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В литовской столице - вечер казачьей песни





В середине июля после длительной паузы, связанной с COVID-19, в помещении вильнюсского клуба офицеров «Ramove» состоялся долгожданный «Вечер казачьей песни» в исполнении столичного ансамбля «Поющие сердца».

Пришедшие на этот концерт почитатели с большой теплотой встретили выступление полюбившегося коллектива. После каждого исполнения песни зал бурно реагировал - раздавались крики "Браво!" и громкие аплодисменты.

Душевное исполнение казачьих песен поддерживалось подпеванием всего зала, а некоторые зрители даже пускались в пляс.

Больше часу длился концерт, а по его окончании зрители одарили солистов ансамбля цветами и пожелали им новых творческих успехов.

До новых встреч!



Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: ансамбль, «Поющие сердца»
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добавлена сегодня, 23 июля, 16:35

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