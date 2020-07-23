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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Некролог
Великую Отечественную войну она встретила 16-летней девушкой в родной деревне Брянцовка Смоленской области, откуда ушла, сопровождая колхозное стадо, в Подмосковье. Там она, прибавив себе пару лет, стала разведчицей партизанского отряда.
Потом была служба в артиллерийской части, с которой она и дошла до Берлина. После войны по рекомендации командира своей части поступила в Высшую школу милиции. Потом Е.Г.Казакова много лет ловила карманников в Вильнюсе, в чём немало, кстати, преуспела.
Елизавету Казакову, подвижную и общительную, можно было встретить в библиотеках Вильнюса, на собраниях ветеранов войны и труда, на различных посиделках пожилых людей… Она была всегда активна, жизнерадостна и дружелюбна.
Такой она и останется в нашей памяти!
"Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: некролог, Елизавета Глебовна Казакова
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228
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