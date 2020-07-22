Президент Литвы надеется, что соглашение ЕС по фонду помощи будет ратифицировано в сейме осенью 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа надеется, что соглашение Евросоюза (ЕС) о Фонде восстановления европейской экономики будет ратифицировано на осенней сессии сейма и получит поддержку всех партий.



"Достигнутое в Брюсселе во вторник соглашение должен ратифицировать сейм. Президент надеется, что это произойдет еще осенью, во время осенней сессии. Президент надеется, что все парламентские партии единодушно поддержат достигнутое в Европейском совете соглашение", - передал BNS позицию президента его представитель Антанас Бубнялис.



После того, как лидеры ЕС договорились о Фонде восстановления европейской экономики, дискуссии о нем в среду переместились в сейм Литвы. Вопрос рассмотрел Комитет по европейским делам.



Председатель этого комитета, социал-трудовик Гедиминас Киркилас прогнозирует, что литовские политики единодушно утвердят решения о фонде. Литовский президент Гитанас Науседа надеется, что соглашение Евросоюза (ЕС) о Фонде восстановления европейской экономики будет ратифицировано на осенней сессии сейма и получит поддержку всех партий."Достигнутое в Брюсселе во вторник соглашение должен ратифицировать сейм. Президент надеется, что это произойдет еще осенью, во время осенней сессии. Президент надеется, что все парламентские партии единодушно поддержат достигнутое в Европейском совете соглашение", - передал BNS позицию президента его представитель Антанас Бубнялис.После того, как лидеры ЕС договорились о Фонде восстановления европейской экономики, дискуссии о нем в среду переместились в сейм Литвы. Вопрос рассмотрел Комитет по европейским делам.Председатель этого комитета, социал-трудовик Гедиминас Киркилас прогнозирует, что литовские политики единодушно утвердят решения о фонде. Его заместитель, представитель оппозиционных консерваторов Жигимантас Павилёнис говорит, что дискуссии в Литве возникнут об использовании заимствованных средств.



"Было бы странно, если бы мы не ратифицировали, это дополнительные финансы, и для нас важно этот вопрос как можно скорее решить", - сказал BNS Г. Киркилас.



Э. Павилёнис отметил, что заимствованные деньги придется возвращать, и только от властей будет зависеть, насколько эффективно будут вложены полученные средства.



После того, как лидеры ЕС во вторник договорились о Фонде восстановления европейской экономики, парламенты стран Европы в ближайшие месяцы должны будут определиться, разрешить ли Еврокомиссии (ЕК) позаимствовать на рынках 750 млрд евро, чтобы из этих средств предоставлялась помощь странам, пострадавшим от вызванного коронавирусом кризиса.



Из нового фонда в качестве безвозмездной помощи государствам будет выделено 390 млрд евро, остальное будет предоставляться в виде кредитов. Для Литвы предусмотрено 2,4 млрд евро субсидий, страна сможет получить из фонда в кредит 3 млрд евро.



Вместе с фондом руководители стран-членов ЕС также утвердили бюджет ЕС на 2021-2027 годы стоимостью более триллиона евро. Его ратификации в сейме не требуется. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: сейм, бюджет, правительство, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии