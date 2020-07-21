О самоизоляции, больничных и второй волне 🔊 Воспроизвести Для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев с минувшей пятницы обязательна двухнедельная само­изоляция и тестирование на коронавирус, говорится в решении, подписанном министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.



«Для иностранцев, прибывающих не из государств ЕС, Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедерации, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, обязательна 14-дневная изоляция», - говорится в документе.



В течение 24 часов после прибытия в Литву иностранцы должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).



Кроме того, иностранцы, прибывающие из государств, включёных в список сильно затронутых COVID-19 стран, обязаны в течение 24 часов после прибытия обратиться на «горячую линию» по телефону 1808 или в другое учреждение для проведения теста на коронавирус. «Для иностранцев, прибывающих не из государств ЕС, Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедерации, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, обязательна 14-дневная изоляция», - говорится в документе.В течение 24 часов после прибытия в Литву иностранцы должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).Кроме того, иностранцы, прибывающие из государств, включёных в список сильно затронутых COVID-19 стран, обязаны в течение 24 часов после прибытия обратиться на «горячую линию» по телефону 1808 или в другое учреждение для проведения теста на коронавирус. Сейчас в утверждённом А.Веригой списке сильно затронутых COVID-19 стран значится 63 государства, в их числе - Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Израиль, США, Казахстан, Молдавия, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Украина.



«Помещения для изоляции, транспортировку в такие помещения и место взятия теста на COVID-19 иностранцам должен обеспечить и оплатить работодатель, приглашающее лицо или сам иностранец», - говорится в решении.



Принимающие предприятия должны будут оплатить не только изоляцию, но и тестирование работников из третьих стран.



В частности, в решении говорится, что иностранцы, которые работают на литовских предприятиях, занимающихся международными коммерческими перевозками, или осуществляют международные коммерческие перевозки всеми видами транспорта, обязаны изолироваться после приезда в Литву и до дня отъезда из Литвы, но не более чем на 14 дней.



Однако, если время пребывания в Литве меньше 72 часов, им не обязательно проверяться на коронавирус.



Ужесточить требования для приезжающих из третьих стран решено после вспышки коронавируса на каунасском предприятии логистики «Hegelmann Transporte», где было установлено более 20 случаев заражения COVID-19. Преимущественно это граждане Узбекистана, которые в начале июля приехали в Каунас работать водителями дальних рейсов.



● ● ●



Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника, 20 июля, обязательна двухнедельная изоляция для предотвращения распространения коронавируса.



Такое решение принято в связи с быстрым распространением случаев заражения в этой любимой туристами стране Адриатического моря.



Между тем, жителям Литвы, которые возвращаются с Украины, изоляция не обязательна.



Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника рекомендовано изолироваться.



● ● ●



Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене в передаче «Утро на Delfi» предупредила о том, что в скором времени не будут выдавать больничные в случае обязательной самоизоляции людей, вернувшихся из-за границы, а также рассказала о второй волне коронавируса.



«Скорее всего, вскоре будет принято решение не выдавать больничные изолировавшимся после поездки за границу людям. Ведь они сами должны отвечать за себя и за других, нельзя продлевать себе отпуск за счёт других людей», – предупредила Лингене. По её словам, стоит подумать о возможности отложить поездку. Надо учитывать и возможность заболеть коронавирусом.



«Надо понимать, что мы можем привезти коронавирус и из безопасной страны, может быть, придётся менять планы, попасть в зону, где действуют ограничения. Кроме того, придётся изолироваться в Литве по возвращении.



Всё это очень важно. Если вы едете в страну, где уровень риска невелик, это не значит, что в аэропорту, в самолёте вы будете в безопасности. Мой совет – если нельзя отменить поездку, поезжайте на своём транспорте. Если это невозможно, берите средства защиты, антисептик», – сказала специалист.



По словам Лингене, страны, в которых предпочитают отдыхать жители Литвы – Болгария, Португалия, Хорватия – не отличаются хорошей эпидемиологической ситуацией.



«На прошлой неделе приехавшим из Хорватии не надо было изолироваться в обязательном порядке, действовала лишь рекомендация, сейчас ситуация значительно ухудшилась, поэтому изоляция стала обязательной, – сказала представитель НЦОЗ. – В той же Польше уровень заболевания за последние 14 дней составил 10,3 человека на 100 000 жителей. В Литве сейчас он составляет 2,8. Да, в соседних странах ситуация ухудшается.



Долгое время, например, в Латвии ситуация была даже лучше, чем в Литве, но сейчас она меняется в худшую сторону. За последние две недели показатель заболеваемости в Латвии составляет 3 человека на 100 000, а в Литве - 2,8. После возвращения из Латвии не надо изолироваться. Но что касается безопасности, скажу так: сейчас нигде нет безопасного места».



Лингене прокомментировала и возможность второй волны COVID-19.



«Многие говорят, что началась вторая волна. Есть даже версия, что это - третья волна, но на самом деле глава ВОЗ недавно ясно сказал, что не завершилась ещё и первая волна, а определённые пики, которые регистрируют в разных странах, - это продолжение первой волны. Что касается Литвы, то абсолютное большинство случаев связано между собой – или привозные, или связаны с праздниками, или с семейными очагами. Могу подтвердить, что не завершилась первая волна, но надо готовиться ко второй, – сказала специалист. – Возможно, она наступит в декабре. Такие вирусы обычно распространяются волнами, есть все условия для второй волны зимой, обычно она совпадает с сезоном гриппа. Но на самом деле в мире предполагают, что вторая волна может начаться намного раньше. Вы ведь видите, как ухудшается ситуация в мире, в том числе и в странах ЕС». ru.delfi.lt, BNS Категории: здоровье Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 210 раз Комментарии