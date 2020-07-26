Музыкальный август на взморье 🔊 Воспроизвести Международный фестиваль оперной и симфонической музыки «Muzikinis rugpjūtis pajūryje» («Музыкальный август на взморье») в этом году стартует уникальным летним оперным событием, за которым последует трёхнедельная интригующая программа. Поклонникам музыки и театра предлагается выбрать приятные вечера с оперой, балетом, симфонической и вокальной музыкой. «Muzikinis rugpjūtis pajūryje» – это один из крупнейших музыкальных фестивалей, представляющих профессиональное сценическое искусство, в Западной Литве.



Отмечающий в этом году 200-летие со дня первой в городе оперной постановки Клайпедский государственный музыкальный театр открытие фестиваля связывает с прусскими истоками театра и тем периодом, когда в начале XIX в. в Немецком театре в тогдашнем Мемеле начались показы музыкальных спектаклей. По этому случаю на открытии фестиваля зрителей ждёт особенная премьера - опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец»! Об этой постановке «Обзор» уже рассказал в предыдущих номерах, однако напомним, что она состоится 1 августа в 21.30. Место проведения этого грандиозного мероприятия - старый портовый эллинг. Отмечающий в этом году 200-летие со дня первой в городе оперной постановки Клайпедский государственный музыкальный театр открытие фестиваля связывает с прусскими истоками театра и тем периодом, когда в начале XIX в. в Немецком театре в тогдашнем Мемеле начались показы музыкальных спектаклей. По этому случаю на открытии фестиваля зрителей ждёт особенная премьера - опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец»! Об этой постановке «Обзор» уже рассказал в предыдущих номерах, однако напомним, что она состоится 1 августа в 21.30. Место проведения этого грандиозного мероприятия - старый портовый эллинг. 5 августа в 19.30 во дворе Клайпедского Музея часов состоится театрализованный концерт «Vivat kava!», в программе которого два одноактных музыкальных спектакля - «Кофейная кантата» И.С.Баха и «Служанка-госпожа» Дж.Б.Перголези.



Подробная информация о программе фестиваля – на сайте www.klaipedosmuzikinis.lt.



Билеты распространяет tiketa.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 241 раз Комментарии