Отец «Сушки» 🔊 Воспроизвести 22 июля (10 июля по старому стилю) исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Сталинской (1943 г.), Ленинской (1968 г.) и Государственной (1975 г.) премий СССР Павла Осиповича Сухого.



Родился Павел Сухой 22 июля 1895 года в селе Глубокое Дисненского уезда Виленской губернии (сегодняшняя Витебская область в Белоруссии), в семье учителя народной школы. У родителей было пять девочек и один мальчик – Павел.



С 1905 года Павел начал учиться в мужской гимназии в Гомеле, которую закончил в 1914 году с серебряной медалью.



Однажды в небе над городом он увидел аэроплан, которым управлял один из первых лётчиков России Сергей Уточкин, и для себя решил, что будет учиться на конструктора воздухоплавательных аппаратов. Родился Павел Сухой 22 июля 1895 года в селе Глубокое Дисненского уезда Виленской губернии (сегодняшняя Витебская область в Белоруссии), в семье учителя народной школы. У родителей было пять девочек и один мальчик – Павел.С 1905 года Павел начал учиться в мужской гимназии в Гомеле, которую закончил в 1914 году с серебряной медалью.Однажды в небе над городом он увидел аэроплан, которым управлял один из первых лётчиков России Сергей Уточкин, и для себя решил, что будет учиться на конструктора воздухоплавательных аппаратов. Таких специалистов тогда готовило Московское императорское техническое училище (будущее МВТУ – Московское высшее техническое училище).



В 1915 году Павел поступил в это учебное заведение, но скоро его мобилизуют в армию, Первая мировая война была в самом разгаре. После окончания школы прапорщиков он был направлен на Западный фронт и служил в артиллерии.



После революции Павел вернулся в Москву, но училище было закрыто, и он уехал в Гомель, где работал учителем математики.



В 1920 году вышло постановление Совета народных комиссаров о возвращении бывших студентов в высшие учебные заведения страны для продолжения учёбы.



Сухой едет в Москву и учится в МВТУ, которое заканчивает в 1925 году, защитив диплом по теме «Одномоторный истребитель с мотором 300 л.с. Руководителем его дипломного проекта был уже известный авиаконструктор А.Н.Туполев. В его КБ Павел Сухой и начинает работать как рядовой конструктор.



В мае 1933 года взлетает истребитель АНТ-31 (И-14), его конструкцию уже полностью разработал Павел Сухой. Он был первым цельнометаллическим истребителем с убираемым шасси, закрытым фонарём кабины и её обогревом. И-14 пошёл на вооружение Красной Армии и серийно выпускался на Иркутском авиазаводе. За разработку этого самолёта Павел Сухой был награждён своим первым орденом – Красной Звезды.



Активно участвует Сухой в создании самолёта АНТ-25 с одномоторным двигателем. Этот самолёт ещё называли РД (Рекорд дальности).



Беспосадочный полёт на нём по маршруту Москва - Земля Фран­ца Иосифа - Петропавловск-на-Камчатке осуществили лётчики Валерий Чкалов, Егор Байдуков, штурман-радист Александр Беляков. Взлёт состоялся 20 июня 1936 года, на третьи сутки полёта АНТ-25 был над конечной целью – городом Петропавловск-на-Камчатке. Удостоверившись, что бензина ещё достаточно много, лётчики решили повернуть обратно на материк и сесть в Николаевске или Комсомольске-на-Амуре. Из-за сильного циклона пришлось садиться почти вслепую на прибрежную песчаную косу острова Удд в устье Амура. Посадка прошла успешно.



За 56 часов самолёт АНТ-25 преодолел более 9 тыс. км. Это был мировой рекорд. Каждый член экипажа стал Героем Советского Союза, а Павел Сухой был награждён орденом «Знак Почёта».



После ареста, как потом выяснилось – по ложному обвинению, в октябре 1937 года А.Н.Туполева и его заместителей, Павел Сухой фактически стал главой КБ.



Сухой руководит работами по созданию двухмоторного бомбардировщика ДБ-2 (АНТ-37) и его рекордного варианта – самолёта «Родина».



24-25 сентября 1938 года женский экипаж в составе командира В.Гризодубовой, второго пилота П.Осипенко и штурмана М.Расковой на самолёте «Родина» совершили беспосадочный перелёт Москва – Дальний Восток (г. Керби), установив мировой рекорд дальности полёта женским экипажем. За 26 часов и 29 минут самолёт пролетел 6 тысяч 450 км.



Всем членам экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза, а Павел Сухой был награждён своим третьим орденом Трудового Красного Знамени.



В 1940 году Павлу Осиповичу Сухому присваивается учёная степень доктора технических наук.



Ещё в конце 1935 года бригада Павла Сухого начала разработку одномоторного двухместного разведывательного самолёта АНТ-51, выполняющего также функции лёгкого бомбардировщика ближнего действия. Впоследствии он получил название Су-2. С 1939 года этот самолёт начал выпускаться серийно. СУ-2 нёс до 600 кг бомб, был вооружён тремя или пятью 7,62 мм пулемётами. Некоторые машины оборудовались пусковыми установками десяти реактивных снарядов РС-82 типа «Катюша».



Су-2 провоевал всю Великую Отечественную войну, а всего их было выпущено более 900.



В 1943 году под руководством Павла Сухого был создан одномоторный двухместный штурмовик Су-6. Он прошёл государственные испытания и был рекомендован в серию. Су-6 показал лучшую боевую эффективность, чем знаменитый ИЛ-2. Его вооружение состояло из двух 23 мм пушек, двух 7,62 мм пулемётов и одного 12,7 мм пулемёта. Мог нести бомбовую нагрузку в 400 кг. За его создание Павел Сухой получает Сталинскую премию.



А вот серийно стал выпускаться всё-таки его конкурент ИЛ-10 как более технологичный в производстве.



В 1944 году успешно проходит государственные испытания и тоже был рекомендован в серию самый большой в мире двухмоторный дальний бронированный штурмовик Су-8. У него были бронированные кабины пилота и стрелка, броневая защита двигателей, топливных баков и масляных радиаторов. Су-8 имел невиданное по тому времени вооружение: четыре 45 мм автоматические пушки в носовой части фюзеляжа, по четыре пулемёта в каждой консоли крыла, два пулемёта в распоряжении стрелка. Бомбовая нагрузка до 2400 кг, дальность полёта 1000 км.



Но руководство страны решило, что война близится к завершению и выпускать такой самолёт серийно уже нецелесообразно. В 1945 году Павел Осипович Сухой награждается высшей наградой Советского Союза – орденом Ленина.



После войны Сухой занимается разработкой реактивных и сверхзвуковых истребителей. В 1953 году выходит постановление правительства «О создании новых скоростных фронтовых истребителей со стреловидным и треугольным крылом».



Первый в стране такой сверхзвуковой истребитель был создан в 1955 году КБ Сухого. Он получил название Су-7, или просто «сушка», как самолёты этого авиаконструктора стали называть лётчики. Су-7 легко преодолевал звуковой барьер и мог летать со скоростью, в два раза превышающую скорость звука.



Серийно этот самолёт начал выпускаться на авиазаводе № 126 в Комсомольске-на-Амуре. Весной 1957 года Павел Осипович Сухой награждается первой Золотой звездой Героя Социалистического труда.



Параллельно КБ Сухого работает над созданием истребителя-перехватчика. Он поступает в серию под названием Су-9.



14 июля 1959 года лётчик-испытатель В.Ильюшин на улучшенном варианте Су-9 впервые в истории человечества отлетает от поверхности Земли почти на 29 км. Над безнаказанными полётами американских высотных разведчиков У-2, которые неоднократно нарушали воздушное пространство Советского Союза, теперь нависла реальная опасность.



Истребители-перехватчики Су-9 серийно выпускались на авиазаводе №153 в Новосибирске. В 1962 году завод перешёл на выпуск новой модели – Су-11. Этот самолёт уже имел на вооружении ракеты, оснащённые тепловыми головками самонаведения.



В 1965 году на вооружение ПВО Советского Союза поступает истребитель-перехватчик Су-15. А главный конструктор Павел Осипович Сухой награждается второй Золотой медалью Героя Социалистического труда.



Усовершенствованный Су-15ТМ на протяжении двадцати лет оставался основным перехватчиком ПВО страны. Он был готов сбить любую цель, летящую со скоростью от 500 до 2500 км/час на высоте от 500 м до 24 км. Кроме ракет с тепловой головкой самонаведения, у него под фюзеляжем размещались две двуствольные скорострельные пушки калибра 23 мм с боезапасом 250 снарядов каждая.



Истребителей-перехватчиков Су-15 разных модификаций было выпущено почти 1400, последний выехал из сборочного цеха завода в 1980 году.



Ещё в 1968 году КБ Сухого начало разработку проекта дозвукового двухдвигательного одноместного войскового штурмовика. Он получил наименование Су-25.



Штурмовик Су-25 успешно прошёл боевое крещение в Афганской войне. Окончательно он был принят на вооружение в 1985 году. Именно Су-25 и бомбардировщики Су-24М в 1994 году уничтожили всю авиацию боевиков в Чечне на четырёх их аэродромах.



Его небольшая скорость (макс. 950 км/час), отличный обзор из кабины, хорошая манёвренность обеспечивают эффективное поражение наземных целей. Он вооружён двуствольной 30 мм скорострельной пушкой, может нести ракетное вооружение и бомбовую нагрузку до 4 тонн.



Су-25 начал выпускаться на авиазаводе г. Тбилиси, а после распада Советского Союза его производство было успешно налажено в Бурятии (г. Улан-Удэ).



Су-25 и сегодня находится на вооружении России. Простой и послушный в управлении, способный взлетать с небольшим разбегом – он любим лётчиками. За десять подвесок под крыльями получил ласковое прозвище «гребешок» (по классификации НАТО: «лягушачья лапка»).



В 1970 году Сухой даёт указание своему коллективу разработать проект нового фронтового многофункционального истребителя в ответ на работу американцев над F-15. Этот проект был последним детищем Павла Сухого. Он умирает, когда этот истребитель под маркой Су-27 находился на сборочном конвейере.



Специально облегчённый вариант Су-27 установил 36 мировых рекордов скороподъёмности и высоты. В 1997 году тогдашний главный конструктор КБ им. Сухого Н.М.Симонов получает Государственную премию России за дизайнерскую и эргономическую разработку модифицированных истребителей серии Су-27.



В последние годы жизни Павел Осипович Сухой часто болел. У него обострились проблемы с лёгкими и сердцем. Его кабинет стали постоянно надувать чистым кислородом, построили для него лифт с первого на второй этаж.



15 сентября 1975 года, отдыхая с женой в подмосковном санатории «Барвиха», он тихо умер ночью во сне.



Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.



ОАО ОКБ им. Сухого и сегодня является одним из ведущих авиаконструкторских бюро России. На вооружении страны находится целое семейство новых «сушек»: Су-30СМ, Су-33, Су-34, Су-35Ф.



В 2018 году ОКБ им. Сухого приняло госзаказ на изготовление до 2028 года 76 истребителей пятого поколения Су-57. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Павел Сухой Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 220 раз Комментарии