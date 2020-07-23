В литовской столице - вечер казачьей песни

Пришедшие на этот концерт почитатели с большой теплотой встретили выступление полюбившегося коллектива. После каждого исполнения песни зал бурно реагировал - раздавались крики "Браво!" и громкие аплодисменты.Душевное исполнение казачьих песен поддерживалось подпеванием всего зала, а некоторые зрители даже пускались в пляс.Больше часу длился концерт, а по его окончании зрители одарили солистов ансамбля цветами и пожелали им новых творческих успехов.