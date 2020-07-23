В литовской столице - вечер казачьей песни

В середине июля после длительной паузы, связанной с COVID-19, в помещении вильнюсского клуба офицеров «Ramove» состоялся долгожданный «Вечер казачьей песни» в исполнении столичного ансамбля «Поющие сердца».
Пришедшие на этот концерт почитатели с большой теплотой встретили выступление полюбившегося коллектива. После каждого исполнения песни зал бурно реагировал - раздавались крики "Браво!" и громкие аплодисменты.
Душевное исполнение казачьих песен поддерживалось подпеванием всего зала, а некоторые зрители даже пускались в пляс.
Больше часу длился концерт, а по его окончании зрители одарили солистов ансамбля цветами и пожелали им новых творческих успехов.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: ансамбль, «Поющие сердца»