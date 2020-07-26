Тут пришла тётя Вера... И сделала «приоткрытие» 🔊 Воспроизвести



- Сегодня даже страшно подумать, что я мог стать историком! А ведь такой вариант очень даже был возможен, поскольку я в школе добивался кое-каких успехов в этой науке, на олимпиадах побеждал, - заметил я, просматривая газету с материалом о праздновании 610-й годовщины Грюнвальдской битвы, отмечавшейся на прошлой неделе.



- А что так? – поинтересовалась тётя Вера, сидевшая напротив с чашкой чая.



- Помнится, нам в своё время рассказывали, что поганых крестоносцев победило дружное войско литовцев, поляков, русских и прочих ратников. Причём вклад новгородских полков в победу был если не решающим, то очень даже важным, - напомнил я.



- А теперь, надо полагать, ты хочешь сказать, что на месте тогдашней битвы главы Польши и Литвы постарались обойтись без упоминания о том, с кем именно сражались их предки? – иронично уточнила соседка. – И тебя это удивляет? - Сегодня даже страшно подумать, что я мог стать историком! А ведь такой вариант очень даже был возможен, поскольку я в школе добивался кое-каких успехов в этой науке, на олимпиадах побеждал, - заметил я, просматривая газету с материалом о праздновании 610-й годовщины Грюнвальдской битвы, отмечавшейся на прошлой неделе.- А что так? – поинтересовалась тётя Вера, сидевшая напротив с чашкой чая.- Помнится, нам в своё время рассказывали, что поганых крестоносцев победило дружное войско литовцев, поляков, русских и прочих ратников. Причём вклад новгородских полков в победу был если не решающим, то очень даже важным, - напомнил я.- А теперь, надо полагать, ты хочешь сказать, что на месте тогдашней битвы главы Польши и Литвы постарались обойтись без упоминания о том, с кем именно сражались их предки? – иронично уточнила соседка. – И тебя это удивляет? - Вообще-то, уже не удивляет, просто слегка царапает. После Грюнвальда Гинтарас Науседа, к слову, отправился на саммит глав стран-членов Евросоюза, где решалась судьба евросоюзного бюджета на следующие 7 лет. Наш президент воспользовался случаем и поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днём рождения, подарив ей в качестве символического подарка дирижёрскую палочку. Возможно, он имел в виду тот факт, что Германия с 1 июля на полгода - председатель в Совете Европейского союза. И от Меркель очень многое зависит, сколько денежек достанется Литве, - изложил я картину так, как я её понимаю. – Ну, как в такой ситуации уточнять, что литовцы с поляками под Грюнвальдом победили псов-рыцарей?!



- К тому же в ту пору и национальностей, а значит, и народов в нашем сегодняшнем понимании ещё не было? – продолжила за меня народный политолог.



- Вот именно! Но всё это не помешало президентам Литвы и Польши «забыть» о новгородских полках. Хотя пример того же Грюнвальда показывает, что у Литвы и с Россией есть немало славного общего прошлого. Но, получается, что мы из истории берём только то, что нам выгодно в сию минуту, - продолжал я свой рассказ про исторические «царапины». – Жалко мне сегодняшних историков.



- То же мне открытие сделал! Это, братец ты мой, приоткрытие. Так всегда было и, боюсь, так всегда будет. Но ты всё-таки не путай настоящих историков, которые изучают факты, и историков от политики, которые эти факты интерпретируют так, как им выгодно, - «успокоила» меня тётя Вера. – А кстати, положение нынешних журналистов сильно отличается от ситуации с простыми учителями истории?



- Ну, как по мне, у нас, журналистов, всё-таки больше возможностей высказывать своё мнение, даже если оно и не совпадает с «генеральной линией партии», - не очень уверенно заявил я.



- Но когда твоё мнение совпадает с этой линией, то и голос твой слышен гораздо лучше, не так ли? Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 155 раз Комментарии