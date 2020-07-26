Александру Васильеву указали на выход. С вещами 🔊 Воспроизвести Фото Гинтаре Григенайте



После двенадцати (!) лет взаимовыгодного сотрудничества дирекция Художественного музея Литвы расторгла договор с самым известным литовским помещиком и российским историком моды.



Свою уникальную коллекцию Александр Васильев собирал более 35 лет, в настоящее время она насчитывает примерно полмиллиона экспонатов – причём большая часть её хранится в фондах Национального музея декоративно-прикладного искусства и дизайна в Вильнюсе.



Целый этаж этого здания XVI века отведён под тематические экспозиции, полюбоваться которыми ежемесячно приходят пять-шесть тысяч человек (рекордная цифра для небольшого Вильнюса; если же считать 12 лет, по 12 месяцев в году, и по 5 евро за билет, то, как говаривал классик, «сумасшедшие деньги!»). Свою уникальную коллекцию Александр Васильев собирал более 35 лет, в настоящее время она насчитывает примерно полмиллиона экспонатов – причём большая часть её хранится в фондах Национального музея декоративно-прикладного искусства и дизайна в Вильнюсе.Целый этаж этого здания XVI века отведён под тематические экспозиции, полюбоваться которыми ежемесячно приходят пять-шесть тысяч человек (рекордная цифра для небольшого Вильнюса; если же считать 12 лет, по 12 месяцев в году, и по 5 евро за билет, то, как говаривал классик, «сумасшедшие деньги!»).



Известно, что выставки из коллекции Александра Васильева неизменно входят в «ТОР-3» самых посещаемых в Литве музеев, наряду с Тракайским замком и вильнюсским «Музеем денег» …



Не исключено, что дирекция Художественного музея Литвы не желает раскрывать самого главного – ведь за проведение своих выставок г-н Васильев не берёт с музея ни цента от полученных за билеты денег. Все они проводятся «по бартеру» в обмен за возможность так же бесплатно хранить коллекцию в музейных фондах. Это предусматривалось контрактом № V.9-92 от 17 октября 2014 г., заключённым Фондом Александра Васильева и тогдашним руководством Художественного музея, который действовал до недавнего времени.



Фото Гинтаре Григенайте



Руководство музея уже заявило о растор­жении «бартерного» контракта и предложило освободить помещения от бальных платьев haute couture, вееров и горжеток до конца октября с.г. Также настоятельно предложено досрочно (к 31 декабря 2020 г.) свернуть выставочную деятельность.



Уже известно, что выставка «Когда аристократы вершили моду», экспонируемая ныне в залах Музея декоративно-прикладного искусства и дизайна в Вильнюсе, завершит свою работу не 21 января 2021 г. (как это предусматривалось первоначально), а 15 декабря 2020 г. Никаких дальнейших выставок в 2021 году не намечается, и, как корреспонденту «Обзора» сказал сам г-н Васильев, «если они и будут проводиться, то уже на совершенно иных принципах». Чисто коммерческих.



«Музей останется без популярных выставок и множества посетителей, а огромная коллекция – без музейного хранения, - говорит сам Васильев. - Разумеется, мы будем продолжать нашу выставочную деятельность, но, увы, теперь – за деньги, на коммерческой основе, и выгоды музею мы уже не принесём, так что я не вижу здесь светлого будущего».



«Моя огромная благодарность музею за возможность в течение 12-ти лет хранить самую большую часть моей коллекции в Литве в помещении музея на улице Арсенало – а не, скажем, в Латвии или в Польше. К тому же, Литва – моя вторая родина», - говорит Александр, которого с Вильнюсом связывают пять веков истории (предки его матери, польские шляхтичи Гулевичи ещё в XVI веке нанялись в услужение к великому литовскому князю; в пригороде Вильнюса находится родовое имение, которое Васильев получил по литовскому закону о реституции).



«Я реально планировал создать в Литве – вначале частный, а потом и государственный – музей моды, самый большой в странах Балтии. И в создание этого проекта были вложены большие финансовые средства – причём не только на приобретение предметов, но и на их реставрацию и консервацию. Я награждён орденами Латвии, Франции, других государств, и я надеялся, что и родная мне Литва будет великодушной, не выгонит фонд из музея, что она поможет мне популяризировать эту уникальную во всём мире коллекцию, изучит её каталог и будет содействовать её инвентаризации, если для этого найдётся англоговорящий сотрудник».



Переезд коллекции в любое другое помещение (например, в вильнюсское поместье Васильева), не обладающее, к тому же, специфическими климатическими условиями, сигнализацией и охраной, лишь повредит сохранности предметов, которые владелец планирует завещать и передать Литве.



ДЛЯ СПРАВКИ: Помимо вильнюсского Музея декоративно-прикладного искусства и дизайна, предметы из коллекции Александра Васильева с успехом экспонировались в главном здании Художественного музея Литвы, музее



М. Жилинскаса в Каунасе, во дворцах графов Тышкевичей в Паланге и графов Тизенгаузов в Рокишкисе, на вилле «Аушра» в Шяуляй, в поместьях Бурбишкес в Аникщяй



и доме Хуго Шоюса в Шилуте, летнем выставочном зале в Юодкранте и других. А в коллекции Васильева имеются не только произведения европейских модельеров, но также костюмы, принадлежавшие звёздам литовской сцены, политикам, дизайнерам, интеллектуалам – не говоря уже о типичных образцах литовской городской одежды 1920-2010 гг. Причём, это далеко не полные и абсолютно неофициальные данные; корр. «Обзора» так и не получил никакого (!) ответа на письменную просьбу представить хотя бы приблизительную статистику посещаемости выставок.Известно, что выставки из коллекции Александра Васильева неизменно входят в «ТОР-3» самых посещаемых в Литве музеев, наряду с Тракайским замком и вильнюсским «Музеем денег» …Не исключено, что дирекция Художественного музея Литвы не желает раскрывать самого главного – ведь за проведение своих выставок г-н Васильев не берёт с музея ни цента от полученных за билеты денег. Все они проводятся «по бартеру» в обмен за возможность так же бесплатно хранить коллекцию в музейных фондах. Это предусматривалось контрактом № V.9-92 от 17 октября 2014 г., заключённым Фондом Александра Васильева и тогдашним руководством Художественного музея, который действовал до недавнего времени.И вот в нынешнем году литовский Минкульт провёл в музее «внутренний аудит», выводы которого однозначно гласят, что коллекция хранится там незаконно и что хранение не отвечает установленным государством требованиям депонирования культурных ценностей. Так, коллекция не только не описана, но и не передана в полное распоряжение музея (что, в конечном итоге, лишает её истинного владельца возможности доступа к ней!).Руководство музея уже заявило о растор­жении «бартерного» контракта и предложило освободить помещения от бальных платьев haute couture, вееров и горжеток до конца октября с.г. Также настоятельно предложено досрочно (к 31 декабря 2020 г.) свернуть выставочную деятельность.Уже известно, что выставка «Когда аристократы вершили моду», экспонируемая ныне в залах Музея декоративно-прикладного искусства и дизайна в Вильнюсе, завершит свою работу не 21 января 2021 г. (как это предусматривалось первоначально), а 15 декабря 2020 г. Никаких дальнейших выставок в 2021 году не намечается, и, как корреспонденту «Обзора» сказал сам г-н Васильев, «если они и будут проводиться, то уже на совершенно иных принципах». Чисто коммерческих.«Музей останется без популярных выставок и множества посетителей, а огромная коллекция – без музейного хранения, - говорит сам Васильев. - Разумеется, мы будем продолжать нашу выставочную деятельность, но, увы, теперь – за деньги, на коммерческой основе, и выгоды музею мы уже не принесём, так что я не вижу здесь светлого будущего».«Моя огромная благодарность музею за возможность в течение 12-ти лет хранить самую большую часть моей коллекции в Литве в помещении музея на улице Арсенало – а не, скажем, в Латвии или в Польше. К тому же, Литва – моя вторая родина», - говорит Александр, которого с Вильнюсом связывают пять веков истории (предки его матери, польские шляхтичи Гулевичи ещё в XVI веке нанялись в услужение к великому литовскому князю; в пригороде Вильнюса находится родовое имение, которое Васильев получил по литовскому закону о реституции).«Я реально планировал создать в Литве – вначале частный, а потом и государственный – музей моды, самый большой в странах Балтии. И в создание этого проекта были вложены большие финансовые средства – причём не только на приобретение предметов, но и на их реставрацию и консервацию. Я награждён орденами Латвии, Франции, других государств, и я надеялся, что и родная мне Литва будет великодушной, не выгонит фонд из музея, что она поможет мне популяризировать эту уникальную во всём мире коллекцию, изучит её каталог и будет содействовать её инвентаризации, если для этого найдётся англоговорящий сотрудник».Переезд коллекции в любое другое помещение (например, в вильнюсское поместье Васильева), не обладающее, к тому же, специфическими климатическими условиями, сигнализацией и охраной, лишь повредит сохранности предметов, которые владелец планирует завещать и передать Литве.ДЛЯ СПРАВКИ: Помимо вильнюсского Музея декоративно-прикладного искусства и дизайна, предметы из коллекции Александра Васильева с успехом экспонировались в главном здании Художественного музея Литвы, музееМ. Жилинскаса в Каунасе, во дворцах графов Тышкевичей в Паланге и графов Тизенгаузов в Рокишкисе, на вилле «Аушра» в Шяуляй, в поместьях Бурбишкес в Аникщяйи доме Хуго Шоюса в Шилуте, летнем выставочном зале в Юодкранте и других. А в коллекции Васильева имеются не только произведения европейских модельеров, но также костюмы, принадлежавшие звёздам литовской сцены, политикам, дизайнерам, интеллектуалам – не говоря уже о типичных образцах литовской городской одежды 1920-2010 гг. Владас ЛЮБАРТАС , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Александр Васильев Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 565 раз Комментарии