топора: тут вам и протест, и недовольство своим укладом жизни, и извечное желание всех бунтовщиков всё «сломать и переделать». Вот и получилось, что разбойники, абсолютно лишние в сюжете во второй части мультфильма, появляются лишь для того, чтобы спеть свой гимн романтикам большой дороги.Зная всю подноготную того времени, трудно осознать, почему же столь необычное произведение в 70-х не растерзала цензура? Но советская бюрократия «достала» и раздражала уже всех: и богему, и интеллигенцию, и простой народ, и даже самих власть имущих. О престарелом генсеке уже вовсю ходили анекдоты, а все иллюзии и мифы романтиков 60-х доживали последние дни. В сумме всего этого оказалось достаточно для того, чтобы фильм всё же состоялся и появился на экранах. Возможно, во время самого короткого глотка воздуха свободы… Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Бременские музыканты Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 234 раза Комментарии