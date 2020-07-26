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Музыкальный август на взморье

Международный фестиваль оперной и симфонической музыки «Muzikinis rugpjūtis pajūryje» («Музыкальный август на взморье») в этом году стартует уникальным летним оперным событием, за которым последует трёхнедельная интригующая программа. Поклонникам музыки и театра предлагается выбрать приятные вечера с оперой, балетом, симфонической и вокальной музыкой. «Muzikinis rugpjūtis pajūryje» – это один из крупнейших музыкальных фестивалей, представляющих профессиональное сценическое искусство, в Западной Литве.

Отмечающий в этом году 200-летие со дня первой в городе оперной постановки Клайпедский государственный музыкальный театр открытие фестиваля связывает с прусскими истоками театра и тем периодом, когда в начале XIX в. в Немецком театре в тогдашнем Мемеле начались показы музыкальных спектаклей. По этому случаю на открытии фестиваля зрителей ждёт особенная премьера - опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец»! Об этой постановке «Обзор» уже рассказал в предыдущих номерах, однако напомним, что она состоится 1 августа в 21.30. Место проведения этого грандиозного мероприятия - старый портовый эллинг.
5 августа в 19.30 во дворе Клайпедского Музея часов состоится театрализованный концерт «Vivat kava!», в программе которого два одноактных музыкальных спектакля - «Кофейная кантата» И.С.Баха и «Служанка-госпожа» Дж.Б.Перголези.

Подробная информация о программе фестиваля – на сайте www.klaipedosmuzikinis.lt.

Билеты распространяет tiketa.lt
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228
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добавлена сегодня, 26 июля, 09:40

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