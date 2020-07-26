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«M.A.M.A. muzikiniai apdovanojimai»

Организаторы вручения этой музыкальной награды ответственно заявляют, что фестиваль «M.A.M.A. vasara 2020» точно состоится. Как и планировалось, этот фестиваль лучших исполнителей и музыкальных групп, который будет проводиться уже в третий раз, состоится в последнюю субботу лета - 29 августа и вернётся в один из самых живописных уголков Литвы – в Раудондварис.

По словам председателя организующей вручение премий «M.A.M.A.» ассоциации Мартинаса Тилы, радует, что и в этом году фестиваль соберёт лучших и самых перспективных исполнителей нашей страны, как певцов, так и группы. Он также заверил, что из-за сложившейся ситуации в этом году мероприятие будет проходить с максимальным соблюдением всех мер безопасности для зрителей.
Как и объявлялось ранее, 29 августа в фестивале примет участие внушительная команда звёзд музыки: выступят Юстина Ярутис, Jazzu, «Flying Saucer Gang», Видас Барейкис, Mad Money, DJ Jovani, группа «Antikvariniai Kašpirovskio dantys», Юриюс, коллективы «8 Kambarys», «Junior A», «Jauti» и «Kabloonak» и другие исполнители.

«Я верю, что можно будет снова увидеть глаза людей. Очень жду живых встреч с публикой, поэтому фестиваль «M.A.M.A» особенно долгожданный», - делилась своими эмоциями певица Юсте Арлаускайте-Jazzu. Одной из популярнейших певиц вторил и Видас Барейкис, чьи концерты всегда заряжают невероятной энергией: «Уверен, что накопленную за этот период энергию с успехом реализуем на фестивале «M.A.M.A. vasara», и это будет самый запоминающийся вечер завершения лета».

Билеты на фестиваль «M.A.M.A. vasara» можно купить во всех кассах «Bilietai.lt» и по интернету: www.bilietai.lt.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228
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добавлена сегодня, 26 июля, 09:00

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