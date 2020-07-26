Музыкальный август на взморье

Отмечающий в этом году 200-летие со дня первой в городе оперной постановки Клайпедский государственный музыкальный театр открытие фестиваля связывает с прусскими истоками театра и тем периодом, когда в начале XIX в. в Немецком театре в тогдашнем Мемеле начались показы музыкальных спектаклей. По этому случаю на открытии фестиваля зрителей ждёт особенная премьера - опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец»! Об этой постановке «Обзор» уже рассказал в предыдущих номерах, однако напомним, что она состоится 1 августа в 21.30. Место проведения этого грандиозного мероприятия - старый портовый эллинг.
5 августа в 19.30 во дворе Клайпедского Музея часов состоится театрализованный концерт «Vivat kava!», в программе которого два одноактных музыкальных спектакля - «Кофейная кантата» И.С.Баха и «Служанка-госпожа» Дж.Б.Перголези.
Подробная информация о программе фестиваля – на сайте www.klaipedosmuzikinis.lt.
Билеты распространяет tiketa.lt
Подробная информация о программе фестиваля – на сайте www.klaipedosmuzikinis.lt.
Билеты распространяет tiketa.lt