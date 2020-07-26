«M.A.M.A. muzikiniai apdovanojimai»

По словам председателя организующей вручение премий «M.A.M.A.» ассоциации Мартинаса Тилы, радует, что и в этом году фестиваль соберёт лучших и самых перспективных исполнителей нашей страны, как певцов, так и группы. Он также заверил, что из-за сложившейся ситуации в этом году мероприятие будет проходить с максимальным соблюдением всех мер безопасности для зрителей.
Как и объявлялось ранее, 29 августа в фестивале примет участие внушительная команда звёзд музыки: выступят Юстина Ярутис, Jazzu, «Flying Saucer Gang», Видас Барейкис, Mad Money, DJ Jovani, группа «Antikvariniai Kašpirovskio dantys», Юриюс, коллективы «8 Kambarys», «Junior A», «Jauti» и «Kabloonak» и другие исполнители.
«Я верю, что можно будет снова увидеть глаза людей. Очень жду живых встреч с публикой, поэтому фестиваль «M.A.M.A» особенно долгожданный», - делилась своими эмоциями певица Юсте Арлаускайте-Jazzu. Одной из популярнейших певиц вторил и Видас Барейкис, чьи концерты всегда заряжают невероятной энергией: «Уверен, что накопленную за этот период энергию с успехом реализуем на фестивале «M.A.M.A. vasara», и это будет самый запоминающийся вечер завершения лета».
Билеты на фестиваль «M.A.M.A. vasara» можно купить во всех кассах «Bilietai.lt» и по интернету: www.bilietai.lt.
«Я верю, что можно будет снова увидеть глаза людей. Очень жду живых встреч с публикой, поэтому фестиваль «M.A.M.A» особенно долгожданный», - делилась своими эмоциями певица Юсте Арлаускайте-Jazzu. Одной из популярнейших певиц вторил и Видас Барейкис, чьи концерты всегда заряжают невероятной энергией: «Уверен, что накопленную за этот период энергию с успехом реализуем на фестивале «M.A.M.A. vasara», и это будет самый запоминающийся вечер завершения лета».
Билеты на фестиваль «M.A.M.A. vasara» можно купить во всех кассах «Bilietai.lt» и по интернету: www.bilietai.lt.