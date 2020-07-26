Лето с «Tele2»: скидки на смартфоны и страхование 🔊 Воспроизвести







Лето – отличное время для обновления. На большинство популярных моделей смартфонов сейчас предоставляются особенно большие скидки. Предложениями уже сейчас можно воспользоваться в салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt.



Для мечтающих о новом смартфоне – хорошие новости. Сейчас многие модели телефонов популярных изготовителей можно приобрести дешевле.



Приверженцы «Apple» не ощутят недостатка выбора – со скидками сейчас предлагаются и ранее выпущенные модели, такие как «iPhone 6s», и самые новые смартфоны, например, «iPhone 11 Pro». По очень хорошей цене сейчас продаётся и телефон эксклюзивного роскошного дизайна «Apple iPhone XS». Его ценят за большой экран «Super Retina», исключительную безопасность данных и суперпродвинутый чип «A12 Bionic». Для мечтающих о новом смартфоне – хорошие новости. Сейчас многие модели телефонов популярных изготовителей можно приобрести дешевле.Приверженцы «Apple» не ощутят недостатка выбора – со скидками сейчас предлагаются и ранее выпущенные модели, такие как «iPhone 6s», и самые новые смартфоны, например, «iPhone 11 Pro». По очень хорошей цене сейчас продаётся и телефон эксклюзивного роскошного дизайна «Apple iPhone XS». Его ценят за большой экран «Super Retina», исключительную безопасность данных и суперпродвинутый чип «A12 Bionic». Фанатов «Samsung» также ждут отличные предложения. Полюбившуюся потребителям модель телефона «Samsung Galaxy S10» с разрешением экрана 2К, тройной камерой с искусственным интеллектом сейчас можно купить на 340 евро дешевле. Цена без договора при уплате всей суммы сразу – 569 евро (цена без акции – 909 евро). Большие скидки предоставляются и на популярные модели телефонов «Samsung Galaxy S20», «Samsung Galaxy S20+» и «Samsung Galaxy S20Ultra».



Из смартфонов «Huawei» самая большая скидка – 240 евро – предоставляется на быстродействующую и функциональную модель «Huawei P30 Pro». Она отличается очень ярким 6,47-дюймовым экраном «Oled», мощным процессором и батареей аж 4200 мАч. Её цена без договора при уплате всей суммы сразу – 559 евро (цена без акции – 799 евро).



А вот те, кто отдаст предпочтение инновационным и выносливым моделям «Huawei P40» или «Huawei P40 Pro», смогут порадоваться великолепному подарку – беспроводным наушникам «Huawei FreeBuds 3», доплатив символические 0,01 евро.



Особые предложения сейчас распространяются и на стильные «Xiaomi», прочные «Cat», экономичные «Fonos» и классические модели телефонов «Nokia».



Для удобства клиентов оператор мобильной связи «Tele2» совместно со страховым партнёром «Gjensidige» оказывает услуги по обязательному страхованию водителей.



Заполнив страховую форму, клиенты «Tele2» могут застраховать автомобиль и прицеп к нему, грузовой автомобиль общей массой до 3,5 т или мотоцикл.



Ежемесячный страховой взнос включается в месячный счёт за услуги «Tele2». Платить взносы можно и по страховому полису на автомобиль, зарегистрированный на имя другого лица.



Страховое предложение распространяется как на физических, так и на юридических лиц.



Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2», или позвонив по телефону 117.



При приобретении устройств взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств – ограничены. Инф. «Обзора» Категории: технологии Ключевые слова: Tele2, смартфон Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 195 раз Комментарии