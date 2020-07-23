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Великую Отечественную войну она встретила 16-летней девушкой в родной деревне Брянцовка Смоленской области, откуда ушла, сопровождая колхозное стадо, в Подмосковье. Там она, прибавив себе пару лет, стала разведчицей партизанского отряда.



Потом была служба в артиллерийской части, с которой она и дошла до Берлина. После войны по рекомендации командира своей части поступила в Высшую школу милиции. Потом Е.Г.Казакова много лет ловила карманников в Вильнюсе, в чём немало, кстати, преуспела.



Елизавету Казакову, подвижную и общительную, можно было встретить в библиотеках Вильнюса, на собраниях ветеранов войны и труда, на различных посиделках пожилых людей… Она была всегда активна, жизнерадостна и дружелюбна.



Такой она и останется в нашей памяти! Редакция газеты «Обзор» с прискорбием извещает о скоропостижной смерти давнего друга нашей газеты Елизаветы Глебовны Казаковой, последовавшей на 96-м году жизни.Великую Отечественную войну она встретила 16-летней девушкой в родной деревне Брянцовка Смоленской области, откуда ушла, сопровождая колхозное стадо, в Подмосковье. Там она, прибавив себе пару лет, стала разведчицей партизанского отряда.Потом была служба в артиллерийской части, с которой она и дошла до Берлина. После войны по рекомендации командира своей части поступила в Высшую школу милиции. Потом Е.Г.Казакова много лет ловила карманников в Вильнюсе, в чём немало, кстати, преуспела.Елизавету Казакову, подвижную и общительную, можно было встретить в библиотеках Вильнюса, на собраниях ветеранов войны и труда, на различных посиделках пожилых людей… Она была всегда активна, жизнерадостна и дружелюбна.Такой она и останется в нашей памяти! "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: некролог, Елизавета Глебовна Казакова Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 177 раз Комментарии