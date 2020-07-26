С чего начинались войны и перевороты 🔊 Воспроизвести



Предлагаем вашему вниманию пять кодовых фраз, с которых в XX веке начинались крупные военные конфликты и государственные перевороты.



«Над всей Испанией безоблачное небо»



18 июля 1936 года радиостанция, расположенная в испанской Северной Африке, передала кодовую фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо».



Данный код означал команду к началу военного выступления против правительства Испании, которое началось в Африке, а затем перекинулось на основную территорию страны.



К первой половине дня 19 июля в восстании участвовало 80% военных страны, и 35 из 50 провинциальных центров уже были в руках мятежников.



Тем не менее правительству удалось организовать сопротивление мятежу. Началась кровопролитная гражданская война в Испании, растянувшаяся почти на три года, завершившаяся победой мятежников и установлением профашистского режима каудильо Франсиско Франко. 18 июля 1936 года радиостанция, расположенная в испанской Северной Африке, передала кодовую фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо».Данный код означал команду к началу военного выступления против правительства Испании, которое началось в Африке, а затем перекинулось на основную территорию страны.К первой половине дня 19 июля в восстании участвовало 80% военных страны, и 35 из 50 провинциальных центров уже были в руках мятежников.Тем не менее правительству удалось организовать сопротивление мятежу. Началась кровопролитная гражданская война в Испании, растянувшаяся почти на три года, завершившаяся победой мятежников и установлением профашистского режима каудильо Франсиско Франко. Нужно заметить, что часть историков считают, что общего сигнала к выступлению на самом деле не было, и мятеж был поднят целым рядом групп заговорщиков, действовавших автономно.



«Бабушка умерла»



В августе 1939 года спецслужбы Третьего рейха разработали операцию «Консервы», которая предполагала осуществление провокации с целью получения повода для нападения на Польшу.



Сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке. Роль «погибших во время нападения» предназначалась заключённым концлагерей, умерщвлённым посредством инъекций и уже после этого доставленным на место событий. На жаргоне СС они назывались «консервами», отсюда и название операции.



Ответственным за нападение на радиостанцию в Гляйвице был назначен штурмбанфюрер СС Альфред Науйокс. Группа Науйокса находилась в Гляйвице с 10 августа в ожидании сигнала.



31 августа 1939 года, в 16.00, в гостиничном номере Науйокса раздался телефонный звонок. Подняв трубку, он услышал: «Срочно перезвоните!». Науйокс набрал известный ему номер главного управления СД и тут же услышал фразу: «Бабушка умерла». Этот код означал команду к осуществлению операции.



Нападение на радиостанцию в Гляйвице было осуществлено точно по плану, однако информация о готовящейся провокации заранее попала к британским спецслужбам. Гитлеру не удалось выставить Польшу, виновной в конфликте, что не помешало ему начать нападение на эту страну. Так началась Вторая мировая война.



«Дортмунд»



18 декабря 1940 года Адольф Гитлер подписал директиву № 21 верховного главнокомандования вермахта, получившую условное наименование «Вариант Барбаросса». Данная директива утверждала план молниеносной войны (блицкрига) против Советского Союза.



Для нападения на СССР к июню 1941 года немецким командованием было создано четыре группы армий общей численностью 157 дивизий и 12 бригад.



Окончательное утверждение даты начала операции состоялось 30 апреля 1941 года. Из-за сложностей на Балканах гитлеровское командование перенесло начало реализации плана «Барбаросса» с 15 мая на 22 июня 1941 года.



В 13.00 21 июня немецкие части, сосредоточенные в районе советско-германской границы, должны были получить один из двух кодовых сигналов – «Альтона» или «Дортмунд».



Сигнал «Альтона» означал отмену осуществления операции. Однако 21 июня немецкие части получили сигнал «Дортмунд», который означал команду к реализации плана нападения. На рассвете 22 июня гитлеровцы вторглись на советскую территорию, началась Великая Отечественная война.



«Начинайте восхождение на гору Ниитака»



В начале 1941 года военное командование Японии приступило к разработке плана по нейтрализации Тихоокеанского флота США с целью защиты продвижения в «Южный ресурсный регион» (японский термин для Голландской Ост-Индии и Юго-Восточной Азии в целом).



План предусматривал разгром основных сил американского флота на его базе Перл-Харбор на Гавайских островах.



Основной ударной силой японской операции было соединение шести авианосцев, на которых размещались 414 самолётов, в том числе истребители, торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики.



2 декабря 1941 года командующий Объединённым флотом адмирал Ямамото Исороку передал кодовую фразу: «Начинайте восхождение на гору Ниитака». Она означала приказ ударному соединению осуществить план нападения на Перл-Харбор.



7 декабря 1941 года японские самолёты атаковали американские корабли. В результате нападения было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Ещё 4 линейных корабля, 3 лёгких крейсера и 1 эсминец получили повреждения. Потери американской авиации составили 188 самолётов уничтоженными, ещё 159 были тяжело повреждены. 2403 американца были убиты и 1178 были ранены.



Тем не менее главная задача выполнена не была – основные силы Тихоокеанского флота США полностью уничтожить не удалось, а авианосцы (залог мощи морского флота) и вовсе из Перл-Харбора перед этим ушли и полностью уцелели. После этой атаки Соединённые Штаты Америки вступили во Вторую мировую войну.



«В Сантьяго идёт дождь»



11 сентября 1973 года в эфире чилийских радиостанций прозвучала фраза: «В Сантьяго идёт дождь». Она не имела никакого отношения к погоде – это был код к началу военного мятежа против президента-социалиста Сальвадора Альенде.



Подразделения армии приступили к операции по захвату стратегических объектов столицы Чили – города Сантьяго.



Радиостанции, поддерживающие правительство, были атакованы и выведены из эфира. Сотрудники радиостанции «Магальянес», передавшие в эфир последнее обращение Сальвадора Альенде, были расстреляны.



Затем войска приступили к штурму президентского дворца «Ла Монеда», при котором использовались танки и авиация.



К 14.30 здание было захвачено, а президент Альенде, отказавшийся подчиниться требованиям путчистов, застрелился в своём рабочем кабинете.



В стране установилась военная диктатура во главе с генералом Аугусто Пиночетом, при поддержке США остававшаяся у власти почти два десятка лет. Жертвами режима Пиночета, по разным оценкам, стали от 3000 до 30 000 человек. Николай ЖУКОВ , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: политика Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 133 раза Комментарии