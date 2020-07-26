Если вы столкнулись с агрессивной собакой 🔊 Воспроизвести В минувшие выходные в Шяуляй, около озера Рекива, бультерьер разорвал таксу, которая защищала свою хозяйку. Владельцев бультерьера ждёт административная ответственность. Специалисты говорят, что, если бы владельцы собак чувствовали свою ответственность, подобных историй не было бы.



Об этой истории рассказала дочь хозяйки таксы.



«Около озера Рекива разорвали нашу маленькую таксу. Бультерьер без поводка зашёл на нашу территорию, хозяина рядом не было, намордника на собаке тоже не было, он рычал и шёл к моей маме. Такса бросилась защищать хозяйку, агрессивный бультерьер разорвал её на глазах у мамы и несовершеннолетнего ребёнка. Хозяин бультерьера только разводил руками и не мог ничего сделать. Полиция предложила «договориться» с хозяином бультерьера», – написала женщина. Об этой истории рассказала дочь хозяйки таксы.«Около озера Рекива разорвали нашу маленькую таксу. Бультерьер без поводка зашёл на нашу территорию, хозяина рядом не было, намордника на собаке тоже не было, он рычал и шёл к моей маме. Такса бросилась защищать хозяйку, агрессивный бультерьер разорвал её на глазах у мамы и несовершеннолетнего ребёнка. Хозяин бультерьера только разводил руками и не мог ничего сделать. Полиция предложила «договориться» с хозяином бультерьера», – написала женщина. Полиция информировала, что начато административное расследование по ст. 346 Кодекса об административных правонарушениях.



Кинолог Александрас Александравичюс сказал, что все ситуации, связанные с нападением собак, - разные, одинаковых не бывает.



«Но, в первую очередь, я призываю всех уважать друг друга, тогда таких ситуаций не будет. Собака без поводка не только может покусать другое животное или человека, но и напугать ребёнка или взрослого», – подчеркнул Александравичюс.



Он рекомендует хозяевам собак выбирать маршрут для прогулки, следить за окружением, не ходить туда, где бывают другие собаки без поводка. «Ведь одна собака может бежать, чтобы поиграть, а другая проявит агрессию», – сказал кинолог.



Если на вашу собаку нападает другой пёс, то ни в коем случае не берите своего питомца на руки, поскольку в таком случае руки у вас будут заняты, и вы не сможете защититься.



Кинолог напоминает, что очень важно не делать резких движений и не убегать, надо звать на помощь, если вы упали, стараться как можно быстрее встать. Если возможно, необходимо сделать так, чтобы между вами и агрессивной собакой появилось препятствие.



Если собака напала на человека, то, по словам Александравичюса, очень кстати придёся какая-нибудь вещь – рюкзак, сумка, зонт. Их можно использовать как препятствие, выставив перед собой.



«Собака не умеет хитрить и хватает то, что находится ближе к ней. Если вы замахнётесь на неё рукой, то она схватит за руку.



Если у вас есть плащ или пальто, постарайтесь быстро его снять и держать перед собой как препятствие», – советует кинолог.



Если собака уже сжала зубы, то оторвать её от себя или своей собаки вряд ли удастся.



«Если собака укусила и отпустила, надо звать на помощь и, как можно скорее, встать. Может, куда-то забраться повыше. Если сцепились собаки, то, если есть такая возможность, надо вылить на них ведро воды. Но не всегда под рукой есть ведро и вода. Можно использовать газовый баллончик, тогда собака потеряет ориентацию. Хотя на самом деле собаки не очень восприимчивы к газу, – сказал Александравичюс. - Я всё же за то, чтобы владельцы собак понимали, что они несут моральную ответственность за своего питомца. Очень важно, как воспитывают собаку, как за ней ухаживают. Многое зависит от хозяина. Если человек приобрёл собаку бойцовской породы, то и уход за ней должен быть соответствующий – и поводок крепче, и регулярная проверка ошейника и поводка, поскольку они изнашиваются. Если вы хотите дать собаке побегать, нужно выбирать уединённые места или специальные площадки». По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 187 раз Комментарии