Грета Тунберг раскритиковала план восстановления ЕС



Грета Тунберг отчитала европейских лидеров, обвинив их в неспособности оценить масштабы климатической катастрофы. По словам экоактивистки, план Брюсселя по восстановлению экономики от COVID-19 не учитывает в полной мере проблемы окружающей среды, пишет The Guardian.



«Они (европейские власти. — ИноТВ) по-прежнему отрицают и игнорируют тот факт, что мы сталкиваемся с климатической чрезвычайной ситуацией, и климатический кризис до сих пор ни разу не рассматривался как кризис, — заявила в интервью изданию Тунберг. — Пока с климатическим кризисом не будут обращаться как с кризисом, необходимые изменения не произойдут».



«Мы просим наших лидеров позаботиться о самом насущном: обезопасить нас, людей во всём мире, наше будущее», — заявила центральная фигура в немецком школьном протесте 24-летняя Луиза Нойбауэр. По признанию девушки, её единомышленников всё сильнее расстраивает и тревожит, что европейские лидеры предпочитают «закрывать глаза» на такие очевидные и существенные вопросы.



Ещё одна видная активистка 19-летняя Аделаида Шарлье из Бельгии также раскритиковала решение глав ЕС. Она предположила, что политики, которые используют риторику о защите природы, но не принимают для этого срочных мер, хуже тех, кто отрицает глобальное изменение климата.



«Мне кажется, что, когда лидеры преуменьшают климатический кризис, — это намного опаснее, чем его полное отрицание. Потому что мы действительно полагаем, что можем довериться им и движемся в верном направлении. А это опасно и неправильно», — отметила Шарлье.



Активисты написали открытое письмо лидерам ЕС, требуя от них немедленных действий, чтобы избежать наихудших последствий климатического кризиса. В послании группы, которое подписали 80 тыс. человек, в том числе некоторые ведущие учёные мира, утверждается, что пандемия COVID-19 показала: большинство правительств способно действовать быстро и решительно, когда они считают это необходимым. Но в их реакции на изменения климата отсутствует такая же срочность.



«Сейчас становится яснее, чем когда-либо, что климатический кризис никогда не рассматривался как кризис ни политиками, ни СМИ, ни бизнесом или финансовой сферой. И чем дольше мы будем притворяться, что находимся на надёжном пути к снижению выбросов и что действия, необходимые для предотвращения климатической катастрофы, доступны внутри сегодняшней системы… тем больше драгоценного времени мы потеряем», — говорится в документе.



Ранее ЕС обнародовал предложения по новой «зелёной сделке», которые призваны снизить парниковые газы в атмосфере без ущерба для экономики и благосостояния населения. Но экоактивисты отвергли предлагаемую Брюсселем идею по сведению выбросов углерода к нулю к 2050 году, сочтя её «опасно непритязательной».



По мнению Тунберг, исправить ситуацию по силам простым гражданам, которым всего лишь нужно потребовать от властей принять вызов. «Я вижу надежду в демократии и в людях, — сказала она. — Если люди поймут, что происходит, тогда мы сможем достичь чего угодно. Мы сможем оказать давление на тех, кто находится у власти, если мы просто решим, что с нас хватит, и это всё изменит».



На этой неделе португальский Фонд Галуста Гульбенкяна присудил Тунберг премию за гуманизм. Она пообещала передать полученные средства в размере €1 млн. группам, работающим над защитой окружающей среды, обращает внимание The Guardian.



