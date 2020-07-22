Ignitis grupe намерена инвестировать в ветрогенераторы в Мажейкяй 80 млн евро 🔊 Воспроизвести



Контролируемая государством группа Ignitis grupe планирует инвестировать в парк ветрогенераторов в Мажейкском районе 80 млн евро, сообщила группа.



Оборудовать инфраструктуру парка общей мощностью 63 мегаватта планируется до конца следующего года, а построить около 15 установок - до 2022 года. Как сообщает группа, уже начинаются работы по прокладке дорог и пр.



Эти работы за 4,4 млн евро выполнит компания Kursasta и другие партнеры, кто поставит оборудование, пока не ясно.



Ignitis grupe в конце 2018 года купила предприятие VVP Investment, которое развивает проект парка ветрогенераторов в Мажейкском районе. В отчете за 2018 год группа указывает, что общая инвестиция в VVP составила 1,962 млн евро.



Группа сообщает, что на сегодняшний день ее предприятиям принадлежат четыре действующих парка ветрогенераторов, общая мощность которых составляет 58 мегаватт, еще один парк мощностью 18 мегаватт действует в Эстонии. Планирующаяся мощносить Померанского парка ветрогенераторов, который строится в Польше - около 94 мегаватт, а к коммерческой деятельности он приступит уже в следующем году.



Цель Ignitis grupe - чтобы к 2030 году инсталлированная мощность ее "зеленой" выработки достигала 4 гигаватт. Контролируемая государством группа Ignitis grupe планирует инвестировать в парк ветрогенераторов в Мажейкском районе 80 млн евро, сообщила группа.Оборудовать инфраструктуру парка общей мощностью 63 мегаватта планируется до конца следующего года, а построить около 15 установок - до 2022 года. Как сообщает группа, уже начинаются работы по прокладке дорог и пр.Эти работы за 4,4 млн евро выполнит компания Kursasta и другие партнеры, кто поставит оборудование, пока не ясно.Ignitis grupe в конце 2018 года купила предприятие VVP Investment, которое развивает проект парка ветрогенераторов в Мажейкском районе. В отчете за 2018 год группа указывает, что общая инвестиция в VVP составила 1,962 млн евро.Группа сообщает, что на сегодняшний день ее предприятиям принадлежат четыре действующих парка ветрогенераторов, общая мощность которых составляет 58 мегаватт, еще один парк мощностью 18 мегаватт действует в Эстонии. Планирующаяся мощносить Померанского парка ветрогенераторов, который строится в Польше - около 94 мегаватт, а к коммерческой деятельности он приступит уже в следующем году.Цель Ignitis grupe - чтобы к 2030 году инсталлированная мощность ее "зеленой" выработки достигала 4 гигаватт. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: конкурс, энергетика, ветроэнергетика, рентабельность География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии